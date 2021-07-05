Coronavírus: ES registra 11.561 mortes e tem mais de 522 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.561 mortes e tem 522.199 casos confirmados do novo coronavírus nesta segunda-feira (5). Nas últimas 24 horas, foram 24 óbitos e 1.091 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.857. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.635), seguida por Vitória (55.504) e Cariacica (40.316). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.549), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.638 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.977. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.837.
Até esta segunda-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 497.467, com um acréscimo de 2.836 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO NO ES
Até a tarde desta segunda, o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.671.562 no Espírito Santo. Desses, 604.333 também já receberam a segunda dose.