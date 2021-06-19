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Vila Velha começa a imunizar pessoas acima de 40 anos na terça-feira (22)

Agendamento será feito na segunda-feira (21) com 6.500 vagas para quem tem mais de 40 anos.  As marcações poderão ser feitas a partir das 15 horas no site da prefeitura
Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

19 jun 2021 às 08:57

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 08:57

Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha vai começar a imunizar contra a Covid-19 os moradores acima de 40 anos a partir da próxima semana. Seguindo a fila da vacinação por idade, serão abertas 6.500 vagas para se vacinar na próxima terça-feira (22). O agendamento será feito na segunda-feira (21), a partir das 15h, no site da prefeitura.

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Na madrugada de sexta-feira (18), o Estado recebeu mais uma remessa de imunizantes da Pfizer, com 47.970 doses. No final da manhã, também chegaram mais doses da Coronavac, que serão utilizadas para aplicar a segunda dose nos capixabas que aguardam na fila.

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