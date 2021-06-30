Governo Bolsonaro pediu propina para comprar vacinas, diz representante de empresa

Jair Bolsonaro em cerimônia do Palácio do Planalto Crédito: Isac Nóbrega/PR

O pedido, de acordo com Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply, ocorreu no dia 25 de fevereiro, durante jantar em um restaurante de Brasília. A reportagem é de Constança Rezende.

Dias não estava sozinho. Com o diretor de Logística, estavam, ainda de acordo com Dominguetti, um empresário de Brasília e um militar do Exército.

"Aí ele (Dias) me disse que não avançava dentro do ministério se a gente não composse com o grupo, que existe um grupo que só trabalhava dentro do ministério, se a gente conseguisse algo a mais tinha que majorar o valor da vacina, que a vacina teria que ter um valor diferente do que a proposta que a gente estava propondo", afirmou à Folha o representante da empresa.

Dominguetti deu mais detalhes: "A eu falei que não tinha como, não fazia, mesmo porque a vacina vinha lá de fora e que eles não faziam, não operavam daquela forma. Ele me disse: 'Pensa direitinho, se você quiser vender vacina no ministério tem que ser dessa forma".

A Folha perguntou então qual seria essa 'forma'. "Acrescentar 1 dólar", respondeu. Segundo ele, US$ 1 por dose.

A empresa Davati buscou a pasta para negociar 400 milhões de doses da vacina Astrazeneca com uma proposta feita de US$ 3,5 por cada (depois disso passou a US$ 15,5).

Dominguetti contou ainda que o negócio não se concretizou pois não aceitou o pedido de propina.

O CASO COVAXIN

O governo Bolsonaro já está às voltas com outro caso, o da compra da vacina indiana Covaxin, cujo contrato foi assinado por meio de uma empresa intermediária, a Precisa.

Um servidor do Ministério da Saúde relatou ao Ministério Público Federal e à CPI da Covid a estranheza a respeito do valor de cada dose, o maior entre todas as vacinas compradas pelo governo Bolsonaro na pandemia de Covid-19, além do fato de haver uma empresa para intermediar a compra e ainda uma outra, localizada fora do país, que não era a fabricante e nem constava no contrato.

Além disso, o contrato ainda previa pagamento antecipado. No total, o governo pagaria R$ 1,6 bilhão. E a vacina nem foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.