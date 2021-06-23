Antecipação da 2ª dose da Astrazeneca no ES: veja como vai funcionar

A redução do prazo entre as doses não interfere na eficácia do imunizante, assegurou o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, ressaltando que, pela bula da Astrazeneca, a D2 poderia ser aplicada até num intervalo menor, de 28 dias. Com a disponibilidade atual da vacina, a Sesa avaliou que era possível reduzir um pouco o período de aplicação entre as doses e, assim, ampliar a cobertura vacinal.