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Números da pandemia

Coronavírus: ES registra 11.561 mortes e tem mais de 522 mil casos

A atualização do Painel Covid-19 na tarde desta segunda-feira (5) mostra que o Estado registrou 24 óbitos e 1.091 novas infecções nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2021 às 18:25

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 18:25

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus: nas últimas 24 horas, 2.836 pessoas foram consideradas curadas da doença Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou a 11.561 mortes e tem 522.199 casos confirmados do novo coronavírus nesta segunda-feira (5). Nas últimas 24 horas, foram 24 óbitos e 1.091 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.857. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.635), seguida por Vitória (55.504) e Cariacica (40.316). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.549), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.638 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.977. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.837.
Até esta segunda-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 497.467, com um acréscimo de 2.836 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

Até a tarde desta segunda, o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.671.562 no Espírito Santo. Desses, 604.333 também já receberam a segunda dose.

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