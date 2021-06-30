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Imunização

'Agora é investigar', diz leitora sobre suposta propina em compra de vacina

Publicado em

30 jun 2021 às 10:44
Doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz
Doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz Crédito: Miva Filho/SES-PE

COMPRA DE VACINA

Governo Bolsonaro pediu propina para comprar vacinas, diz representante de empresa (Brasil, 29/06). Triste de ver notícias assim. O país passando por tudo que está passando e ainda termos que ver essa triste realidade de corrupção. É muita ganância. (Deivisson Falcão)
Os últimos bolsonaristas ficarão marcados pelo resto da vida como fanáticos capazes de aceitar qualquer barbaridade, roubo ou morticínio só para manter avançando a sua agenda primitiva. Serão lembrados também como alucinadas ameaças ambulantes à saúde pública, claro. O bolsonarismo nunca foi sobre honestidade, liberdade ou justiça. É puro moralismo autoritário. Os ogros mantêm esse país preso no século XVIII. E a pandemia escancarou o que acontece quando você coloca trogloditas no poder. Uma economia não é refém de boi, minério e grão por acaso. E essa corja já mostrou o que é capaz de fazer para atender seus interesses medievais. (Frederico Primata)
Por isso o desinteresse em comprar a Pfizer, tudo se encaixa. Com isso muitos morreram devido a esse ato insano! (Rodrigo Pancini)
Eles nunca vão chamar os governadores e prefeitos. Esta CPI foi montada para um único propósito: derrubar o presidente. Quem roubou tem que pagar mesmo. O problema é que devem fazer uma investigação séria. Mas só querem pegar ele. Queremos saber dos milhões enviados para estados e municípios. (Uelton Vitorino Ferreira)
O ideal agora é investigar, ok? Muitas acusações com claras evidências. Os ditos "cidadãos de bem" que pregam o combate à corrupção têm que cobrar uma investigação, ao invés de ficar brigando com jornalistas. (Fabrício Marques Concilher)

VIOLÊNCIA NO ES

Aumento de crimes em Linhares mobiliza a Assembleia (Leonel Ximenes, 29/06). Morei e trabalhei seis meses em Linhares há dois anos e achei uma ótima cidade, segura, limpa e hospitaleira. Espero que seja passageira essa violência. (Ulysses Araujo Gomes)
Infelizmente, a maioria dos assassinatos aqui tem envolvimento com o tráfico de drogas. Moro aqui há 43 anos e, se Deus permitir, fico aqui por mais 43 anos. Temos mais boas coisas aqui do que assassinatos, um futuro brilhante. (Raphael Luiz Ferreira)
Cidade limpa, organizada, calçadas regulares, ruas largas e bem asfaltadas, comércio bom. Um ótimo retorno do serviço público. Uma pena. (Claudimere Oliveira)

EDUCAÇÃO

Exaustos, estudantes do Ensino Médio pedem socorro para continuar (Paulo Brandão, 29/06). É uma questão muito complexa e que necessita de um olhar especial dos nossos gestores. Os estudantes ficaram muito tempo distantes das escolas e, assim como todos nós, tiveram muitos pontos de suas vidas modificados pela pandemia. Então, recuperar essa rotina de ir à escola e entender esse espaço como algo essencial não é tarefa fácil. (Ramon Matheus)
Essa reflexão é muito importante, pois um país que visa ao desenvolvimento precisa investir na educação, e essa deve ser de qualidade. Os países ricos, além de se industrializar, investiram altos recursos na educação e na ciência. Galgar a educação por conta própria, como afirma o neoliberalismo, é demasiado contraditório, uma vez que a Constituição Federal de 1988 estabelece auxílio integral ao jovem cidadão. Precisamos repensar a educação no seu sentido mais profundo, não apenas a estrutura, mas também no modo como tratamos nossos estudantes, como os vemos. Somente assim, teremos uma sociedade mais igualitária. (Jefferson Ferreira Alvarenga)
Realmente, é uma situação muito difícil, pois não é só a falta da aula presencial, tem muito mais coisa envolvida. Como as famílias menos favorecidas, que muitas vezes contam com a refeição dada na escola para complementar a alimentação de seus filhos; é a falta de um celular ou da internet para acompanhar os estudos on-line; a falta de socialização entre as crianças/adolescentes da mesma idade, o que, além de atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal, também pode levar à depressão; são pais que, após chegarem cansados de seus respectivos trabalhos, ainda precisam estudar várias matérias com seus filhos, ao invés de brincar com eles; são professores desgastados dessa difícil rotina entre aulas remotas e presenciais. Enfim, são tantos os fatores que compõem esse cenário exaustivo, que eu passaria um dia inteiro escrevendo. (Livia Lopes)

FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO

Lojas e restaurantes poderão abrir sem restrição em Vitória, Serra e Viana (Cotidiano, 25/06). O município passa a ser considerado em risco baixo, aí já pode funcionar tudo sem restrições. Vamos aguardar e acompanhar o andamento. Sei que todos precisam de trabalho e tal, mas na minha opinião agora seria a hora de continuar na restrição para não voltar para risco moderado ou alto. Poderia dar mais um tempo, até mesmo para vencer essa pandemia logo. (Andiaria Cruz)
Triste demais ver isso. Tantas vidas perdidas e tantas ainda virão por causa de um total descaso com a saúde do próximo. (Tallyta Mendes)
Já passou da hora. Temos que trabalhar, os boletos chegam. E também temos que conviver com a doença. (Clarice Bosser)
Excelente para continuar disseminando o vírus e, inclusive, para criar novas cepas! Maravilhoso! Parabéns, governador, por tanto descaso e falta de zelo com o povo capixaba! (Arthur Poltronieri)

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Confira o vídeo

Incêndio atinge vegetação em morro de Vila Velha

Publicado em 17/07/2026 às 19:11

Um incêndio de grande proporção atinge um morro na região de Argolas, em Vila Velha, desde a tarde desta sexta-feira (17). 


Testemunhas relataram labaredas altas e muita fumaça vista à distância.


O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado e que a ocorrência está em andamento. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio ou possíveis vítimas.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Avenida Rio Branco

Suspeito de furtar celular é imobilizado por moradores e detido na Praia do Canto

Publicado em 17/07/2026 às 18:03

Um homem suspeito de furtar o celular de uma mulher que caminhava pela Praia do Canto, em Vitória, foi detido na manhã desta sexta-feira (17). Um leitor de A Gazeta flagrou o momento em que moradores da região contiveram o suspeito logo após a ação. (Veja vídeo acima)


Uma equipe da Guarda Municipal foi ao local e informou que o homem utilizou uma bicicleta para cometer o crime. O celular da vítima foi recuperado e devolvido. Já o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que, até o momento, não havia informações sobre os procedimentos adotados em relação ao suspeito.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Norte do ES

Quase 270 kg de drogas apreendidas são incineradas em Linhares

Publicado em 17/07/2026 às 17:57
Segundo a Polícia Civil, todo o conteúdo foi recolhido em ações de combate ao tráfico de drogas em Linhares.
De acordo com a Polícia Civil, todo o conteúdo foi recolhido em ações de combate ao tráfico de drogas em Linhares. Divulgação | Polícia Civil

Quase 270 quilos de drogas foram incinerados na manhã desta sexta-feira (17), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o material destruído inclui entorpecentes como maconha, cocaína e crack.


A corporação informou que as drogas foram apreendidas nos últimos meses durante ações realizadas pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Penal e pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) – Regional Norte.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Linhares

Caçadores são presos após matar tatu-preto na Reserva de Sooretama

Publicado em 17/07/2026 às 16:15
Duas armas de fogo, equipamentos de caça e um tatu-preto morto foram apreendidos na ação policial.
Duas armas de fogo, equipamentos de caça e um tatu-preto morto foram apreendidos na ação policial. Divulgação | Polícia Militar Ambiental

Dois homens, de 62 e 32 anos, foram presos por caça ilegal na Reserva Biológica de Sooretama, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (16). Na ação conduzida pela Polícia Militar Ambiental e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foram apreendidas duas armas de fogo, equipamentos de caça e um tatu-preto, que os suspeitos confessaram ter abatido.


A reserva é uma unidade de conservação gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ela fica localizada nos municípios de Sooretama, Linhares, Jaguaré e Vila Valério. 


Segundo a PM Ambiental, uma denúncia revelou que os homens estacionaram um veículo em uma área de plantio de eucalipto, em Linhares, e entraram na unidade de conservação para caçar. Ao serem abordados pelos militares, os suspeitos admitiram que estavam caçando na reserva e que mataram o tatu. 


De acordo com a Polícia Civil, os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por caçar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Em seguida, eles foram encaminhados ao sistema prisional.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Avenida Central

Acidente entre ônibus e bike elétrica deixa ciclista ferido em avenida na Serra

Publicado em 17/07/2026 às 16:00
Acidente com ônibus do Sistema Transcol e uma bicicleta elétrica deixa uma pessoa ferida na Serra
Acidente com ônibus do Sistema Transcol e uma bicicleta elétrica deixa uma pessoa ferida na Serra Leitor AG

Um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um ônibus do Sistema Transcol deixou um ciclista ferido na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Central, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. 


Segundo a Guarda Civil Municipal, o ciclista precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no município, devido aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas uma imagem registrada no local mostra o para-brisa do ônibus estilhaçado.


