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Doença rara

Covid-19: ES vai vacinar 23 adolescentes com doses da Pfizer

Grupo é formado por jovens diagnosticados com fibrose cística. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (05)

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:22

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:22
Primeiras vacinas da Pfizer chegam ao Brasil pelo consórcio Covax Facility
Jovens serão imunizados com a vacina Pfizer Crédito: Walterson Rosa/MS
Um grupo formado por 23 adolescentes diagnosticados com fibrose cística vai ser vacinado contra a Covid-19 nesta semana no Estado. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva nesta segunda-feira (05).
Covid-19- ES vai vacinar 23 adolescentes com doses da Pfizer
A fibrose cística é uma doença hereditária e crônica, que causa acúmulo de secreção nos pulmões, pâncreas e no sistema digestivo. Entre os principais sintomas estão  tosse,  diarreia com gordura,  falta de ar,  perda de peso e pneumonia.
"Nós decidimos vacinar 23 adolescentes que são portadores de uma doença genética chamada fibrose cística. Serão vacinados nesta semana. É uma doença rara que tem um comprometimento pulmonar muito sério"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Em abril, o governo do Estado já havia anunciado que a doença estava incluída na lista de comorbidades apontadas no Plano Nacional de Imunização (PNI). À época, poderiam ser imunizadas as pessoas de 18 a 59 anos. 
"Já foram alcançadas com a vacinação as pessoas maiores de 18 anos. A partir de amanhã (terça-feira) teremos a possibilidade de vacinar aqueles que estão aptos, com a vacina Pfizer", disse o secretário.

CARACTERÍSTICAS DA DOENÇA

A fibrose cística é uma doença rara que provoca problemas respiratórios graves Crédito: Shutterstock
O que é: A fibrose cística é uma doença hereditária e sem cura muito grave que afeta o sistema respiratório e vários outros órgãos
Diagnóstico: A maioria das crianças é diagnosticada até os dois anos de idade. Um número menor, no entanto, só é diagnosticado com 18 anos ou mais
Vida curta: Por ser uma doença crônica que destrói os pulmões, a fibrose cística gera uma expectativa de vida em torno dos 50 anos de idade
Diagnóstico: Desde 2009, o Teste do Pezinho é a primeira triagem da doença na infância. Quando positivo, deve ser repetido e confirmado pelo Teste do Suor
Sintomas: A fibrose cística é conhecida como doença do beijo salgado, já que a pessoa tem um suor mais salgado. Além disso, outros sinais são:
- Dificuldade de ganhar peso
- Infecções pulmonares de repetição
- Diarreia crônica
- Fezes volumosas ou gordurosas
- Chiado no peito e falta de ar
- Tosse crônica com catarro
Tratamento: O paciente precisa de acompanhamento multidisciplinar, além de antibióticos, suplementos alimentares, nebulizações e ainda fisioterapia diárias
Fontes: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Hospital Sírio Libanês

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