Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

A quinta-feira trará uma energia de movimento, reconstrução e busca por equilíbrio. Algumas cartas do tarot indicam conquistas e avanços, enquanto outras pedem atenção às emoções e à necessidade de reorganizar prioridades. O dia misturará ação com reflexão — e pedirá consciência nas escolhas.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — Rei de Ouros
A carta “Rei de Ouros” indica estabilidade e segurança . O dia será favorável para decisões financeiras, trabalho e a construção de algo sólido. Confie na sua experiência.
Touro — 4 de Paus
A carta “4 de Paus” indica um clima de celebração e estabilidade. O dia será favorável para encontros, alegria e sensação de segurança emocional.
Gêmeos — O Louco
Um novo ciclo se iniciará, trazendo liberdade . A carta “O Louco” indica coragem para começar algo diferente. Confie no seu instinto.
Câncer — A Força
A carta “A Força” mostra controle emocional e resiliência. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como você reage.
Leão — O Hierofante
A carta “O Hierofante” indica busca por segurança e orientação . O dia será favorável para aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados.
Virgem — 2 de Ouros
A carta “2 de Ouros” mostra equilíbrio entre diferentes áreas da vida. O dia poderá exigir organização e jogo de cintura.
Libra — 5 de Copas
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Ainda existirão oportunidades à sua frente.
Escorpião — O Carro
A carta “O Carro” mostra movimento e conquista. O dia será favorável para decisões firmes e avanço em objetivos importantes.
Sagitário — A Sacerdotisa
A carta “A Sacerdotisa”mostra intuição em alta. O dia pedirá silêncio, observação e conexão com o seu interior.
Capricórnio — 8 de Paus
A carta “8 de Paus” indica movimento e novidades rápidas. O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos.
Aquário — 5 de Ouros
Cuidado com a sensação de insegurança. A carta “5 de Ouros” lembra que você não está sozinho(a) — busque apoio .
Peixes — 8 de Ouros
A carta “8 de Ouros” indica foco e dedicação. O dia será favorável para o crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.