A Guarda Civil Municipal permaneceu no local até a normalização do trânsito.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Centro de Vitória

Incêndio em vegetação mobiliza Bombeiros no Parque da Fonte Grande

Publicado em 17/07/2026 às 15:56

Um incêndio em vegetação mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros Militar na região do Parque da Fonte Grande, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (17).


Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, a extensão da área atingida ou se há risco para moradores e imóveis próximos. Por volta das 15h a ocorrência seguia em andamento. Quando houver novos detalhes, o texto será atualizado.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
A partir desta sexta (17)

BR 262: DNIT suspende Pare e Siga em trecho de Domingos Martins aos finais de semana

Publicado em 17/07/2026 às 11:15
Data: 05/03/2020 - ES - Domingos Martins - Trecho da BR - 262, km 28, Domingos Martins, onde houve deslizamento causado pelas chuvas - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Pare e Siga na BR 262 será suspenso nos finais de semana Ricardo Medeiros

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que o sistema de Pare e Siga implantado para a execução dos serviços de recapeamento na BR 262, entre os km 22 e 40, em Domingos Martins, será temporariamente suspenso durante os fins de semana, a partir desta sexta-feira (17).


As intervenções serão interrompidas às sextas-feiras, a partir das 12h, com liberação total das pistas, sendo retomadas nas manhãs de segunda-feira. A medida busca melhorar a fluidez do tráfego durante a alta temporada de inverno, facilitando o deslocamento de moradores e turistas em direção à Região Serrana.


O DNIT ressalta que a suspensão é válida exclusivamente para o trecho em recapeamento entre os km 22 e 40, permanecendo inalterado o cronograma das demais frentes de obras na BR 262, incluindo o trecho da cratera em Venda Nova do Imigrante.


A autarquia orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada, manterem velocidade compatível com as condições da via e redobrarem a atenção ao trafegar pelos segmentos em obras, contribuindo para a segurança de todos os usuários e das equipes que atuam na rodovia.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Flagrante

Homem é preso suspeito de provocar incêndios em vegetação em Colatina

Publicado em 17/07/2026 às 10:52
O caso foi flagrado no bairro Colatina Velha, na tarde de quinta-feira (16), durante o atendimento de uma ocorrência de incêndio
De acordo com o Corpo de Bombeiros, enquanto combatiam as chamas, testemunhas apontaram o suspeito como responsável por atear fogo na vegetação Divulgação | SESP

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de provocar incêndios em uma área de vegetação no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (16), durante o combate a um incêndio realizado pelo Corpo de Bombeiros.


De acordo com a corporação, enquanto as equipes atuavam no combate às chamas, testemunhas apontaram o homem como responsável por atear fogo na vegetação.  Conforme os relatos, o suspeito já havia incendiado o mesmo local mais cedo e, no momento da ocorrência, estaria provocando um novo foco de incêndio nas proximidades. 


Ao irem até o ponto indicado, os bombeiros encontraram o homem observando um foco de incêndio que, segundo a corporação, havia acabado de ser iniciado. Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Colatina.


De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o homem foi autuado em flagrante por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
1ª etapa da requalificação

Canal de Camburi ganha deque e nova área de convivência neste sábado (18)

Publicado em 17/07/2026 às 10:44
Divulgação | Prefeitura de Vitória

O Canal de Camburi, em Vitória, iterá sua primeira etapa de requalificação inaugurada neste sábado (18), às 16h30.


A orla entre a Ponte de Camburi e a Rua Moacir Strauch, na Praia do Canto, neste primeiro momento, vai contar com deque com atracadouros, flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-corpo. 


As obras da Prefeitura de Vitória integram o Programa Vitória de Frente Mar e compõem as intervenções de requalificação da orla da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. A expectativa é que, até o final das duas etapas, o trecho conte com 3,3 km de passeio público e lazer para pedestres e ciclistas. 

Serviço

Inauguração Canal de Camburi

Data: 18/07 (sábado)

Horário: 16h30

Local: Canal de Camburi - final da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Bairro Santa Inês

Homem é preso ao empurrar moto furtada de cabo da PM em Vila Velha

Publicado em 17/07/2026 às 10:30

Um homem de 27 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (17) após ser flagrado empurrando uma motocicleta furtada de um cabo da Polícia Militar, no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir a pé, mas se desequilibrou, caiu e acabou capturado. 


Segundo a Policia Militar, o cabo havia estacionado a Honda CG Titan em frente à própria residência. Pouco depois, percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Ao analisar imagens de uma câmera de segurança de um imóvel vizinho, ele conseguiu identificar as características do suspeito e repassou as informações às equipes de patrulhamento.


Durante as buscas, os policiais localizaram o homem empurrando a motocicleta em direção a um beco. Ao notar a presença da equipe, ele tentou escapar correndo, mas caiu durante a fuga e foi detido. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por furto qualificado e resistência.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso

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