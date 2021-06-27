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Covid-19

Após falha, site da Serra para agendamento de vacina volta a ficar instável

Página já havia ficado fora do ar no início da tarde, o que forçou o adiamento da marcação para as 18h. No entanto, muitas pessoas reclamam que não conseguiram acessar o site no novo horário
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 jun 2021 às 19:37

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 19:37

Site da Prefeitura da Serra para agendamento de vacina volta a apresentar falhas
Site da Prefeitura da Serra volta a apresentar falhas Crédito: Cely Mendes
Quem tentou agendar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no site da Prefeitura da Serra neste domingo (27) precisou ter paciência. Após ter apresentado falha mais cedo, o que forçou o adiamento da marcação, a página em que deveria ser realizado o cadastro para o público acima de 35 anos voltou a apresentar instabilidade pouco antes das 18h, novo horário marcado para a abertura das vagas.
Leitores de A Gazeta se indignaram com a situação, reportando que a página eletrônica não estava disponível, com a mensagem "Servidor muito ocupado” (Server too busy, no texto original, em inglês).
“Estou desde as 14h tentando, pedi ajuda a um tio e duas sobrinhas também. Fiquei insistindo até as 15h40 e então recebemos a notícia de que o agendamento havia sido remarcado e seria iniciado em um novo horário, a partir das 18h. Mas tentei entrar no site de novo e não vai para lugar nenhum. A gente reúne um batalhão para tentar agendar e simplesmente não consegue. Fiquei muito frustrada”, reclamou a dona de casa Adriana Sicutti Borges, 35 anos.

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Inicialmente, o agendamento para imunização da faixa etária de 35 a 39 anos estava programado para as 14h. Mas foi preciso reprogramar para o início da noite após a página oficial das marcações ficar fora do ar, uma hora antes da abertura das vagas. A administração do município alegou problemas técnicos, em decorrência de rompimento de cabos.
De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, havia sido detectado um problema técnico com o rompimento de uma fibra óptica da Vivo, em Laranjeiras, afetando todo o sistema. Os técnicos da empresa já teriam normalizado o serviço, conforme informou a prefeitura, por volta das 15h.
A previsão da prefeitura é de que as aplicações das vacinas agendadas neste domingo ocorram na próxima quarta-feira (30), , das 10h às 20h, no Pavilhão de Carapina. Trata-se de agendamento voltado apenas para o público entre 35 e 39 anos, com cerca de 5 mil doses disponíveis.
Procurada pela reportagem , a Prefeitura da Serra informou que o site está funcionando, mas "pode ocorrer instabilidade por conta do grande número de acesso". 

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