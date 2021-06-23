Leitores debatem plano do ES de imunizar adolescentes com comorbidade

Vacinação contra a Covid-19 avança no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

VACINAÇÃO

ES quer vacinar adolescentes com deficiência ou comorbidade (Cotidiano, 22/06). Sigam o cronograma de vacinação da população que trabalha! Se conseguirem vacinar a classe trabalhadora, aí pensamos mais pra frente. As coisas estão sendo feitas pelas metades, parece! (Natália Vieiras) . Sigam o cronograma de vacinação da população que trabalha! Se conseguirem vacinar a classe trabalhadora, aí pensamos mais pra frente. As coisas estão sendo feitas pelas metades, parece!

A vacinação de pessoas com comorbidade que estão isoladas deve ser, sim, priorizada. Isoladas há um ano e três meses, às vezes sem acesso ao seu tratamento, essas pessoas estão em situações de extremo risco sem a vacina, e muitas delas são pessoas com expectativa reduzida de vida. Convido a pensar essa situação. Eu, por exemplo, tenho aqui em casa um adolescente que é extremamente comórbido, já teve dois AVCs na sua vida. Meu filho pode morrer em um evento de tromboembolismo a qualquer momento. Convivemos com isso, é nossa realidade. Mas a pandemia já tirou uma ano e três meses do meu menino, que segue aqui desde março do ano passado isolado, sem poder passear nem paramentado, porque a gente não tem sequer a empatia de milhares que passeiam por todo lado sem máscaras. Vacina para os comórbidos é muito urgente. Para todos é urgente, mas para quem tem uma curta expectativa de vida, por favor, é uma questão de empatia. (Aurélia Hubner)

Adolecentes podem ficar em casa! Quem precisa trabalhar não pode esperar. (José Leandro André)

Nossos adolescentes com comorbidades e deficiência precisam dessa vacina, pois eles precisam de acompanhamento de Apae, fisioterapia e CTA para o desenvolvimento deles. (Noemia Raimundo)

VOTO IMPRESSO

Bolsonaro diz que Guedes tem que "arrumar recursos" para voto impresso (Brasil, 22/06). Presidente irresponsável. Guedes não arruma dinheiro. Nós, trabalhadores, é que pagamos com impostos suados seus mimos. Menino mimado, faz pirraça para ter mídia, querendo inventar uma brincadeira nova. Seus seguidores te idolatram, mas os 75% da população que abriu os olhos estão cada dia mais com ranço das suas atitudes. (Rosania Modolo Polli) . Presidente irresponsável. Guedes não arruma dinheiro. Nós, trabalhadores, é que pagamos com impostos suados seus mimos. Menino mimado, faz pirraça para ter mídia, querendo inventar uma brincadeira nova. Seus seguidores te idolatram, mas os 75% da população que abriu os olhos estão cada dia mais com ranço das suas atitudes.

Democracia não tem preço. A maioria da população quer o voto impresso, é um direito constitucional. (Junior Costa Costa)

Deveria arrumar dinheiro para controlar a pandemia sem precedentes e controle. Não é admissível que ainda defendam esse desgoverno! (Andrea Valdetaro)

Deveria arrumar dinheiro para comprar mais vacinas e ajudar os menos favorecidos. Modificar o sistema para quê? Ele sabe de algo que mais ninguém sabe? Se houve fraude na eleição passada. Ele tem que provar isso. Tudo é para se manter no cargo. Ele vai fazer exatamente o que Trump tentou fazer nos EUA, mas aqui, como lá, ele vai ter que sair na marra. (Ronaldo Santana)

Vai apresentar as mesmas provas que ele apresentou semana passada sobre a caixa-preta do BNDS: nenhuma. (Rodolfo Villaça)

Ele é bom de especular, de fake news e tal. Agora de mostrar provas do que diz e discursar com argumentos... (Renan Ferreira)

A fraude que houve foi o Bolsonaro se juntar com o Sergio Moro, para prender o Lula sem provas! Se o Lula tivesse na disputa, ganhava de lambuja. Bolsonaro não estaria dando uma de genocida e esses mais de 500 mil brasileiros que se foram, teriam mais 18 anos de vida com suas famílias. (Luiz Carlos Souza Pinto)

MOTORISTA LIBERADO

Homem alcoolizado que atingiu motociclista na Serra paga fiança e é solto (Polícia, 22/06). Cadê a lei que diz que não tem mais fiança quando o cidadão comete um acidente estando alcoolizado? Isso é revoltante. Triste realidade. (Sonia Maria) . Cadê a lei que diz que não tem mais fiança quando o cidadão comete um acidente estando alcoolizado? Isso é revoltante. Triste realidade.

Essa aí é nova lei que ficou mais rígida? Parece que nada mudou, para a familia das vítimas continua a sensação da impunidade. (Welbert Tavares)

Essas leis em nosso país tinham que mudar logo, porque condenado é o quem morre... Pagou uma fiança e está solto para poder matar mais gente. Até quando tudo isso vai ficar assim? (Lucimar Nascimento)

Esse tipo de crime só vai diminuir se, além da prisão, houver indenização pesada à família das vítimas, imediatamente após o crime. Assim não vai sobrar dinheiro para os advogados. (Leomar Edilio Klippel)

Como a população vai ver que é crime dirigir alcoolizado, se a lei é solta por dinheiro. (Marcelo Santoa)

ARMA EM SHOPPING

Psiquiatra que apontou arma em shopping no ES pode responder por porte ilegal (Cotidiano, 22/06). O doutor, se contrariado, perde completamente o controle emocional. Nesse caso, fazer psicoterapia com um bom profissional, vai ajudar bastante. E quanto ao funcionário ameaçado, minha solidariedade. Que a justiça seja feita! (Vanuza Vialli) . O doutor, se contrariado, perde completamente o controle emocional. Nesse caso, fazer psicoterapia com um bom profissional, vai ajudar bastante. E quanto ao funcionário ameaçado, minha solidariedade. Que a justiça seja feita!

Coitado dos pacientes desse cidadão. Mas o nome disso é impunidade. Nossas leis são uma verdadeira piada. (Joilton Rodrigues Paixão)