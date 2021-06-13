Morador de Viana pode comparecer a mutirão de vacinação sem agendamento

Viana terá vacinação em massa neste domingo (13) Crédito: PMViana

O convite foi feito pelo prefeito da cidade, Wanderson Bueno. “Aqueles que, por algum motivo, não conseguiram fazer o seu agendamento on-line para a vacinação, deve comparecer amanhã a sua seção, portando documento com foto e título de eleitor, e será imunizado. Receba proteção para você, sua família e seus amigos”, alertou.

“Na prática, serão transformadas as seções eleitorais em locais de vacinação. Ao agendar sua vacina, o cidadão já vai poder escolher a sua seção, o seu local onde vota. Isso foi uma inovação do município de Viana na proposta da organização que vai facilitar o dimensionamento para que não tenhamos muitas pessoas num único ponto vacinando", explicou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, quando o projeto foi lançado.

Até o momento 21 mil moradores se cadastraram para serem vacinados contra a Covid-19 neste domingo (13). A expectativa é de imunizar cerca de 35 mil pessoas que residem na cidade, com idade entre 18 e 49 anos, e que ainda não tenham sido vacinados.

O mutirão faz parte do projeto “Viana Vacinada”, que vai imunizar a população doses da Astrazeneca (Oxford/Fiocruz), doadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), para analisar a eficácia da aplicação de meia dose da vacina.

Os vacinados com meia dose (0,25ml) da vacina receberão, após 12 semanas, outra meia dose da vacina. Serão utilizadas doses da vacina Astrazeneca (Oxford/Fiocruz), doadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Caso o objetivo de imunização de seja alcançado, todos os vacinados receberão outra dose de reforço e ficarão imunes ao coronavírus.

A eficácia da estratégia de vacinação meia dose ou com dose já foi testada e utilizada em outros momentos de emergência de saúde pública, como a epidemia de Febre Amarela, realizada com sucesso e que garantiu a vacinação do Brasil e da África.

O objetivo do estudo é avaliar a diminuição de números de casos do novo coronavírus, com internações e mortes, e parte da premissa de que há um grande número de pessoas que ainda não tem e não terão acesso à vacinação nos próximos meses.

A vacinação acontecerá em 35 postos distribuídos pelo município de Viana, com a participação e 450 colaboradores voluntários.

Também participam do estudo a equipe de pesquisadores do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes/EBSERH) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).