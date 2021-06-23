Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles pede demissão

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão do governo Bolsonaro nesta quarta-feira (23). Ele é alvo de inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de favorecer madeireiros.
O ministro também é alvo de críticas por parte de alguns setores do agronegócio, que temem que a imagem arranhada do Brasil na área do Meio Ambiente prejudique as exportações.
Ainda assim, Salles é querido por Bolsonaro, que o elogia publicamente. Oficialmente, a versão a ser apresentada para a saída do ministro, de acordo com o jornal O Globo, passa por "motivos familiares".