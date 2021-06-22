Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com doses da Pfizer

ES quer vacinar adolescentes com deficiência ou comorbidade

Proposta será apresentada pelo governo do Estado ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira (23), em um encontro em Brasília
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

22 jun 2021 às 16:28

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:28

Pfizer acredita ser improvável conseguir disponibilizar doses ao Brasil antes de janeiro
A Pfizer fez testes de segurança e eficácia para aplicar a vacina em adolescentes Crédito: Fernando Zhiminaicela/ Pixabay
Espírito Santo quer ampliar a faixa etária de imunização contra a Covid-19 e incluir adolescentes  no grupo prioritário para vacinação. A previsão é atender o público de 12 a 17 anos, com comorbidades ou deficiência, com a vacina da Pfizer, que já tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação em menores de idade. 
A proposta será levada nesta quarta-feira (23) para uma reunião, em Brasília, do Conselho de Secretários de Saúde (Conass) e também será apresentada ao Ministério da Saúde
ES quer vacinar adolescentes com deficiência ou comorbidade
"A proposta é avançar na imunização dos adolescentes com comorbidades ou deficiência. A posição do governo do Espírito Santo é para que, nacionalmente, as vacinas da Pfizer sejam disponibilizadas para essa população de modo a avançar na imunização dos que têm grandes vulnerabilidades, mas podem ser alcançados com uma vacina que tem segurança e eficácia", disse o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa nesta segunda. 
Pessoas que apresentam comorbidades estão mais suscetíveis a desenvolver quadros graves da Covid-19 e, portanto, se a vacinação for ampliada para os adolescentes com doenças preexistentes ou deficiência, a perspectiva é diminuir a incidência de casos que podem evoluir para morte. 
Desde o último dia 11, a Anvisa autorizou a indicação da vacina da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos, e a bula já seria alterada para indicar a nova faixa etária de cobertura no Brasil.  A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e a eficácia da vacina para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do país, mas avaliados pela agência reguladora. Até o momento, a Pfizer é a única autorizada para menores.  

LEIA MAIS

Terminal de Laranjeiras será o próximo a ter testagem contra a Covid-19

ES libera antecipação da segunda dose da AstraZeneca em 2 semanas

Paciente que testar positivo para Covid será notificado por SMS no ES

ES deve zerar atraso para segunda dose da Coronavac nesta semana

Serra abre agendamento para vacinação de pessoas acima de 40 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pfizer Vacina SESA Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados