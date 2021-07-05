Grande Vitória tem mais de 6 mil vagas para vacinação; veja como agendar

Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva

A campanha de vacinação contra a Covid-19 avança nos Espírito Santo e as prefeituras da Grande Vitória abrem novos agendamentos a partir desta segunda-feira (05). São mais de 6 mil vagas para imunizar a população.

Cariacica vai ser a primeira cidade a abrir o agendamento nesta segunda-feira (05). De acordo com a Secretaria de Saúde do município, às 14h, 2.500 doses da vacina contra a Covid-19 serão disponibilizadas vai ser a primeira cidade a abrir o agendamento nesta segunda-feira (05). De acordo com a Secretaria de Saúde do município, às 14h, 2.500 doses da vacina contra a Covid-19 serão disponibilizadas no site da prefeitura.

Dentre os grupos contemplados neste agendamento, estão as pessoas com 35 anos ou mais sem comorbidades e aquelas que precisam completar o esquema vacinal da Astrazeneca com a segunda dose e já têm 70 dias ou mais que tomaram a primeira.

Às 16 horas, a prefeitura de Vitória abre mais 1.020 vagas para aplicação da primeira dose em pessoas com 35 anos ou mais, gestantes e puérperas. A vacinação será realizada nesta terça-feira (6), na Igreja Batista de Jardim da Penha e na unidade de saúde Vitória (Centro), com horário estendido, das 16 às 20 horas.





A marcação pode ser feita no site da PMV, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br , ou no aplicativo Vitória Online.

GUARAPARI

abrir o agendamento, às 16h30. Segundo a prefeitura, 1.350 doses serão disponibilizadas para vacinar pessoas acima de 35 anos sem comorbidades. receberá o imunizante na próxima quarta-feira (07), no Complexo Esportivo Maurice Santos, localizado em Muquiçaba. Em seguida, é a vez de Guarapari abrir o agendamento, às 16h30. Segundo a prefeitura, 1.350 doses serão disponibilizadas para vacinar pessoas acima de 35 anos sem comorbidades. Quem fizer o agendamento receberá o imunizante na próxima quarta-feira (07), no Complexo Esportivo Maurice Santos, localizado em Muquiçaba.

SERRA

vai abrir um novo agendamento para vacinação em . Ao total, 2.500 doses serão disponibilizadas para vacinar pessoas acima de 35 anos sem comorbidades, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, além de trabalhadores da Educação e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Às 18h, o município da Serra vai abrir um novo agendamento para vacinação em seu site institucional . Ao total, 2.500 doses serão disponibilizadas para vacinar pessoas acima de 35 anos sem comorbidades, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, além de trabalhadores da Educação e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

VACINAÇÃO EM ANDAMENTO