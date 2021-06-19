Vila Velha começa a imunizar pessoas acima de 40 anos na terça-feira (22)

A Prefeitura de Vila Velha vai começar a imunizar contra a Covid-19 os moradores acima de 40 anos a partir da próxima semana. Seguindo a fila da vacinação por idade, serão abertas 6.500 vagas para se vacinar na próxima terça-feira (22). O agendamento será feito na segunda-feira (21), a partir das 15h, no site da prefeitura.
A imunização será no "Arraiá da Vacinação", organizado pela administração municipal, na terça-feira das 9h a meia-noite.
Na madrugada de sexta-feira (18), o Estado recebeu mais uma remessa de imunizantes da Pfizer, com 47.970 doses. No final da manhã, também chegaram mais doses da Coronavac, que serão utilizadas para aplicar a segunda dose nos capixabas que aguardam na fila.