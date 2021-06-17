'Desonestidade ou incompetência', diz leitor sobre uso do mesmo CPF em vacinação

Ministério Público do Espírito Santo acompanha casos suspeitos de vacinação Crédito: Divulgação PMCI/Márcia Leal

INVESTIGAÇÃO

Mesmo CPF foi usado sete vezes para vacinar contra Covid-19 no ES (Cotidiano, 16/06). Na realidade mostra a desonestidade do brasileiro e mostra também o despreparo e incompetência do poder público em cair em um golpe fajuto desses. (Fabiano Pereira) . Na realidade mostra a desonestidade do brasileiro e mostra também o despreparo e incompetência do poder público em cair em um golpe fajuto desses.

Se preciso do meu CPF para cadastrar meu agendamento, como é possível agendar mais de uma vez com o mesmo CPF? O documento com foto é exigido na hora da vacinação. Como pode haver fraude? (Helen Valladão)

O sistema não aceita o mesmo CPF duas vezes e nem aceita registro da mesma dose duas vezes. Isso deve ter acontecido em lugares onde o registro não é feito em tempo real. Numa campanha de vacinação desse porte não tem como ter computador e sistema em todas as salas. Mas convenhamos, o crime é de quem o pratica, não do sistema e nem de mais ninguém. (Monika Aguiar)

E tem gente que já pode vacinar e não consegue nem agendar a vacina… (Nath Machado)

SETOR DE ENTRETENIMENTO

Colatina realiza primeiro evento teste com "cercadinho" e distanciamento social (Divirta-se, 16/06). Acho ótimo, porque todos precisam arrumar estratégias para o sustento. Às vezes é fácil dizer que estão errados, quando o salário cai todo fim do mês na conta. Mas só eles sabem o que é ser autônomo, o que é depender desse tipo de evento para pagar as contas. Não julgo de forma nenhuma. (Larissa Murca) . Acho ótimo, porque todos precisam arrumar estratégias para o sustento. Às vezes é fácil dizer que estão errados, quando o salário cai todo fim do mês na conta. Mas só eles sabem o que é ser autônomo, o que é depender desse tipo de evento para pagar as contas. Não julgo de forma nenhuma.

Passou da hora de ver uma alternativa para o pessoal que trabalha com eventos, os mais prejudicados. (Rosiany Neves Brandão)

Covid não transmite entre familiares e amigos? Será que não dá pra esperar mais um pouco? (Lena Franzotti)

Aqui em Vitória não usam cercadinho, não. Os shows estão cercados de vírus mesmo. Todos juntos e misturados. Eu vejo nos status dos amigos corajosos. (Erikinha Oliveira)

Se funciona de fato, até que acho interessante. O mais difícil é fazer as pessoas respeitarem as normas. Se deu certo, por que não? (Greici Daieni Carvalho)

Excelente iniciativa! É o início da retomada de um setor que foi o primeiro a parar e está sendo o último a voltar. Praias lotadas, praças, ônibus! O evento reuniu menos gente que o calçadão de Vila Velha, que o shopping, que a fila da lotérica, que ônibus do dia a dia. O vírus certamente não respeita o cercadinho, quem deve respeitar são as pessoas! A produção fez a sua parte e manteve o distanciamento! Sobre pessoas da mesma família ou grupo de convivência, essa é a mesma regra usada para restaurantes e afins! (Flavia Aquino)

Gente, é sério isso? Eles estão de brincadeira, né? Acham mesmo que um cercadinho num lugar lotado vai impedir o vírus de circular? Palhaçada esse evento. (Ana Lucia Assis Santos)

Acho desnecessário para este momento. Ainda temos poucos vacinados.Se aguardarmos um pouco mais, aí poderemos nos empolgar. (Joelma Santos)

EDUCAÇÃO

Polícia investiga caso de aluno que teve o pé amarrado na aula em Vitória (Polícia, 16/06). Um absurdo. Caso seja comprovado como uma postura do professor, que ele seja penalizado. Temos muitos colegas formados e bons profissionais, mas desempregados. Não é assim que ensinamos. Não é assim que a criança vai aprender. (Irlan Cotrim) . Um absurdo. Caso seja comprovado como uma postura do professor, que ele seja penalizado. Temos muitos colegas formados e bons profissionais, mas desempregados. Não é assim que ensinamos. Não é assim que a criança vai aprender.

O professor tem que estar qualificado para estar dentro da sala de aula, e não só o professor, mas também o pedagogo, o diretor... Enfim, temos que estar preparados, pois não existe só um comportando de criança, existem vários comportamentos e cabe, sim, ao professor observar e saber a quem caminhar. (Viviane Marceli)

Vai saber se essa criança é hiperativa... Cabe ao professor, com todo amor e carinho, observar e avisar aos pais, pois acontece muito isso. Muitas vezes não é falta de ser educado. Mas de qualquer forma deve chamar os pais. (Marisa Macedo)

Um bom exemplo para discutir autonomia profissional. Amarrar um aluno na cadeira é equivalente a receitar cloroquina. Ambas as profissões, professor e médico, possuem autonomia, mas ter autonomia não é liberdade para fazer o que quiser. Que esse professor seja responsabilizado pelos seus atos, assim como o CFM, que permitiu um surto médico coletivo durante uma pandemia. (Caio Faiad)

TURISMO

Cariacica ganha monumento turístico em comemoração aos 131 anos (Divirta-se, 16/06). A gente espera que seja realmente uma nova fase e Cariacica saia desse estado de abandono que se encontra. (Hanna Rodrigues) . A gente espera que seja realmente uma nova fase e Cariacica saia desse estado de abandono que se encontra.