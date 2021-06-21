Aulas presenciais estão liberadas em todo o ES; confira as regras

Alunos na entrada do CEEMTI Fernando Duarte Rabelo, em Vitória Crédito: Secretaria de Educação/Ascom

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no dia 11 deste mês. "Decidimos que a educação vai retornar em todos os graus de risco e seguir as regras que temos hoje: em semanas alternadas e em número de alunos reduzido. Só devemos fazer mudanças nessas regras se voltarmos para o risco extremo (o nível mais crítico da pandemia)", ressaltou o governador.

Conforme os protocolos de segurança, em alguns casos haverá necessidade de revezamento de turmas para garantir o distanciamento mínimo exigido (1,5 metro) entre as pessoas nas salas de aula. O uso de máscara continua sendo obrigatório.

O ensino híbrido - parte presencial, parte on-line - também poderá ser implementado, sempre considerando as determinações das autoridades sanitárias sobre prevenção da Covid-19.

Nas escolas de ensino médio e fundamental 2, administradas pela rede estadual, as aulas já foram retomadas. Por nota, a Sedu informou que o governo do Estado autorizou o retorno presencial "para todos os níveis de ensino e redes de ensino, sendo retiradas as restrições nos municípios de risco alto".

Estudante na entrada do CEEMTI Fernando Duarte Rabelo, em Vitória Crédito: Secretaria de Educação/Ascom

VILA VELHA

Nesta segunda-feira (21), ocorre a volta às aulas para os estudantes do ensino fundamental dos anos iniciais e finais, e Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma escalonada, com rodízio dos alunos.

O rodízio será semanal, sendo 50% em uma semana e a outra metade na semana seguinte, considerando o distanciamento de um metro e meio entre os alunos, conforme determinam os protocolos sanitários para o enfrentamento da Covid-19

SERRA

As atividades para os alunos da rede municipal de educação que estão cursando entre o 6º e o 9º ano foram retomadas no último dia 14 de forma híbrida

As atividades para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para as turmas inicial I e conclusiva retornaram no mesmo dia

CARIACICA

Alunos do ensino fundamental 1 já retornaram às aulas presenciais no dia 8 deste mês

As aulas dos alunos de 4 e 5 anos da educação infantil voltaram no último dia 15

Nesta terça-feira (22), retornam as turmas de ensino fundamental 2 e Educação de Jovens Adultos (EJA)

As crianças de 1 a 3 anos continuarão as aulas de forma não presencial, aguardando a liberação das autoridades de saúde para retorno presencial

As aulas no município estão sendo realizadas de forma escalonada com aulas em sistema híbrido

VITÓRIA

As aulas presenciais em Vitória foram retomadas para a educação infantil (grupos 5 e 6, sem revezamento), no dia 10 de maio

As turmas de ensino fundamental (do 1º ao 5º ano, com revezamento entre os grupos) e Educação de Jovens e Adultos (com revezamento somente nas turmas em que é necessário), retornaram em 17 de maio

Os anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano) retornaram, também com revezamento, no dia 24 de maio, com interrupção momentânea na semana de 31 de maio a 4 de junho

LINHARES

As aulas presenciais nas escolas do ensino infantil e do ensino fundamental (do 1º. ao 5º. ano) na Rede Municipal de Linhares retornaram no dia 17 de maio

As aulas presenciais para os alunos do ensino fundamental II, do 6º ao 9ª ano, retornaram no dia 7 de junho, com 50% da capacidade

Os alunos que optarem por não ir às aulas presencialmente continuarão no ensino remoto

COLATINA

Os alunos dos anos iniciais (1º ao 5º) do ensino fundamental e a educação infantil de Colatina retornaram no dia 24 maio. As turmas são divididas em dois grupos e revezam entre aulas presenciais e remotas

Os estudantes dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) retornaram ao modelo presencial no dia 17 de maio

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM