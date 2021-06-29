Retorno definitivo de alunos às salas de aula é debatido pelos leitores

Aulas presenciais já estão autorizadas no Espírito Santo Crédito: Jcomp/ Freepik

As aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Espírito Santo já estão autorizadas pelo governo em todo o Estado, independentemente da classificação de risco, desde o último dia 21. A volta permanente dos estudantes às salas de aula deve acontecer em um cenário de reabertura das atividades sociais e econômicas, diante do avanço da vacinação contra a Covid-19.

"Nós reconhecemos que, com um avanço pleno da imunização, somado à necessária adoção do uso das máscaras, dos protocolos e, principalmente, de um cenário de real testagem em massa, nós devemos viver, no segundo semestre deste ano, um período de maior robustez na retomada das atividades sociais e econômicas", disse o secretário.

Nas redes sociais de A Gazeta, o retorno definitivo às aulas presenciais não é consenso. Alguns leitores manifestam preocupação com o contágio, uma vez que nem todos os profissionais da educação tomaram a segunda dose e os ainda alunos ainda não estão incluídos no Plano Nacional de Imunização. Confira alguns comentários sobre o tema:

Minha filha não sai de casa e só vai para a escola quando for vacinada. Prefiro que ela perca o ano do que a vida. O pai dela faleceu mês passado por covid, não quero perder mais ninguém da minha família. (Cassiane Martins)

Se pode ir a praia lotada, shopping, mercados, rua etc., então pode estar na escola, sim, mesmo usando máscara de pano. Porque nesses lugares nem máscaras são utilizadas. (Caroline Wandermurem)

Isso mesmo, coloca mais de 40 alunos em sala de aula sem a imunização completa. Muito sensato! Se os pais estão permitindo que as crianças frequentem ambientes que não são seguros neste momento, a irresponsabilidade é deles. O problema é querer forçar uma normalização que ainda não existe. Assim ficará mais difícil nos livrarmos desse maldito vírus. (Ludmila Rodrigues Carvalho)

Eu ainda não entendo a lógica de retomar as aulas logo no final do ano. (Tamiris Botacin)

Acho ótimo. Eu, como professor, prefiro ter meus alunos na sala do que em casa. Os jovens ainda não estão no plano vacinal, mas pretende-se colocá-los até setembro. (Vinícius Cardoso)

Os professores estão vacinados, mas os alunos não, então por enquanto as minhas vão continuar em casa. Prefiro que reprovem a que peguem a doença. Só Deus sabe o que vai acontecer. (Sandra Klippel)

Ainda bem que sou eu que mando na minha filha. Vai ficar em casa. Os professores estão vacinados, mas alunos não estão. Aqui todos os dias ela entra para estudar, tem inúmeras atividades para fazer, bastante aulas on-line... É a melhor coisa do mundo? Não, não é. Mais está aprendendo também e mantive a rotina de estudos. Só volta quando eu me sentir segura. (Winny Jéssika)

O secretário de Saúde está bastante equivocado. Em pleno inverno liberar as aulas totalmente presenciais. Nem todos os professores receberam a segunda dose da vacina e as crianças estão longe de serem imunizadas. A sutileza do negacionismo está evidente. (Luciana Rocha)

Sem os profissionais escolares com duas doses e pelo menos parte dos alunos também, vai dar problema. (Igor Anacleto)

Vacinem os alunos na escola e tornem o retorno obrigatório. Retorno obrigatório sem vacina é irresponsável! Vacina pra todos! (Fabiana Matedi)

Se voltar presencial vai ser aquela mesma palhaçada, uma semana na escola e outra em casa fazendo EAD. Isso só deixa os estudantes sobrecarregados. Os professores parecem que estão dando matérias distintas. Em EAD é péssimo, mas híbrido é pior. E no presencial as ordens não são tão respeitadas… Todos com máscaras de pano (sendo que tem eficácia baixa), a escola não disponibiliza PFF2, nada disso. Ninguém troca de máscara a cada duas horas e por aí vai. O ensino sobrecarrega. Isso eu afirmo. Nesses tempos de pandemia não aprendemos quase nada 100%. (Wagner Neves)

Não entendo isso... o ensino não é de qualidade, ninguém está vacinado, já estamos no meio do ano e o que mais tem nas escolas são alunos desinteressados. (Marcos Vinicius da Rocha Santana)

É cada uma! E voltamos à estaca zero. O vírus acabou? Todos estão vacinados? Ninguém está morrendo mais? Empatia? (Dayana Gonçalo)

Isso mesmo! A gente vê crianças e adolescentes em todos os lugares, menos nas escolas. Apoiado!! (Wenderleia Milagre)

Um absurdo! Por acaso todos os alunos já estão vacinados para isso acontecer? Que piada!! (Satiê Lagasse)

Engraçado que não vejo ninguém reclamar que shopping está aberto. Só na escola tem covid. Hipocrisia. (Nilaila Leite)