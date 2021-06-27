Após falha, site da Serra para agendamento de vacina volta a ficar instável

Site da Prefeitura da Serra volta a apresentar falhas Crédito: Cely Mendes

Leitores de A Gazeta se indignaram com a situação, reportando que a página eletrônica não estava disponível, com a mensagem "Servidor muito ocupado” (Server too busy, no texto original, em inglês).

“Estou desde as 14h tentando, pedi ajuda a um tio e duas sobrinhas também. Fiquei insistindo até as 15h40 e então recebemos a notícia de que o agendamento havia sido remarcado e seria iniciado em um novo horário, a partir das 18h. Mas tentei entrar no site de novo e não vai para lugar nenhum. A gente reúne um batalhão para tentar agendar e simplesmente não consegue. Fiquei muito frustrada”, reclamou a dona de casa Adriana Sicutti Borges, 35 anos.

Inicialmente, o agendamento para imunização da faixa etária de 35 a 39 anos estava programado para as 14h. Mas foi preciso reprogramar para o início da noite após a página oficial das marcações ficar fora do ar, uma hora antes da abertura das vagas . A administração do município alegou problemas técnicos, em decorrência de rompimento de cabos.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, havia sido detectado um problema técnico com o rompimento de uma fibra óptica da Vivo, em Laranjeiras, afetando todo o sistema. Os técnicos da empresa já teriam normalizado o serviço, conforme informou a prefeitura, por volta das 15h.

A previsão da prefeitura é de que as aplicações das vacinas agendadas neste domingo ocorram na próxima quarta-feira (30), , das 10h às 20h, no Pavilhão de Carapina. Trata-se de agendamento voltado apenas para o público entre 35 e 39 anos, com cerca de 5 mil doses disponíveis.