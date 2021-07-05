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Nova redução de prazo

ES quer intervalo de 8 semanas para 2ª dose da vacina AstraZeneca

Secretaria da Saúde apresentará proposta para o Conselho Nacional. Estado já conseguiu uma redução de intervalo da aplicação da D2 para 70 dias (dez semanas) da primeira dose

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:16

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:16
Voluntários são imunizados no Viana Vacinada deste domingo (13)
Por enquanto, segunda dose é aplicada em um intervalo de dez a 12 semanas da primeira Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo quer reduzir ainda mais o tempo necessário para a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca. Conforme divulgado nesta segunda-feira (5), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) defenderá um intervalo de oito semanas diante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
ES quer intervalo de 8 semanas para 2ª dose da vacina AstraZeneca
No início deste mês, o governo do Estado já havia recebido a autorização do Ministério da Saúde para aplicar a segunda dose do imunizante a partir de dez semanas (70 dias) da primeira dose, duas semanas a menos que o previsto anteriormente. O objetivo é antecipar a imunização, sem afetar a eficácia da vacina contra a Covid-19.
"Entendemos que, nacionalmente, seria factível, diante de tanta disponibilidade de doses da AstraZeneca, que o prazo fosse reduzido para oito semanas. Esse debate será uma posição apresentada pela Sesa ao Conass para ser debatido junto ao Plano Nacional de Imunização (PNI)"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo
Durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (5), o secretário Nésio Fernandes destacou que "diversos países já têm adotado essa medida" e que o Espírito Santo tem "muitas doses estocadas que já poderiam estar sendo aplicadas na população que alcançou oito semanas da primeira aplicação".
Atualmente, a segunda dose da AstraZeneca deve ser tomada no intervalo de dez a 12 semanas. "Nós reafirmamos a decisão de que o esquema vacinal desta vacina pode ser completado a partir de 70 dias da primeira dose. Esta é uma medida segura e prevista na bula do imunizante e no PNI", garantiu.

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