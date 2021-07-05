O Espírito Santo quer reduzir ainda mais o tempo necessário para a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca. Conforme divulgado nesta segunda-feira (5), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) defenderá um intervalo de oito semanas diante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
ES quer intervalo de 8 semanas para 2ª dose da vacina AstraZeneca
No início deste mês, o governo do Estado já havia recebido a autorização do Ministério da Saúde para aplicar a segunda dose do imunizante a partir de dez semanas (70 dias) da primeira dose, duas semanas a menos que o previsto anteriormente. O objetivo é antecipar a imunização, sem afetar a eficácia da vacina contra a Covid-19.
"Entendemos que, nacionalmente, seria factível, diante de tanta disponibilidade de doses da AstraZeneca, que o prazo fosse reduzido para oito semanas. Esse debate será uma posição apresentada pela Sesa ao Conass para ser debatido junto ao Plano Nacional de Imunização (PNI)"
Durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (5), o secretário Nésio Fernandes destacou que "diversos países já têm adotado essa medida" e que o Espírito Santo tem "muitas doses estocadas que já poderiam estar sendo aplicadas na população que alcançou oito semanas da primeira aplicação".
Atualmente, a segunda dose da AstraZeneca deve ser tomada no intervalo de dez a 12 semanas. "Nós reafirmamos a decisão de que o esquema vacinal desta vacina pode ser completado a partir de 70 dias da primeira dose. Esta é uma medida segura e prevista na bula do imunizante e no PNI", garantiu.