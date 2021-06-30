'Agora é investigar', diz leitora sobre suposta propina em compra de vacina

Doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz Crédito: Miva Filho/SES-PE

COMPRA DE VACINA

Governo Bolsonaro pediu propina para comprar vacinas, diz representante de empresa (Brasil, 29/06). Triste de ver notícias assim. O país passando por tudo que está passando e ainda termos que ver essa triste realidade de corrupção. É muita ganância. (Deivisson Falcão) . Triste de ver notícias assim. O país passando por tudo que está passando e ainda termos que ver essa triste realidade de corrupção. É muita ganância.

Os últimos bolsonaristas ficarão marcados pelo resto da vida como fanáticos capazes de aceitar qualquer barbaridade, roubo ou morticínio só para manter avançando a sua agenda primitiva. Serão lembrados também como alucinadas ameaças ambulantes à saúde pública, claro. O bolsonarismo nunca foi sobre honestidade, liberdade ou justiça. É puro moralismo autoritário. Os ogros mantêm esse país preso no século XVIII. E a pandemia escancarou o que acontece quando você coloca trogloditas no poder. Uma economia não é refém de boi, minério e grão por acaso. E essa corja já mostrou o que é capaz de fazer para atender seus interesses medievais. (Frederico Primata)

Por isso o desinteresse em comprar a Pfizer, tudo se encaixa. Com isso muitos morreram devido a esse ato insano! (Rodrigo Pancini)

Eles nunca vão chamar os governadores e prefeitos. Esta CPI foi montada para um único propósito: derrubar o presidente. Quem roubou tem que pagar mesmo. O problema é que devem fazer uma investigação séria. Mas só querem pegar ele. Queremos saber dos milhões enviados para estados e municípios. (Uelton Vitorino Ferreira)

O ideal agora é investigar, ok? Muitas acusações com claras evidências. Os ditos "cidadãos de bem" que pregam o combate à corrupção têm que cobrar uma investigação, ao invés de ficar brigando com jornalistas. (Fabrício Marques Concilher)

VIOLÊNCIA NO ES

Aumento de crimes em Linhares mobiliza a Assembleia (Leonel Ximenes, 29/06). Morei e trabalhei seis meses em Linhares há dois anos e achei uma ótima cidade, segura, limpa e hospitaleira. Espero que seja passageira essa violência. (Ulysses Araujo Gomes) . Morei e trabalhei seis meses em Linhares há dois anos e achei uma ótima cidade, segura, limpa e hospitaleira. Espero que seja passageira essa violência.

Infelizmente, a maioria dos assassinatos aqui tem envolvimento com o tráfico de drogas. Moro aqui há 43 anos e, se Deus permitir, fico aqui por mais 43 anos. Temos mais boas coisas aqui do que assassinatos, um futuro brilhante. (Raphael Luiz Ferreira)

Cidade limpa, organizada, calçadas regulares, ruas largas e bem asfaltadas, comércio bom. Um ótimo retorno do serviço público. Uma pena. (Claudimere Oliveira)

EDUCAÇÃO

Exaustos, estudantes do Ensino Médio pedem socorro para continuar (Paulo Brandão, 29/06). É uma questão muito complexa e que necessita de um olhar especial dos nossos gestores. Os estudantes ficaram muito tempo distantes das escolas e, assim como todos nós, tiveram muitos pontos de suas vidas modificados pela pandemia. Então, recuperar essa rotina de ir à escola e entender esse espaço como algo essencial não é tarefa fácil. (Ramon Matheus) . É uma questão muito complexa e que necessita de um olhar especial dos nossos gestores. Os estudantes ficaram muito tempo distantes das escolas e, assim como todos nós, tiveram muitos pontos de suas vidas modificados pela pandemia. Então, recuperar essa rotina de ir à escola e entender esse espaço como algo essencial não é tarefa fácil.

Essa reflexão é muito importante, pois um país que visa ao desenvolvimento precisa investir na educação, e essa deve ser de qualidade. Os países ricos, além de se industrializar, investiram altos recursos na educação e na ciência. Galgar a educação por conta própria, como afirma o neoliberalismo, é demasiado contraditório, uma vez que a Constituição Federal de 1988 estabelece auxílio integral ao jovem cidadão. Precisamos repensar a educação no seu sentido mais profundo, não apenas a estrutura, mas também no modo como tratamos nossos estudantes, como os vemos. Somente assim, teremos uma sociedade mais igualitária. (Jefferson Ferreira Alvarenga)

Realmente, é uma situação muito difícil, pois não é só a falta da aula presencial, tem muito mais coisa envolvida. Como as famílias menos favorecidas, que muitas vezes contam com a refeição dada na escola para complementar a alimentação de seus filhos; é a falta de um celular ou da internet para acompanhar os estudos on-line; a falta de socialização entre as crianças/adolescentes da mesma idade, o que, além de atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal, também pode levar à depressão; são pais que, após chegarem cansados de seus respectivos trabalhos, ainda precisam estudar várias matérias com seus filhos, ao invés de brincar com eles; são professores desgastados dessa difícil rotina entre aulas remotas e presenciais. Enfim, são tantos os fatores que compõem esse cenário exaustivo, que eu passaria um dia inteiro escrevendo. (Livia Lopes)

FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO

Lojas e restaurantes poderão abrir sem restrição em Vitória, Serra e Viana (Cotidiano, 25/06). O município passa a ser considerado em risco baixo, aí já pode funcionar tudo sem restrições. Vamos aguardar e acompanhar o andamento. Sei que todos precisam de trabalho e tal, mas na minha opinião agora seria a hora de continuar na restrição para não voltar para risco moderado ou alto. Poderia dar mais um tempo, até mesmo para vencer essa pandemia logo. (Andiaria Cruz) . O município passa a ser considerado em risco baixo, aí já pode funcionar tudo sem restrições. Vamos aguardar e acompanhar o andamento. Sei que todos precisam de trabalho e tal, mas na minha opinião agora seria a hora de continuar na restrição para não voltar para risco moderado ou alto. Poderia dar mais um tempo, até mesmo para vencer essa pandemia logo.

Triste demais ver isso. Tantas vidas perdidas e tantas ainda virão por causa de um total descaso com a saúde do próximo. (Tallyta Mendes)

Já passou da hora. Temos que trabalhar, os boletos chegam. E também temos que conviver com a doença. (Clarice Bosser)