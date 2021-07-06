'Não podemos nos descuidar por estar em risco baixo', comenta leitor

Máscara de proteção ainda deve ser usada mesmo por pessoas vacinadas Crédito: Sakon Thuriwongsa/ Freepik

USO DE MÁSCARAS

Com avanço da vacinação no ES, quanto falta para abandonar a máscara? (Cotidiano, 06/07). O problema é a tamanha ignorância dos brasileiros que não dão a devida importância à pandemia, não usando máscaras, se aglomerando, enfim, até escolhendo a vacina que querem tomar. Enquanto isso vidas estão sendo perdidas. Punições a essas pessoas! Vacina, sim! (Adão Andressa) . O problema é a tamanha ignorância dos brasileiros que não dão a devida importância à pandemia, não usando máscaras, se aglomerando, enfim, até escolhendo a vacina que querem tomar. Enquanto isso vidas estão sendo perdidas. Punições a essas pessoas! Vacina, sim!

Lembrando que todas as vacinas criadas para o combate à Covid não são curas para a doença, mas sim somente uma medida para não deixar a pessoa morrer e amenizar os sintomas. (Kelvin Marques)

Eu sei que Deus é brasileiro, que o Brasil é abençoado por Deus, bonito por natureza… mas não devemos abandonar as máscaras enquanto o mundo não se curar, afinal não temos barreiras sanitárias. (Marlene Scassulim de Souza)

LOTES DE VACINAS

Acre vai revacinar 51 pessoas que receberam doses vencidas da AstraZeneca (Brasil, 05/07). O Espírito Santo recebeu alguns lotes dessa vacina, sim, mas aplicou antes da data de vencimento. Não basta apenas olhar o lote no cartão de vacinação, tem que olhar também a data da aplicação. Basta conferir no cartão de vacinação. (Alessandra Padilha) . O Espírito Santo recebeu alguns lotes dessa vacina, sim, mas aplicou antes da data de vencimento. Não basta apenas olhar o lote no cartão de vacinação, tem que olhar também a data da aplicação. Basta conferir no cartão de vacinação.

Tive reação na dose 1 e na dose 2 foi tranquilo. Tenho 64 anos, já tive AVC em 2014, faço controle de pressão e hipotireoidismo e estou ótima! Vacina, sim! Já tivemos perdas de jovens que não tiveram a oportunidade de tomar a vacina. A situação não é política, mas sim de vidas que poderiam estar conosco! (Helena Rosa)

E eu tenho certeza que a vacina está funcionando aqui no ES, já que não existe mais nenhum risco alto no Estado, além dos leitos de UTI que estão sendo desocupados e o número de mortos que vem diminuindo. Pelo que eu me lembro, a Serra ficou dias sem registrar nenhuma morte pela covid-19, e isso já explica muita coisa. (Ari Perovano)

ABERTURA DE LOJAS E COMÉRCIO

Veja como vão funcionar lojas e restaurantes no ES a partir de segunda (Cotidiano, 02/07). Gente, 300 pessoas é muita gente aglomerada e sem máscara. A pandemia não acabou. (Adriana Nobrega) . Gente, 300 pessoas é muita gente aglomerada e sem máscara. A pandemia não acabou.

Ainda havia alguma restrição? A muito tempo que estou vendo tudo "normal". (Jeferson Gomes)

Irresponsabilidade! Com 84% da população ainda sem vacina e tudo sendo aberto! A saúde do povo tem que estar em primeiro lugar, e não o lucro dos empresários! (Arthur Poltronieri)

Vamos continuar com todo cuidado, para acabar de vez com este vírus horrível. (Ofélia Leite Mendonça)

Não culpamos só o governo pelo descontrole do vírus. Tem muitos seres humanos piores que o coronavírus rodando por aí, não protegendo o próximo e ainda ignorando os protocolos... enquanto o povo não ajudar, sozinho não dá pra fazer. (Keliz Cristina)

MAPA DE RISCO

ES zera cidades em risco alto; Cariacica e Vila Velha estão em risco baixo (Cotidiano, 02/07). Só não podemos nos descuidar por estar em risco baixo. As medidas de prevenção devem continuar rigorosas, porque a pandemia não acabou! (Ludmila Bergamini) . Só não podemos nos descuidar por estar em risco baixo. As medidas de prevenção devem continuar rigorosas, porque a pandemia não acabou!

Se relaxar no controle pode agravar novamente. Vacinação, máscaras, principalmente em ambientes fechados, distanciamento social, agora com maior intensidade para zerarmos as ocorrências. E seguirmos vivos e saudáveis. (Messias Machado)

Graças ao SUS, graças à vacinação, graças ao uso de máscaras e ao distanciamento social. (Fabricio Aigner)

Tudo vai retornar às mil maravilhas! Foi a vacina. Agora nossa realidade segue o caminho de antes. Só não se esqueçam de usar máscara. (Raphaell Viana)

IMPOSTO DE RENDA

116 mil contribuintes no ES podem deixar de pagar Imposto de Renda (Economia, 01/07). Popularidade derretendo, eleições ano que vem e favoritismo de Lula fizeram com que esse desgoverno tomasse essa medida, para atender uma parcela da população que se arrependeu de ter votado nele. Elevação de impostos em setores isentos, como certas aplicações financeiras e onde estão os mais ricos, nada. (Luiz Gomes Pinto) . Popularidade derretendo, eleições ano que vem e favoritismo de Lula fizeram com que esse desgoverno tomasse essa medida, para atender uma parcela da população que se arrependeu de ter votado nele. Elevação de impostos em setores isentos, como certas aplicações financeiras e onde estão os mais ricos, nada.