O Espírito Santo quer ampliar a faixa etária de imunização contra a Covid-19 e incluir adolescentes no grupo prioritário para vacinação. A previsão é atender o público de 12 a 17 anos, com comorbidades ou deficiência, com a vacina da Pfizer, que já tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação em menores de idade.
A proposta será levada nesta quarta-feira (23) para uma reunião, em Brasília, do Conselho de Secretários de Saúde (Conass) e também será apresentada ao Ministério da Saúde.
ES quer vacinar adolescentes com deficiência ou comorbidade
"A proposta é avançar na imunização dos adolescentes com comorbidades ou deficiência. A posição do governo do Espírito Santo é para que, nacionalmente, as vacinas da Pfizer sejam disponibilizadas para essa população de modo a avançar na imunização dos que têm grandes vulnerabilidades, mas podem ser alcançados com uma vacina que tem segurança e eficácia", disse o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa nesta segunda.
Pessoas que apresentam comorbidades estão mais suscetíveis a desenvolver quadros graves da Covid-19 e, portanto, se a vacinação for ampliada para os adolescentes com doenças preexistentes ou deficiência, a perspectiva é diminuir a incidência de casos que podem evoluir para morte.
Desde o último dia 11, a Anvisa autorizou a indicação da vacina da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos, e a bula já seria alterada para indicar a nova faixa etária de cobertura no Brasil. A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e a eficácia da vacina para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do país, mas avaliados pela agência reguladora. Até o momento, a Pfizer é a única autorizada para menores.