Bolsonaro diz que Guedes tem que "arrumar recursos" para voto impresso

Presidente Jair Bolsonaro entre ministros do governo Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ordenou publicamente ao ministro da Economia, Paulo Guedes , que providencie os recursos necessários para a implementação do voto impresso nas eleições de 2022, caso a PEC que propõe a medida seja aprovada pelo Congresso.

"Pela primeira vez o Paulo Guedes vai cumprir uma ordem minha, porque sempre eu discuto com ele. Paulo Guedes, se passar, você vai arranjar recursos para fazer o voto auditável em 2022", disse logo após cumprimentar a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), autora do projeto. O voto eletrônico, utilizado desde 1996, já é auditável.

O presidente afirmou que a mudança no sistema de voto o tornaria mais "transparência e confiabilidade". Ele agradeceu à bancada ruralista pela indicação da ministra da Agricultura, Teresa Cristina, a quem responsabilizou pela boa relação comercial com países árabes. "Vale por dez ministros", elogiou.