Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Números da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.350 mortes e tem mais de 511 mil casos

De acordo com atualização do Painel Covid-19 na tarde desta quarta-feira (23), o Estado registrou 23 óbitos e 1.607 novas infecções nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 17:41

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 17:41

Coronavírus
Coronavírus: ES registrou 23 mortes em 24 horas Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou a 11.350 mortes e 511.145 casos confirmados do novo coronavírus nesta quarta-feira (23). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 23 óbitos e 1.607 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.670. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 63.525 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.522) e Cariacica (39.364). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.139), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.490 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.870. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.761), também em Vitória.
Até esta quarta-feira (23), mais de 1,56 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 485.091, com um acréscimo de 1.159 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue no Estado. Até a tarde desta quarta-feira, um total de 1.437.297 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 490.007 também já receberam a segunda dose, o que configura a imunização completa.

Veja Também

Antecipação da 2ª dose da Astrazeneca no ES: veja como vai funcionar

Leitores debatem plano do ES de imunizar adolescentes com comorbidade

Astrazeneca: 65% dos que não voltaram para a 2ª dose no ES são idosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado conclui pela 2ª vez que não houve interferência de Bolsonaro na PF
Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados