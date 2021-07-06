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Imunização importante

Com liberação para toda a população, como fica a vacinação da gripe no ES

Sesa esclareceu que doses da reserva técnica poderão ser usadas; cada município definirá como e quando as doses serão aplicadas

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 21:59

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 jul 2021 às 21:59
Vacinação contra a Influenza é importante para evitar casos suspeitos de Covid-19 e diminuir pressão no Sistema Único de Saúde (SUS)
Vacinação contra a Influenza é importante para evitar casos suspeitos de Covid-19 e diminuir pressão no Sistema Único de Saúde (SUS) Crédito: Divulgação | Sesa
Os municípios do Espírito Santo podem usar as doses da reserva técnica para ampliar a vacinação contra a gripe (Influenza) para as pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários da campanha. Assim como poderão usar as doses remanescentes não aplicadas no público-alvo.
Ambas as medidas foram estipuladas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), após a autorização da ampliação dada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (5). Agora, toda a população com mais de seis meses de idade poderá ser imunizada. O objetivo é diminuir a demanda e pressão nos hospitais.
Segundo Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações (PEI), o Ministério da Saúde deve enviar as doses que faltam para imunizar 100% do público-alvo nos próximos dias. O grupo prioritário da campanha da gripe é formado por crianças, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias), trabalhadores da saúde, professores, idosos e indígenas.
Ainda de acordo com a Sesa, a prioridade segue sendo a imunização dessas pessoas e, por isso, somente após atingir a meta de 90% é que as doses remanescentes poderão ser destinadas ao restante da população. O uso das reservas técnicas, por sua vez, já está a critério de cada município do Estado.
Desde o início da campanha em abril, cerca de 750 mil doses foram aplicadas em território capixaba — o que equivale a uma cobertura de apenas 44%. Com mais de 1,4 milhão de vacinas recebidas, este número poderia ser de 92%. Os dados são do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (Sipni).

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"Acreditamos que a vacinação concomitante à da Covid-19 possa ter interferido na busca pelo imunizante. Entretanto, temos orientado todos os municípios a buscarem estratégias para que essas pessoas se vacinem", afirmou Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações (PEI).
Veja abaixo como fica a vacinação contra a gripe nas principais cidades do ES:

GUARAPARI

Prefeitura de Guarapari informou que, por causa do horário, só conseguirá apurar as informações solicitadas na manhã desta terça-feira (6) e que enviará a resposta "o mais rápido possível".

VILA VELHA

Prefeitura de Vila Velha afirmou que ainda aguarda orientações oficiais da Sesa.

DEMAIS MUNICÍPIOS

A reportagem de A Gazeta demandou também os municípios de Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. Conforme as prefeituras foram retornando o contato, este texto será atualizado.

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