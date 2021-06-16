Mesmo CPF foi usado sete vezes para vacinar contra Covid-19 no ES

Auditoria apura irregularidades na vacinação contra a Covid-19 no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma auditoria realizada pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) identificou que o mesmo CPF foi usado sete vezes para vacinar contra a Covid-19 no Espírito Santo. Os dados foram observados durante quatro meses de investigação.

No total, o levantamento apontou 408 casos em que o portador de um mesmo número de CPF teria recebido mais de três doses da vacina. Além disso, 934 pessoas usaram documentos de pessoas mortas, ou seja, em que o nome está no registro de óbito, para conseguirem entrar no grupo de imunização e receber as injeções contra o novo coronavírus

Edmar Camata, secretário de Controle e Transparência, explicou que o cruzamento dos dados apresentados até o momento poderá auxiliar o governo do Estado a identificar o que de fato ocorreu em relação ao uso de um mesmo documento repetidas vezes.

"O CPF apareceu como vacinado sete vezes, mas não significa que aquela pessoa foi imunizada sete vezes, mas que pode ter acontecido várias coisas como uso de documento falso, ou pode sim, ter acontecido a inserção daquele CPF para mascarar uma aplicação da dose em outra pessoa" Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

"A partir desse desdobramento, vamos buscar identificar o que de fato aconteceu. Nós mantemos uma articulação constante com a Polícia Civil para subsidiar novas trilhas de investigação dentro do controle e transparência, mas o caso também caminha por conta própria na Polícia Civil porque ela pode identificar outras situações, pode reunir com inquéritos que já estavam em curso", explicou.

Em nota enviada nesta quarta-feira, a Polícia Civil informou que "não recebeu, oficialmente, as informações contidas no relatório citado. A partir do momento que os fatos forem compartilhados, as medidas que cabem à autoridade policial serão adotadas".

O secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata, é o responsável pela auditoria Crédito: Divulgação/Secont

PERÍODO

A análise, realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), abrangeu 882.505 doses aplicadas, no período de 18 de janeiro a 12 de maio deste ano. De acordo com a Secont, a ação teve o objetivo de identificar riscos nos procedimentos adotados e corrigir eventuais falhas que poderiam comprometer a rapidez e a qualidade da campanha de imunização contra a Covid-19. De acordo com a Secont, a ação teve o objetivo de identificar riscos nos procedimentos adotados e corrigir eventuais falhas que poderiam comprometer a rapidez e a qualidade da campanha de imunização contra a Covid-19.

Em 1.240 casos, a segunda dose aplicada foi de laboratório diferente da primeira dose. Outras 70 doses foram registradas como sendo de um laboratório que ainda não é distribuído no Espírito Santo.

A auditoria identificou que 11.582 doses de imunizantes foram aplicadas em cidadãos com idade mais baixa do que a faixa etária informada no cartão. Do total dessas aplicações fora da fila, 1.448 seriam de pessoas com menos de 60 anos e que não integram o grupo prioritário por idade, mas receberam a vacina como se estivem nele.

A auditoria foi realizada por meio de aplicação de checklist em todos os 78 municípios capixabas e visitas presenciais a redes de frios e locais de vacinação definidos por amostragem.

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS