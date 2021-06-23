"Eu avisei que não ia passar boiada", diz delegado da PF que denunciou Salles

Ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

"Eu avisei que não ia passar boiada", disse Saraiva em publicação no Twitter. Pouco antes, ele escreveu outra mensagem em alusão à saída de Salles: "E eu continuo delegado de Policia Federal!".

Enquanto chefe da superintendência da PF no Amazonas, Saraiva encaminhou ao STF (Supremo Tribunal Federal) uma notícia-crime em que pedia investigação das condutas de Salles (Meio Ambiente) e do senador Telmário Mota (Pros-RR) por atrapalhar medidas de fiscalização.

Na notícia-crime, Saraiva faz referência à maior apreensão de madeira da história do Brasil. No documento, o policial diz que Salles dificulta fiscalização ambiental e patrocina interesses privados.