Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro diz que Guedes tem que "arrumar recursos" para voto impresso
Já é auditável

Bolsonaro diz que Guedes tem que "arrumar recursos" para voto impresso

Presidente falou sobre a possibilidade de o voto impresso ser aprovado pelo Congresso. Projeto foi apresentado por deputada bolsonarista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jun 2021 às 20:38

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 20:38

Presidente Jair Bolsonaro entre ministros do governo
Presidente Jair Bolsonaro entre ministros do governo Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ordenou publicamente ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que providencie os recursos necessários para a implementação do voto impresso nas eleições de 2022, caso a PEC que propõe a medida seja aprovada pelo Congresso.
"Pela primeira vez o Paulo Guedes vai cumprir uma ordem minha, porque sempre eu discuto com ele. Paulo Guedes, se passar, você vai arranjar recursos para fazer o voto auditável em 2022", disse logo após cumprimentar a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), autora do projeto. O voto eletrônico, utilizado desde 1996, já é auditável.
O presidente afirmou que a mudança no sistema de voto o tornaria mais "transparência e confiabilidade". Ele agradeceu à bancada ruralista pela indicação da ministra da Agricultura, Teresa Cristina, a quem responsabilizou pela boa relação comercial com países árabes. "Vale por dez ministros", elogiou.

Veja Também

Cortina de fumaça: as vezes em que Bolsonaro defendeu o voto impresso

Agradeceu à presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e garantiu que tem boa relação com o parlamento. "Não são três poderes, são dois, Arthur. É o Judiciário e nós de cá. Nós Executivo e Legislativo formamos um casal", disse.

Veja Também

Procuradoria vê indícios de crime em compra da Covaxin pela gestão Bolsonaro

Delegado da PF que investigou Salles perde cargo de chefia

Osmar Terra diz que foi otimista em opiniões sobre a pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados