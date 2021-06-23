Antecipação da 2ª dose da Astrazeneca no ES: veja como vai funcionar

Depois que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) autorizou a antecipação, em duas semanas, da aplicação da D2 (segunda dose) da Astrazeneca contra a Covid-19, municípios do Espírito Santo começaram a planejar a utilização da vacina a partir de 70 dias de intervalo da primeira dose.
A redução do prazo entre as doses não interfere na eficácia do imunizante, assegurou o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, ressaltando que, pela bula da Astrazeneca, a D2 poderia ser aplicada até num intervalo menor, de 28 dias. Com a disponibilidade atual da vacina, a Sesa avaliou que era possível reduzir um pouco o período de aplicação entre as doses e, assim, ampliar a cobertura vacinal.
Confira a programação dos municípios:
VITÓRIA
Em Vitória, a segunda dose da Astrazeneca, já com antecipação do intervalo, pode ser agendada a partir das 17 horas desta quarta-feira (23). O público a ser atendido é aquele que recebeu a D1 até o dia 10 de abril.
O agendamento pode ser feito pelo site Agendamento ou pelo app Vitória Online.
SERRA
CARIACICA
O município de Cariacica já abriu agendamento para 2,5 mil pessoas tomarem a segunda dose da Astrazenca nesta quarta-feira (24), dia do aniversário da cidade, que será comemorado com um mutirão no estádio Kleber Andrade para imunização de diversos grupos.
Na sexta-feira (25), às 14 horas, será aberto mais um agendamento com 2 mil vagas para a D2 da Astrazeneca. A aplicação das vacinas será na próxima semana. Todos os agendamentos para vacinação devem ser feitos pelo site Vacina Cariacica.
VILA VELHA
O município de Vila Velha também já está recebendo pacientes com intervalo de 70 dias da primeira dose da Astrazenca. A cidade sempre abre agendamentos às quintas e sextas-feiras, às 15 horas, pelo link Vacina Vila Velha.
OUTROS MUNICÍPIOS
A Secretaria Municipal de Colatina aguarda um retorno da Sesa sobre a quantidade de doses que o município receberá neste novo carregamento que chegou ao Espírito Santo para poder planejar os próximos cronogramas de vacinação, incluindo a D2 da Astrazeneca.
Em Cachoeiro de Itapemirim, a prefeitura decidiu manter o intervalo de 12 semanas, embora a Sesa tenha autorizado a redução. A Secretaria Municipal da Saúde explica que se baseia em comunicado do órgão estadual, que reitera que os estudos de soroconversão das três vacinas contra a Covid-19 usadas no Estado, incluindo a AstraZeneca “demonstraram resultados de melhor resposta imunológica com a adoção de intervalos maiores nos esquemas de vacinação."