Com liberação para toda a população, como fica a vacinação da gripe no ES

Vacinação contra a Influenza é importante para evitar casos suspeitos de Covid-19 e diminuir pressão no Sistema Único de Saúde (SUS) Crédito: Divulgação | Sesa

Os municípios do Espírito Santo podem usar as doses da reserva técnica para ampliar a vacinação contra a gripe (Influenza) para as pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários da campanha. Assim como poderão usar as doses remanescentes não aplicadas no público-alvo.

Segundo Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações (PEI), o Ministério da Saúde deve enviar as doses que faltam para imunizar 100% do público-alvo nos próximos dias. O grupo prioritário da campanha da gripe é formado por crianças, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias), trabalhadores da saúde, professores, idosos e indígenas.

Ainda de acordo com a Sesa, a prioridade segue sendo a imunização dessas pessoas e, por isso, somente após atingir a meta de 90% é que as doses remanescentes poderão ser destinadas ao restante da população. O uso das reservas técnicas, por sua vez, já está a critério de cada município do Estado.

Desde o início da campanha em abril, cerca de 750 mil doses foram aplicadas em território capixaba — o que equivale a uma cobertura de apenas 44%. Com mais de 1,4 milhão de vacinas recebidas, este número poderia ser de 92%. Os dados são do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (Sipni).

"Acreditamos que a vacinação concomitante à da Covid-19 possa ter interferido na busca pelo imunizante. Entretanto, temos orientado todos os municípios a buscarem estratégias para que essas pessoas se vacinem", afirmou Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações (PEI).

Veja abaixo como fica a vacinação contra a gripe nas principais cidades do ES:

GUARAPARI

Prefeitura de Guarapari informou que, por causa do horário, só conseguirá apurar as informações solicitadas na manhã desta terça-feira (6) e que enviará a resposta "o mais rápido possível".

VILA VELHA

DEMAIS MUNICÍPIOS