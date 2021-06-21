Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Aulas presenciais estão liberadas em todo o ES; confira as regras

Na volta às aulas presenciais, o uso de máscara o distanciamento de no mínimo 1,5 metro continuam sendo obrigatórios
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

21 jun 2021 às 11:00

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 11:00

Alunos são testados na entrada do CEEMTI Fernando Duarte Rabelo, em Vitória
Alunos na entrada do CEEMTI Fernando Duarte Rabelo, em Vitória Crédito: Secretaria de Educação/Ascom
Com a queda dos óbitos provocados por Covid-19 e a cobertura vacinal dos profissionais da Educação, as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Espírito Santo foram autorizadas pelo governo em todo o Estado, independente da classificação de risco, a partir desta segunda-feira (21). A medida contempla todos os níveis de escolaridade, do ensino infantil ao ensino superior.
O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no dia 11 deste mês. "Decidimos que a educação vai retornar em todos os graus de risco e seguir as regras que temos hoje: em semanas alternadas e em número de alunos reduzido. Só devemos fazer mudanças nessas regras se voltarmos para o risco extremo (o nível mais crítico da pandemia)", ressaltou o governador.
Conforme os protocolos de segurança, em alguns casos haverá necessidade de revezamento de turmas para garantir o distanciamento mínimo exigido (1,5 metro) entre as pessoas nas salas de aula. O uso de máscara continua sendo obrigatório.
O ensino híbrido - parte presencial, parte on-line - também poderá ser implementado, sempre considerando as determinações das autoridades sanitárias sobre prevenção da Covid-19.
Nas escolas de ensino médio e fundamental 2, administradas pela rede estadual, as aulas já foram retomadas. Por nota,  a Sedu informou que o governo do Estado autorizou o retorno presencial "para todos os níveis de ensino e redes de ensino, sendo retiradas as restrições nos municípios de risco alto".
Já nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental, as aulas presenciais estão retornando aos poucos. A volta das atividades já estava liberada, mesmo nas cidades de risco alto, desde o começo de maio. 
Alunos são testados na entrada do CEEMTI Fernando Duarte Rabelo, em Vitória
Estudante na entrada do CEEMTI Fernando Duarte Rabelo, em Vitória Crédito: Secretaria de Educação/Ascom

VILA VELHA

  • Nesta segunda-feira (21), ocorre a volta às aulas para os estudantes do ensino fundamental dos anos iniciais e finais, e Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma escalonada, com rodízio dos alunos.
  • O rodízio será semanal, sendo 50% em uma semana e a outra metade na semana seguinte, considerando o distanciamento de um metro e meio entre os alunos, conforme determinam os protocolos sanitários para o enfrentamento da Covid-19

SERRA

  • As atividades para os alunos da rede municipal de educação que estão cursando entre o 6º e o 9º ano foram retomadas no último dia 14 de forma híbrida  
  • As atividades para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para as turmas inicial I e conclusiva retornaram no mesmo dia

CARIACICA

  • Alunos do ensino fundamental 1 já retornaram às aulas presenciais no dia 8 deste mês
  • As aulas dos alunos de 4 e 5 anos da educação infantil voltaram no último dia 15
  • Nesta terça-feira (22), retornam as turmas de ensino fundamental 2 e Educação de Jovens Adultos (EJA)
  • As crianças de 1 a 3 anos continuarão as aulas de forma não presencial, aguardando a liberação das autoridades de saúde para retorno presencial
  • As aulas no município estão sendo realizadas de forma escalonada com aulas em sistema híbrido

VITÓRIA

  • As aulas presenciais em Vitória foram retomadas para a educação infantil (grupos 5 e 6, sem revezamento), no dia 10 de maio
  • As turmas de ensino fundamental (do 1º ao 5º ano, com revezamento entre os grupos) e Educação de Jovens e Adultos (com revezamento somente nas turmas em que é necessário), retornaram em 17 de maio
  • Os anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano) retornaram, também com revezamento, no dia 24 de maio, com interrupção momentânea na semana de 31 de maio a 4 de junho

LINHARES

  • As aulas presenciais nas escolas do ensino infantil e do ensino fundamental (do 1º. ao 5º. ano) na Rede Municipal de Linhares retornaram no dia 17 de maio
  • As aulas presenciais para os alunos do ensino fundamental II, do 6º ao 9ª ano, retornaram no dia 7 de junho, com 50% da capacidade
  • Os alunos que optarem por não ir às aulas presencialmente continuarão no ensino remoto

COLATINA

  • Os alunos dos anos iniciais (1º ao 5º) do ensino fundamental e a educação infantil de Colatina retornaram no dia 24 maio. As turmas são divididas em dois grupos e revezam entre aulas presenciais e remotas
  • Os estudantes dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) retornaram ao modelo presencial no dia 17 de maio

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

  • Alunos das turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de Cachoeiro retornaram às aulas presenciais no dia 8 deste mês
  • O retorno às atividades educacionais presenciais na rede municipal ocorre de forma gradual, em etapas e com revezamento. A retomada é feita com 50% de ocupação máxima nas salas de aula
  • O primeiro grupo de turmas da pré-escola e as turmas de ensino fundamental I (4º e 5º anos primeiro e 1º ao 3º ano depois) também já voltaram às aulas
  • No dia 14 deste mês, retornaram as turmas de Pré-I e Pré-II (Grupo 2)
  • Nesta segunda-feira (21), retornam as turmas de maternal III e IV (Grupo 1)
  • Em 30 de junho retornam as turmas de maternal III e IV (Grupo 2)
  • Em 5 de julho voltam as turmas de Maternal I e II (Grupo 1)
  • Em 19 de julho voltam as turmas de Maternal I e II (Grupo 2)

Veja Também

Escola de Linhares suspende aulas presenciais após casos de Covid-19

Ensino presencial: veja como ficam as aulas em escolas municipais do ES

Governo autoriza aulas presenciais em todo o ES a partir do dia 21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Sedu Governo do ES Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados