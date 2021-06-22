ES quer vacinar adolescentes com deficiência ou comorbidade

"A proposta é avançar na imunização dos adolescentes com comorbidades ou deficiência. A posição do governo do Espírito Santo é para que, nacionalmente, as vacinas da Pfizer sejam disponibilizadas para essa população de modo a avançar na imunização dos que têm grandes vulnerabilidades, mas podem ser alcançados com uma vacina que tem segurança e eficácia", disse o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa nesta segunda.

Desde o último dia 11, a Anvisa autorizou a indicação da vacina da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos, e a bula já seria alterada para indicar a nova faixa etária de cobertura no Brasil. A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e a eficácia da vacina para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do país, mas avaliados pela agência reguladora. Até o momento, a Pfizer é a única autorizada para menores.