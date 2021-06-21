Salles levou celular à PF, mas não deu a senha para investigadores

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles , entregou seu celular à Polícia Federal , mas não forneceu a senha do aparelho, o que dificulta o acesso de investigadores.

Alvo da Akuanduba, o ministro de Jair Bolsonaro não foi encontrado nos endereços citados no dia da deflagração da operação, em 19 de maio, e, por isso, não teve o celular apreendido. Dezenove dias depois, sob pressão, Salles entregou por conta própria seu telefone à PF.

A defesa alegou que o celular não tinha sido requerido na data da diligência.

Salles, ou qualquer outro investigado, não tem obrigação de entregar a senha do celular para a polícia. A Constituição não obriga qualquer pessoa a produzir provas contra si. A postura do alvo, porém, é levada em consideração na apuração. Procurado pela reportagem, o ministro não se manifestou.