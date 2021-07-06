Covid: cidades do ES abrem vagas para vacinar a partir de 30 anos

Com mais doses de vacinas contra a Covid-19 chegando ao Espírito Santo, os municípios ampliam a faixa etária de vacinação do público geral. Nesta semana, Boa Esperança e Montanha, no Norte do Estado, Baixo Guandu, no Noroeste, e Bom Jesus do Norte, no Sul, começam a vacinar pessoas com 30 anos ou mais.
BOA ESPERANÇA
Na cidade de Boa Esperança, a aplicação dos imunizantes ocorre nesta terça-feira (6), das 12h às 19h nas unidades de saúde da sede, Boa Mira, Vila Tavares e Vila Fernandes, além do Ginásio de Esportes Municipal e da quadra da Escola Izaura de Almeida Silva. É necessário levar o CPF, identidade, cartão de vacinas e o cartão do SUS. Quem tiver dúvidas sobre a vacinação no município, pode entrar em contato com a sala de vacina municipal por meio do número: (27) 3768-1557.
MONTANHA
No município de Montanha, a vacinação começa na quarta (7), no Ginásio de Esportes, das 9h às 18h; também será realizada na quinta (8), no Posto de Saúde de Vinhático, das 16h às 19h; e na sexta (9), no Posto de Saúde de São Sebastião do Norte, das 16h às 19h. Segundo a prefeitura, a distribuição de senhas começa uma hora antes nos locais de vacinação, e o morador deve levar CPF e o cartão de vacinas.
BAIXO GUANDU
Baixo Guandu, no Noroeste, realiza a vacinação também na quarta, das 14h às 19h, na Matriz São Pedro. Os moradores devem levar o CPF e o Cartão da Família. O município também realizará no mesmo local e horário a aplicação da segunda dose dos imunizantes, para este, além dos documentos, é necessário levar o comprovante de recebimento da primeira dose.
BOM JESUS DO NORTE
Em Bom Jesus do Norte, no Sul, a vacinação ocorre das 8h às 16h. Serão disponibilizadas 215 doses na sala de vacinas do PSF São João. Para receber o imunizante, o morador tem que apresentar cópias do CPF, identidade, cartão do SUS e do comprovante de residência.
VACINAÇÃO ABAIXO DOS 35 ANOS
Em algumas cidades, a faixa etária contemplada ainda não chegou nos 30 anos, mas está perto. Conceição da Barra, no Norte, começou a vacinar pessoas com 33 anos nesta segunda. Já São Roque do Canaã, no Noroeste, iniciou a imunização de pessoas com 34 anos ou mais.