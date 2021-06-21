Marca de meio milhão de mortos por Covid no Brasil é debatida por leitores

Movimentação nos cemitérios de Manaus na véspera do Dia das Mães Crédito: Valdo Leão / Semcom

USO DE MÁSCARA

Cliente que apontou arma para funcionário de shopping no ES é psiquiatra (Polícia, 21/06). Por essas e outras coisas que não se pode ser a favor de flexibilização alguma em relação ao porte de armas de fogo no Brasil. Igual a esse "cidadão de bem" desequilibrado existem vários outros no país! (Marcelo dos Santos Lirio) . Por essas e outras coisas que não se pode ser a favor de flexibilização alguma em relação ao porte de armas de fogo no Brasil. Igual a esse "cidadão de bem" desequilibrado existem vários outros no país!

Como ele mesmo disse, estava com um simulacro. Qual a intenção dele, seja médico, seja o que for, de apontar uma arma para um trabalhador? Para mim está totalmente desequilibrado. (Adriana Batista)

Eu pensei que ameaça fosse crime! Isso ocorre porque o povo endeusava médico, político advogado e outras profissões… E até hoje é assim! (Rafaela Nichi)

Sou praticante de airsoft e sei muito bem que não posso andar (porte) com um simulacro de pistola na cintura. Os equipamentos de airsoft devem sempre ser utilizados apenas no airsoft. Não venha manchar a categoria do esporte como desculpa para suas posturas particulares. A sua equipe, se é que o que disse for verdade, deveria te banir para sempre. (Heliomar Jacob de Abreu)

Ele está precisando de um tratamento. Ter a licença suspensa até que ele passe por um tratamento e pagar uma indenização ao funcionário da loja. (Adelson Sirius)

Psiquiatra desequilibrado! Coitados dos pacientes. Deveria dar exemplo como médico, usando máscara. Para que essa violência? Mas falar o que se um presidente da República faz o mesmo? Lamentável. (Nani Mendes)

EDITORIAL

Meio milhão de mortos e um governo sem remorso por suas responsabilidades (Opinião da Gazeta, 21/06). Não acredito que o Estado do Espírito Santo tenha tanta gente louca ao ponto de colocar ideologia política acima de vidas humanas, sem nenhum pingo de remorso ou simplesmente compaixão com a dor de quem perdeu alguém! (Diego Dexter Figueiredo) . Não acredito que o Estado do Espírito Santo tenha tanta gente louca ao ponto de colocar ideologia política acima de vidas humanas, sem nenhum pingo de remorso ou simplesmente compaixão com a dor de quem perdeu alguém!

Sumidades, quem pode parar um vírus? Como, se cada um deve ter hábitos pessoais de higiene? Quem vai fazer algo contra um inimigo invisível, a não ser vacinas e aconselhar medidas de higiene? Isso está sendo feito. O povo está recebendo ajuda financeira, doentes estão sendo tratados. E os tratados que curaram, esses não entram na conta? (Ingrid Frederico Barreto)

Poderia ter qualquer outro presidente aí governando a situação que seria a mesma no Brasil. O povo não tem união, por isso que os governantes agem assim. Temos que começar por nós mesmos. Onde está o amor ao próximo? Ninguém respeita ninguém mais. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, não adianta culpar governos. Eles não conseguem fazer milagres. (Acilda Ott)

Eu acho lindo. Olha os termos: “mídia militante”, “perda de concessão”, “perdendo dinheiro”… Gente, para de se enganar. Não foi o presidente atual que inventou a oposição, não! A Globo atacou Fernando Henrique Cardoso, atacou Lula, atacou Dilma, atacou Temer e vocês aí, achando que a Globo está inovando ao atacar o presidente de vocês? Se nos outros mandatos a questão era a politicagem, esta não acabou, porém agora vem com um viés de crueldade que desespera a todos: o atual presidente foi omisso e colaborou, sim, para o total de mortes no Brasil. Vocês não querem e não vão entender isso, porque assumir esse tipo de situação os fragiliza. Não é todo mundo que tem a decência de entender que errou, principalmente quando o erro vem carregado de ódio, perversidade, ilusão, negação e ignorância. Vocês estão cegos e seguirão assim, até que um de vocês morra, seja com uma arma liberada pelo governo, seja pelo vírus, seja pela ignorância… #ForaBolsonaro e fora a todos aqueles que banalizaram o mal. (Thiago Nascimento)

IMUNIZAÇÃO

Espírito Santo bate recorde de vacinação contra a Covid-19 em 24 horas (Cotidiano, 20/06). Não falta servidor do SUS para vacinar! Faltou política pública a favor da vacinação por parte do governo federal no ano passado! Toda gestão do Pazuello e de seus comparsas! Parabéns aos governadores que entraram para a briga! O povo agradece! (Roberta Schwartz Fitaroni) . Não falta servidor do SUS para vacinar! Faltou política pública a favor da vacinação por parte do governo federal no ano passado! Toda gestão do Pazuello e de seus comparsas! Parabéns aos governadores que entraram para a briga! O povo agradece!

Parabéns ao nosso presidente pelas vacinas que estão chegando. (Fábio Loureiro Ucelli)

Parabéns aos profissionais de saúde envolvidos e ao secretário estadual de Saúde pelo belo trabalho. Já são mais de 500 mil vidas perdidas... se o governo federal tivesse comprado a vacina em dezembro, muitas dessas vidas teriam sido poupadas. Até agora o governo federal não acredita na ciência e nem no vírus, só está sendo obrigado a comprar as vacinas. (Roseni Florentino)

Cada dia que o país ficou sem vacinas foram diversas vidas e empregos perdidos. Que bom que agora tem vacinas, mas o passado não se pode apagar, principalmente das famílias que perderam seus queridos. (Monika Gimenes)

DEPOIMENTO SOBRE CLOROQUINA

Nise Yamaguchi processa senadores de CPI da Covid por danos morais (Brasil, 20/06). É muita cara de pau. Uma médica apoiadora do charlatanismo da cloroquina (medicamento já comprovado cientificamente que não funciona no combate à Covid-19) pedir danos morais? Queria ver se os familiares dos mortos (que acreditaram na cloroquina) entrassem na Justiça pelas perdas geradas com as inconsequentes prescrições. (Marcela Junqueira) . É muita cara de pau. Uma médica apoiadora do charlatanismo da cloroquina (medicamento já comprovado cientificamente que não funciona no combate à Covid-19) pedir danos morais? Queria ver se os familiares dos mortos (que acreditaram na cloroquina) entrassem na Justiça pelas perdas geradas com as inconsequentes prescrições.

As famílias que perderam seus avós, pais, filhos, irmãos também poderiam processar esses médicos que são contra a ciência, pedir 320 mil para cada morte. (Lúcia Mauri Zezé Demartini)

Como calcular o valor de tantas vidas que ela ajudou e continua ajudando a tirar? Negacionista da própria profissão, que de tão nobre não merecia tanto despreparo. (Neto Barros)

Ela está certinha. Um monte de desqualificados para interpelar uma médica… promoveram um verdadeiro desrespeito moral, fazendo perguntas programadas sem dar chances de respostas fundamentadas. Acho até pouco o valor da indenização. (Gabriela Meireles)

Mas será que ela aprendeu a diferença entre vírus e protozoário? (André de Aguiar Soares)