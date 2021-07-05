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Noroeste do Estado

Covid: cidade do ES vai vacinar pessoas com 30 anos ou mais

Outras prefeituras das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo também anunciaram vacinação a partir de 33, 35 e 36 anos

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 08:15

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jul 2021 às 08:15
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Felipe Tozatto
O município de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, inicia nesta terça-feira (6) a vacinação contra Covid-19 de pessoas com 30 anos ou mais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a previsão era iniciar a imunização deste público na próxima quarta-feira (7), mas a data foi antecipada. 
Em Boa Esperança, a aplicação dos imunizantes ocorre das 12h às 19h nas unidades de saúde da sede, Boa Mira, Vila Tavares e Vila Fernandes, além do Ginásio de Esportes Municipal e da quadra da Escola Izaura de Almeida Silva. Quem tiver dúvidas sobre a vacinação no município, pode entrar em contato com a sala de vacina municipal por meio do número: (27) 3768-1557.

CONCEIÇÃO DA BARRA

Em Conceição da Barra, no Norte do Estado, o público com 33 anos sem comorbidade pode receber a vacina a partir desta segunda. A vacinação ocorre das 17h às 20h nas unidades de saúde de Itaúnas, Braço do Rio I e II, Cobraice, Sayonara e na ESF Vila dos Pescadores.

PINHEIROS

Na cidade de Pinheiros, a vacinação nesta segunda é para o público com 36 anos ou mais. A aplicação ocorre na quadra da Igreja Matriz, das 16h às 19h. Segundo a prefeitura, haverá doses suficientes para essa faixa etária, portanto, não há necessidade de formar filas antes do horário previsto.

JAGUARÉ

O município de Jaguaré vacina já nesta semana o público geral acima de 35 anos. As doses estarão disponíveis das 13h30 às 19h30 nesta segunda-feira e das 9h às 18h nesta terça-feira (6), no Ginásio de Esportes.

PEDRO CANÁRIO

Em Pedro Canário, no Noroeste, o público com 35 anos ou mais pode receber a primeira dose também a partir desta segunda. A vacinação será feita das 8h às 12h na Câmara Municipal e das 17h às 20h na UBS Felinto Damião e UBS Camata. Já para receber a segunda dose, os moradores devem ir até Arai, das 8h às 13h.

SÃO MATEUS

São Mateus vacina a partir de terça-feria (6) a população acima dos 35 anos. A aplicação ocorre das 8h às 13h, no modo drive-thru, no estacionamento da Igreja Catedral, no bairro Boa Vista; das 17h às 20h no Centro de Vivência Amélia Boroto, em Carapina, e na UBS de Guriri; das 8h às 14h no Centro de Vivência do Idoso e na Paróquia São Daniel Comboni; das 8h às 12h nas unidades de saúde dos KMs 23, 29 e 35; e das 9h às 14h na UBS do KM 41.

LINHARES

Maior município do Norte do Estado, Linhares realizou um mutirão no último fim de semana para o público com 35 anos ou mais e aplicou 4 mil doses de vacinas. Com mais imunizantes chegando, a prefeitura decidirá nesta segunda os horários e as faixas etárias a serem contempladas nesta semana. 

DOCUMENTOS

Em todos os municípios, para receber os imunizantes, é necessário apresentar a identidade, o CPF e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

NOVA DOSES

Em publicação nas redes sociais neste domingo (4), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, ressaltou que os imunizantes recebidos nos últimos dias já começaram a ser distribuídos para o interior do Estado. Veja na publicação abaixo. 

Atualização

05/07/2021 - 9:13
As prefeituras de Pedro Canário, Jaguaré e São Mateus também anunciaram data para vacinação. O texto foi atualizado. 

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