Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson Crédito: Divulgação/Sesa

Durante a coletiva de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizada nesta segunda-feira (5), o secretário Nésio Fernandes e o subsecretário Luiz Carlos Reblin também comentaram a aplicação da terceira dose de vacina em idosos, conforme discutido em outros Estados brasileiros, e o uso de imunobiológicos de marcas diferentes na primeira e segunda dose.

Your browser does not support the audio element. ES aguarda definição do Ministério da Saúde sobre vacina Janssen em grávidas

O subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, disse que a Sesa, de forma conjunta com os municípios, tem condição de alterar determinados modelos e formatos de vacinação, como adiantar a imunização de grupos prioritários já previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI).

"A Anvisa propõe a suspensão da Astrazeneca e da Janssen às grávidas. Dependemos de uma posição nacional. É essa posição que vai definir que tipo de vacina usar, e isso precisa ser decidido nacionalmente" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário da Sesa

TERCEIRA DOSE EM IDOSOS

Questionado sobre a possibilidade de adotar um esquema de vacinação com doses de fabricantes diferentes no Espírito Santo, Nésio explicou que o governo do Estado vai atender às recomendações do Plano Nacional de Imunização (PNI). Segundo ele, é preciso garantir que a população tenha alcance com as duas doses do mesmo imunizante, conforme define o PNI.

"Nós iremos adotar o esquema (de imunização com doses de diferentes fabricantes) caso o PNI decida adotar no Brasil. Não adotaremos de forma unilateral porque dificulta. Se não for uma decisão nacional, isso dificulta a operacionalização e as distribuições das doses da vacina. Neste momento, questões logísticas são determinantes para o êxito da vacinação no nosso país".

A Sesa também atribuiu ao governo federal a decisão de ofertar a terceira dose aos idosos. De acordo com Luiz Carlos Reblin, "é uma decisão nacional porque precisamos de doses de vacinas numa quantidade maior para realizar", explicou.