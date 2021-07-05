Jovens serão imunizados com a vacina Pfizer Crédito: Walterson Rosa/MS

Your browser does not support the audio element. Covid-19- ES vai vacinar 23 adolescentes com doses da Pfizer

A fibrose cística é uma doença hereditária e crônica, que causa acúmulo de secreção nos pulmões, pâncreas e no sistema digestivo. Entre os principais sintomas estão tosse, diarreia com gordura, falta de ar, perda de peso e pneumonia.

"Nós decidimos vacinar 23 adolescentes que são portadores de uma doença genética chamada fibrose cística. Serão vacinados nesta semana. É uma doença rara que tem um comprometimento pulmonar muito sério" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

"Já foram alcançadas com a vacinação as pessoas maiores de 18 anos. A partir de amanhã (terça-feira) teremos a possibilidade de vacinar aqueles que estão aptos, com a vacina Pfizer", disse o secretário.

CARACTERÍSTICAS DA DOENÇA

A fibrose cística é uma doença rara que provoca problemas respiratórios graves Crédito: Shutterstock

O que é: A fibrose cística é uma doença hereditária e sem cura muito grave que afeta o sistema respiratório e vários outros órgãos

Diagnóstico: A maioria das crianças é diagnosticada até os dois anos de idade. Um número menor, no entanto, só é diagnosticado com 18 anos ou mais

Vida curta: Por ser uma doença crônica que destrói os pulmões, a fibrose cística gera uma expectativa de vida em torno dos 50 anos de idade

Diagnóstico: Desde 2009, o Teste do Pezinho é a primeira triagem da doença na infância. Quando positivo, deve ser repetido e confirmado pelo Teste do Suor

Sintomas: A fibrose cística é conhecida como doença do beijo salgado, já que a pessoa tem um suor mais salgado. Além disso, outros sinais são:

- Dificuldade de ganhar peso

- Infecções pulmonares de repetição

- Diarreia crônica

- Fezes volumosas ou gordurosas

- Chiado no peito e falta de ar

- Tosse crônica com catarro

Tratamento: O paciente precisa de acompanhamento multidisciplinar, além de antibióticos, suplementos alimentares, nebulizações e ainda fisioterapia diárias