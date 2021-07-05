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Covid-19

Grande Vitória tem mais de 6 mil vagas para vacinação; veja como agendar

São vagas para pessoas com mais de 35 anos sem comorbidades, grávidas, puérperas e trabalhadores incluídos nos grupos prioritários. Confira onde estão as vagas e como agendar

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 13:12

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

05 jul 2021 às 13:12
Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
A campanha de vacinação contra a Covid-19 avança nos Espírito Santo e as prefeituras da Grande Vitória abrem novos agendamentos a partir desta segunda-feira (05). São mais de 6 mil vagas para imunizar a população.
Cariacica vai ser a primeira cidade a abrir o agendamento nesta segunda-feira (05). De acordo com a Secretaria de Saúde do município, às 14h, 2.500 doses da vacina contra a Covid-19 serão disponibilizadas no site da prefeitura.
Dentre os grupos contemplados neste agendamento, estão as pessoas com 35 anos ou mais sem comorbidades e aquelas que precisam completar o esquema vacinal da Astrazeneca com a segunda dose e já têm 70 dias ou mais que tomaram a primeira.
Às 16 horas, a prefeitura de Vitória abre mais 1.020 vagas para aplicação da primeira dose em pessoas com 35 anos ou mais, gestantes e puérperas. A vacinação será realizada nesta terça-feira (6), na Igreja Batista de Jardim da Penha e na unidade de saúde Vitória (Centro), com horário estendido, das 16 às 20 horas.
A marcação pode ser feita no site da PMV, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.

GUARAPARI

Em seguida, é a vez de Guarapari abrir o agendamento, às 16h30. Segundo a prefeitura, 1.350 doses serão disponibilizadas para vacinar pessoas acima de 35 anos sem comorbidades. Quem fizer o agendamento receberá o imunizante na próxima quarta-feira (07), no Complexo Esportivo Maurice Santos, localizado em Muquiçaba.

SERRA

Às 18h, o município da Serra vai abrir um novo agendamento para vacinação em seu site institucional. Ao total, 2.500 doses serão disponibilizadas para vacinar pessoas acima de 35 anos sem comorbidades, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, além de trabalhadores da Educação e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

VACINAÇÃO EM ANDAMENTO

O município de Vila Velha não tem abertura de novos agendamentos nesta segunda-feira (05). De acordo com Secretaria de Saúde do município, no momento, estão sendo vacinadas as pessoas que realizaram o agendamento na última quinta e sexta-feira (01º e 02). A previsão é de novos agendamentos também na quinta e sexta-feira desta semana (08 e 09).

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