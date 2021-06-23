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Governo Bolsonaro

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles pede demissão

Ele é alvo de investigação, acusado de favorecer madeireiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 17:25

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 17:25

09/02/2021 Lançamento do Programa
Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente Crédito: Alan Santos/ PR
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão do governo Bolsonaro nesta quarta-feira (23). Ele é alvo de inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de favorecer madeireiros.
O ministro também é alvo de críticas por parte de alguns setores do agronegócio, que temem que a imagem arranhada do Brasil na área do Meio Ambiente prejudique as exportações.
Ainda assim, Salles é querido por Bolsonaro, que o elogia publicamente. Oficialmente, a versão a ser apresentada para a saída do ministro, de acordo com o jornal O Globo, passa por "motivos familiares".

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