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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 07:54

Será um dia de ação e reflexão para os nativos (Imagem: Cristian Blazquez | Shutterstock)
Será um dia de ação e reflexão para os nativos Crédito: Imagem: Cristian Blazquez | Shutterstock
A quinta-feira trará uma energia de movimento, reconstrução e busca por equilíbrio. Algumas cartas do tarot indicam conquistas e avanços, enquanto outras pedem atenção às emoções e à necessidade de reorganizar prioridades. O dia misturará ação com reflexão — e pedirá consciência nas escolhas.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rei de Ouros

O ariano terá um dia favorável para decisões financeiras (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)
O ariano terá um dia favorável para decisões financeiras Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock
A carta “Rei de Ouros” indica estabilidade e segurança . O dia será favorável para decisões financeiras, trabalho e a construção de algo sólido. Confie na sua experiência.

Touro — 4 de Paus

O taurino viverá um dia de celebração e estabilidade (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)
O taurino viverá um dia de celebração e estabilidade Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock
A carta “4 de Paus” indica um clima de celebração e estabilidade. O dia será favorável para encontros, alegria e sensação de segurança emocional.

Gêmeos — O Louco

O geminiano iniciará um novo ciclo que trará liberdade (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)
O geminiano iniciará um novo ciclo que trará liberdade Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock
Um novo ciclo se iniciará, trazendo liberdade . A carta “O Louco” indica coragem para começar algo diferente. Confie no seu instinto.

Câncer — A Força

O canceriano precisará ter calma para lidar com os desafios (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)
O canceriano precisará ter calma para lidar com os desafios Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock
A carta “A Força” mostra controle emocional e resiliência. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como você reage.

Leão — O Hierofante

O leonino estará em busca de segurança e orientação (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)
O leonino estará em busca de segurança e orientação Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock
A carta “O Hierofante” indica busca por segurança e orientação . O dia será favorável para aprendizado, conselhos e caminhos mais estruturados. 

Virgem — 2 de Ouros

O virginiano precisará equilibrar responsabilidades com flexibilidade (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)
O virginiano precisará equilibrar responsabilidades com flexibilidade Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock
A carta “2 de Ouros” mostra equilíbrio entre diferentes áreas da vida. O dia poderá exigir organização e jogo de cintura.

Libra — 5 de Copas

O libriano precisará mudar o foco e perceber novas oportunidades (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)
O libriano precisará mudar o foco e perceber novas oportunidades Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Ainda existirão oportunidades à sua frente.

Escorpião — O Carro

O escorpiano avançará com determinação rumo aos seus objetivos (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)
O escorpiano avançará com determinação rumo aos seus objetivos Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock
A carta “O Carro” mostra movimento e conquista. O dia será favorável para decisões firmes e avanço em objetivos importantes.

Sagitário — A Sacerdotisa

O sagitariano estará com a intuição em alta (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)
O sagitariano estará com a intuição em alta Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock
A carta “A Sacerdotisa”mostra intuição em alta. O dia pedirá silêncio, observação e conexão com o seu interior.

Capricórnio — 8 de Paus

O dia do capricorniano poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)
O dia do capricorniano poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock
A carta “8 de Paus” indica movimento e novidades rápidas. O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos.

Aquário — 5 de Ouros

O aquariano precisará buscar apoio para superar inseguranças momentâneas (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)
O aquariano precisará buscar apoio para superar inseguranças momentâneas Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock
Cuidado com a sensação de insegurança. A carta “5 de Ouros” lembra que você não está sozinho(a) — busque apoio . 

Peixes — 8 de Ouros

O pisciano evoluirá com dedicação e foco no que deseja construir (Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock)
O pisciano evoluirá com dedicação e foco no que deseja construir Crédito: Imagem: Svetlana_Smirnova | Shutterstock
 A carta “8 de Ouros” indica foco e dedicação. O dia será favorável para o crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento. 
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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