'Melhor atitude', diz leitor sobre pedido de demissão de Ricardo Salles

Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR

VACINAÇÃO

Astrazeneca: 65% dos que não voltaram para a 2ª dose no ES são idosos (Cotidiano, 23/06). A forma como está acontecendo a comunicação aponta para isso. Verifico que quando o idoso não tem família, a comunicação sobre vacinas, quando vem, é através de vizinhos. Já até postei para o prefeito que tem um grande número de idosos que não tem habilidades e manejo com celulares, então fica difícil fazer agendamento on-line. Sugiro que esse controle deva ser feito pelos agentes de saúde das localidades interioranas e dos bairros. Somente dessa forma vai atingir a imunização completa dos idosos. (Mercedes Luzorio Vasconcellos) . A forma como está acontecendo a comunicação aponta para isso. Verifico que quando o idoso não tem família, a comunicação sobre vacinas, quando vem, é através de vizinhos. Já até postei para o prefeito que tem um grande número de idosos que não tem habilidades e manejo com celulares, então fica difícil fazer agendamento on-line. Sugiro que esse controle deva ser feito pelos agentes de saúde das localidades interioranas e dos bairros. Somente dessa forma vai atingir a imunização completa dos idosos.

Pode ser que eles não tenham ninguém para fazer o agendamento, viu? Se é difícil para nós, imagina para eles. Outra coisa: nem todos têm um computador ou celular em casa… temos que nos colocar no lugar deles também! (Michele Malini)

Meu pai é um da estatística. Não voltou para tomar a segunda dose porque morreu no mês seguinte que tomou a vacina… triste o que estamos vivendo. (Michelli Borges)

Assim como a primeira, a segunda tem que ser agendada. A segunda dose da minha mãe seria para amanhã, porém estão indisponíveis. Por várias vezes entrei no site da Prefeitura Vila Velha e nada de liberarem. Assim fica difícil voltar para tomar a segunda dose, eles só dificultam. (Josi Pereira Gomes)

Acredito que seja em decorrência dos efeitos da vacina. Eu tenho 50 anos e passei mal por dois dias. Mas devemos concluir o ciclo. (Sandra Bisi)

Foi mais de um mês de atraso para eu conseguir o agendamento da segunda dose para minha avó. Entrava no sistema e, quando eu ia ver as vacinas, já tinham acabado em uma fração de segundos. Assim fica difícil para os nossos idosos. Pelo menos minha avó teve alguém para fazer isso por ela, mas muitas das vezes o idoso não tem ninguém e não sabe manusear muito bem o celular para o agendamento on-line. Falta comunicação com nossos idosos, falta comunicação até para nós! (Allyson Falcao)

SAÍDA DO GOVERNO

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles pede demissão (Brasil, 23/06). Foi a melhor atitude dele para com o meio ambiente. Único acerto em toda sua trajetória. (Rodrigo Ramos) . Foi a melhor atitude dele para com o meio ambiente. Único acerto em toda sua trajetória.

Esse cara foi a Chernobyl da política ambiental brasileira. Levará muito tempo para remediar os efeitos deletérios de sua "gestão". (Mateus Rocha)

Não afasta a responsabilidade dele de ter que responder pelos erros que tenha cometido. Para Bolsonaro, Salles fazia um trabalho "excepcional"... Talvez o mais cômico seja ver que tem tanta gente que acha q o presidente não tem culpa de nada, é a "vítima" da mídia, o mito que veio pra acabar com a corrupção… (Leonardo Piovezan)

Tem que investigar todos os absurdos desse governo. Espero que não ganhe um "cargo", como Pazuello. (Solange Bolsanelo)

Pior de tudo é que é capaz do Bolsonaro botar alguém pior que o Salles... Estava muito ruim, mas não me surpreende piorar ainda mais por causa do nosso presidente, um belíssimo sem noção! (Hector Leite)

ENERGIA ELÉTRICA

Conta de luz sobe 16% na Grande Vitória e pode ficar ainda mais cara (Economia, 22/06). Talvez agora você consiga ligar alguns pontos. O voto de muitos elegeu um presidente que apoia abertamente os desmatadores na Amazônia, no cerrado e no resto do Brasil. Uma das consequências diretas do desmatamento e das queimadas é a redução drástica das chuvas nas áreas mais produtivas do país e dos reservatórios das hidroelétricas. Sem água nas hidroelétricas, não há energia suficiente para todos. Solução? Para esse governo, aumentar a conta de luz para que você seja obrigado a economizar. Seu voto pode ajudar a exterminar ou preservar milhões de espécies, milhares de seres vivos, reservatórios, o agronegócio etc. Por favor, pense muito bem no seu próximo voto, sua própria vida e a de milhões de outras vidas dependem dele. (Walter Có) . Talvez agora você consiga ligar alguns pontos. O voto de muitos elegeu um presidente que apoia abertamente os desmatadores na Amazônia, no cerrado e no resto do Brasil. Uma das consequências diretas do desmatamento e das queimadas é a redução drástica das chuvas nas áreas mais produtivas do país e dos reservatórios das hidroelétricas. Sem água nas hidroelétricas, não há energia suficiente para todos. Solução? Para esse governo, aumentar a conta de luz para que você seja obrigado a economizar. Seu voto pode ajudar a exterminar ou preservar milhões de espécies, milhares de seres vivos, reservatórios, o agronegócio etc. Por favor, pense muito bem no seu próximo voto, sua própria vida e a de milhões de outras vidas dependem dele.

Meu Deus! Onde vamos parar com tantos aumentos. Só os salários que não aumentam, por causa da pandemia. (Sandra Mara Reis)

Chega de aumentos! Brasileiro não vive, sobrevive... Como, a esta altura do campeonato, há ainda quem defenda este desgoverno? É inexplicável. (Gabi Nóbrega)

CAÇADA A LÁZARO BARBOSA

Família diz que polícia matou jovem que elogiou "serial killer do DF" (Brasil, 23/06). O garoto tinha problemas mentais e tomava remédio controlado. A mãe disse que a mentalidade era de uma criança. Já os policiais não conseguem pegar um foragido que realmente é uma ameaça e acabam matando uma pessoa com deficiência que falou bobagem na internet... Quem parabeniza uma atitude como essa só mostra que está do lado da morte como resposta. Foi uma atitude cruel e não foi tomada com base nenhuma. (Mariana Coelho) . O garoto tinha problemas mentais e tomava remédio controlado. A mãe disse que a mentalidade era de uma criança. Já os policiais não conseguem pegar um foragido que realmente é uma ameaça e acabam matando uma pessoa com deficiência que falou bobagem na internet... Quem parabeniza uma atitude como essa só mostra que está do lado da morte como resposta. Foi uma atitude cruel e não foi tomada com base nenhuma.

Por isso que muita gente vai contra a polícia... Nós temos, sim, ótimos profissionais na polícia, porém também, como em qualquer profissão, muitos com fanatismo, carregando nas fardas o poder de uma irresponsabilidade imensurável do “pode tudo”. Isso é real e muito perigoso. Meus parabéns aos dignos da profissão e meus pesares àqueles que entram para estragar tudo. (Maria Lucinda Sabino)

Os policiais acharam mais fácil invadir a casa de alguém sem mandato judicial e matá-lo do que prender o tal Lázaro. E tem muitos brasileiros que apoiam esses abusos. O Brasil está ferrado mesmo. (Lucas Souza dos Santos)