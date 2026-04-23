Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Será um dia de ação e reflexão para os nativos Crédito: Imagem: Cristian Blazquez | Shutterstock

A quinta-feira trará uma energia de movimento, reconstrução e busca por equilíbrio. Algumas cartas do tarot indicam conquistas e avanços, enquanto outras pedem atenção às emoções e à necessidade de reorganizar prioridades. O dia misturará ação com reflexão — e pedirá consciência nas escolhas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rei de Ouros

O ariano terá um dia favorável para decisões financeiras Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock

A carta “Rei de Ouros” indica estabilidade e segurança . O dia será favorável para decisões financeiras, trabalho e a construção de algo sólido. Confie na sua experiência.

Touro — 4 de Paus

O taurino viverá um dia de celebração e estabilidade Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock

A carta “4 de Paus” indica um clima de celebração e estabilidade. O dia será favorável para encontros, alegria e sensação de segurança emocional.

Gêmeos — O Louco

O geminiano iniciará um novo ciclo que trará liberdade Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock

Um novo ciclo se iniciará, trazendo liberdade . A carta “O Louco” indica coragem para começar algo diferente. Confie no seu instinto.

Câncer — A Força

O canceriano precisará ter calma para lidar com os desafios Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock

A carta “A Força” mostra controle emocional e resiliência. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como você reage.

Leão — O Hierofante

O leonino estará em busca de segurança e orientação Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock

A carta “O Hierofante” indica busca por segurança e orientação . O dia será favorável para aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados.

Virgem — 2 de Ouros

O virginiano precisará equilibrar responsabilidades com flexibilidade Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock

A carta “2 de Ouros” mostra equilíbrio entre diferentes áreas da vida. O dia poderá exigir organização e jogo de cintura.

Libra — 5 de Copas

O libriano precisará mudar o foco e perceber novas oportunidades Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Ainda existirão oportunidades à sua frente.

Escorpião — O Carro

O escorpiano avançará com determinação rumo aos seus objetivos Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock

A carta “O Carro” mostra movimento e conquista. O dia será favorável para decisões firmes e avanço em objetivos importantes.

Sagitário — A Sacerdotisa

O sagitariano estará com a intuição em alta Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock

A carta “A Sacerdotisa”mostra intuição em alta. O dia pedirá silêncio, observação e conexão com o seu interior.

Capricórnio — 8 de Paus

O dia do capricorniano poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock

A carta “8 de Paus” indica movimento e novidades rápidas. O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos.

Aquário — 5 de Ouros

O aquariano precisará buscar apoio para superar inseguranças momentâneas Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock

Cuidado com a sensação de insegurança. A carta “5 de Ouros” lembra que você não está sozinho(a) — busque apoio .

Peixes — 8 de Ouros

O pisciano evoluirá com dedicação e foco no que deseja construir Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock

A carta “8 de Ouros” indica foco e dedicação. O dia será favorável para o crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento.

Por Viviane Pettersen

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