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Covid-19

Vila Velha investiga doses extras de vacina inseridas no sistema para 40 anos ou mais

O município ainda não sabe dizer se foi alvo de um ataque hacker ou se houve um erro interno. Equipe de Tecnologia da Informação (TI) investiga o que aconteceu
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

23 jun 2021 às 11:52

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:52

Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha tenta entender como algumas pessoas conseguiram agendar a vacinação contra a Covid-19 no site do município, mesmo depois das doses disponíveis já estarem esgotadas. Na noite desta terça-feira (22), algumas pessoas foram até o ginásio Tartarugão, um dos pontos de vacinação da cidade, para receber a vacina, mas acabaram não sendo imunizadas porque o agendamento feito por elas só foi possível por conta de um erro no sistema. 
De acordo com a Secretaria de Saúde do município, as vagas para vacinação de pessoas sem comorbidades, com 40 anos ou mais, esgotaram em apenas 15 minutos depois que o agendamento foi aberto, na última segunda-feira (21). Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha inicialmente a prefeitura informou que a equipe de tecnologia estava investigando o que aconteceu.  
"A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, informa que as vagas para 40 anos acabaram-se em 15 minutos no mesmo dia de sua abertura (segunda-feira). Informamos, ainda, que vagas foram inseridas sem o consentimento da Saúde. As Equipes de Tecnologia da Informação estão rastreando o sistema para tomar as providências cabíveis", disse o município na primeira nota enviada à reportagem na manhã desta quarta-feira (22).
No fim da tarde, a administração municipal enviou um novo posicionamento para A Gazeta. Confira abaixo a segunda nota na íntegra.
"A Prefeitura de Vila Velha, informa que não houve ataque. O novo sistema de agendamento que está em desenvolvimento pela equipe da Secretaria de Tecnologia e Inovação, para mitigar as inconsistências de agendamento, ontem apresentou uma oscilação normal para o período de testes, e ofertou mais vagas. Como já havia um alinhamento entre a TI e a Saúde, doses foram colocadas à disposição para atender ao público caso houvesse ampliação automática das doses, como foi o caso. Essas doses foram aplicadas ontem mesmo e o restante finalizado na manhã de hoje (quarta-feira)."

PROBLEMA SÓ FOI PERCEBIDO À NOITE

A prefeitura não soube dizer quantas pessoas fizeram o agendamento da vacinação durante esse erro apresentado pelo sistema na noite desta terça-feira (22). O município disse que só tomou conhecimento do problema quando algumas pessoas chegaram ao Tartarugão para serem vacinadas, após terem feito o agendamento no site da prefeitura.
Apesar do problema, a prefeitura afirma que quem fez o agendamento - mesmo com as doses já esgotadas - não ficará sem vacina. "As pessoas que conseguiram agendar nesse contratempo serão atendidas com estratégias e organizações", diz nota da prefeitura, sem informar quando essas pessoas serão imunizadas.

Atualização

23/06/2021 - 6:22
Após a publicação desta matéria com o posicionamento da Prefeitura de Vila Velha enviado à reportagem de A Gazeta durante a manhã desta quarta-feira (22), no fim da tarde o município enviou uma nova nota. As informações enviadas posteriormente pela prefeitura foram inseridas no texto.

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