'Paciência e persistência', diz leitor sobre falhas em marcação de vacina na Serra

Site da Serra apresentou muita instabilidade durante agendamento de vacina, no último domingo (27) Crédito: A Gazeta

MARCAÇÃO DE VACINA

Após falha, site da Serra para agendamento de vacina volta a ficar instável (Cotidiano, 27/06). Muito irritante o acesso. O sistema deles não suporta vários acessos simultâneos. Tentei uma hora direto e sempre caía a conexão. Consegui chegar apenas uma vez nas vagas e só restavam três para acabar. Quando escolhi uma delas, caiu novamente e depois todas as vagas haviam se esgotado. Uma vergonha com o munícipe. (Bruno Barcellos) . Muito irritante o acesso. O sistema deles não suporta vários acessos simultâneos. Tentei uma hora direto e sempre caía a conexão. Consegui chegar apenas uma vez nas vagas e só restavam três para acabar. Quando escolhi uma delas, caiu novamente e depois todas as vagas haviam se esgotado. Uma vergonha com o munícipe.

Tentamos desde cedo para minha sobrinha e nada. Daí eu fico preocupada com as pessoas idosas e também com pessoas que não tem leitura e internet… pois para utilizar o site é preciso paciência e persistência. Eu cliquei por 16 vezes e não consegui, imagine uma pessoa que não tem leitura. (Fátima Leandro)

Foi difícil, já estava desistindo quando deu certo. Esse site da Serra é péssimo. Poderia ter uma aplicativo que funcionasse bem. Sem contar que a informação não chega ao usuário como deveria. Só abriram vaga para o Pavilhão de Carapina, mas não achei essa informação no site de agendamento. (Josiane Bragança)

IMUNIZAÇÃO NO ES

Moradores de outros Estados viajam para se vacinar na Grande Vitória (Cotidiano, 27/06). Errados eles não estão. Universalidade é um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) e determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. (Denise Gomes) . Errados eles não estão. Universalidade é um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) e determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde.

Enquanto isso o próprio capixaba ou quem mora no Espírito Santo não consegue marcar, porque um bendito vem lá de fora tomar o nosso lugar sem nenhum tipo de fiscalização. E a gente continua nesse sofrimento, sabendo que nosso Estado tem capacidade para vacinar os nossos. (Geisy Santos)

Por que exigem comprovante de residência de uns e de outros não? Eu tive que levar comprovante. (Eunice Raposo)

Não deveria exigir comprovante de residência em lugr nenhum, porque a vacina é do SUS e você pode tomar em qualquer lugar do país. (Roseni Florentino)

MUDANÇA DE NOME

Agora é oficial: Reta do Aeroporto virou Rodovia das Paneleiras (Cotidiano, 25/06). Será que adianta homenagear as paneleiras e durante o ano todo não dar visibilidade, apoio e novas estratégias para valorizar os produtos delas? Muitos capixabas nunca visitaram o galpão, não sabem onde fica e muito menos sabem da história e tradição delas. Por essas e outras que aqui o turismo não avança. (Monique F.) . Será que adianta homenagear as paneleiras e durante o ano todo não dar visibilidade, apoio e novas estratégias para valorizar os produtos delas? Muitos capixabas nunca visitaram o galpão, não sabem onde fica e muito menos sabem da história e tradição delas. Por essas e outras que aqui o turismo não avança.

Deveriam melhorar a forma de elas oferecerem o produto delas, criar um pavilhão com estrutura à beira da Reta do Aeroporto... Mudar o nome não traz receita, é mais um pão e circo para a população! (Hervieu Peixoto)

Pela qualidade do asfalto, o nome caiu como uma luva. (William Welff)

Certo. Agora só falta refazer todo o asfalto,porque está um lixo. Panelas é o que não falta. Ampliar mais uma via de cada lado, refazer todo o entorno com ciclovia e calçamento, com iluminação adequada etc. (Daniel Sampaio)

ESCOLHA DE IMUNIZANTE

Entenda por que você não deve escolher a marca da vacina contra a Covid-19 (Cotidiano, 24/06). Vacina boa é vacina no braço, ou seja, qualquer uma que conseguir. Louvado seja Deus, porque já tomei minha primeira dose. (Deuzinha Firme) . Vacina boa é vacina no braço, ou seja, qualquer uma que conseguir. Louvado seja Deus, porque já tomei minha primeira dose.

Brasileiro médio se tornou um sommelier de vacina. Parabéns por mais esta conquista. (Hely Mendonça)

É o cúmulo ter que explicar o porquê de não escolher uma marca de vacina. (Osni Stein)

Depois de reclamar que não tem vacina, vai reclamar da marca. (Leonardo Peres)

Gente morrendo todos os dias e tem uns que querem escolher vacina ainda. Me poupem. (Eliel Rosa)

Palhaçada! Podiam perder o direito de se vacinarem. Estão tirando a vez de quem realmente quer e não consegue. Alô, prefeituras! (Maykeline Rosindo)