Aulas presenciais estão liberadas em todo o ES; confira as regras

Com a queda dos óbitos provocados por Covid-19 e a cobertura vacinal dos profissionais da Educação, as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Espírito Santo foram autorizadas pelo governo em todo o Estado, independente da classificação de risco, a partir desta segunda-feira (21). A medida contempla todos os níveis de escolaridade, do ensino infantil ao ensino superior.
O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no dia 11 deste mês. "Decidimos que a educação vai retornar em todos os graus de risco e seguir as regras que temos hoje: em semanas alternadas e em número de alunos reduzido. Só devemos fazer mudanças nessas regras se voltarmos para o risco extremo (o nível mais crítico da pandemia)", ressaltou o governador.
Conforme os protocolos de segurança, em alguns casos haverá necessidade de revezamento de turmas para garantir o distanciamento mínimo exigido (1,5 metro) entre as pessoas nas salas de aula. O uso de máscara continua sendo obrigatório.
O ensino híbrido - parte presencial, parte on-line - também poderá ser implementado, sempre considerando as determinações das autoridades sanitárias sobre prevenção da Covid-19.
Nas escolas de ensino médio e fundamental 2, administradas pela rede estadual, as aulas já foram retomadas. Por nota, a Sedu informou que o governo do Estado autorizou o retorno presencial "para todos os níveis de ensino e redes de ensino, sendo retiradas as restrições nos municípios de risco alto".
Já nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental, as aulas presenciais estão retornando aos poucos. A volta das atividades já estava liberada, mesmo nas cidades de risco alto, desde o começo de maio.
VILA VELHA
- Nesta segunda-feira (21), ocorre a volta às aulas para os estudantes do ensino fundamental dos anos iniciais e finais, e Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma escalonada, com rodízio dos alunos.
- O rodízio será semanal, sendo 50% em uma semana e a outra metade na semana seguinte, considerando o distanciamento de um metro e meio entre os alunos, conforme determinam os protocolos sanitários para o enfrentamento da Covid-19
SERRA
- As atividades para os alunos da rede municipal de educação que estão cursando entre o 6º e o 9º ano foram retomadas no último dia 14 de forma híbrida
- As atividades para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para as turmas inicial I e conclusiva retornaram no mesmo dia
CARIACICA
- Alunos do ensino fundamental 1 já retornaram às aulas presenciais no dia 8 deste mês
- As aulas dos alunos de 4 e 5 anos da educação infantil voltaram no último dia 15
- Nesta terça-feira (22), retornam as turmas de ensino fundamental 2 e Educação de Jovens Adultos (EJA)
- As crianças de 1 a 3 anos continuarão as aulas de forma não presencial, aguardando a liberação das autoridades de saúde para retorno presencial
- As aulas no município estão sendo realizadas de forma escalonada com aulas em sistema híbrido
VITÓRIA
- As aulas presenciais em Vitória foram retomadas para a educação infantil (grupos 5 e 6, sem revezamento), no dia 10 de maio
- As turmas de ensino fundamental (do 1º ao 5º ano, com revezamento entre os grupos) e Educação de Jovens e Adultos (com revezamento somente nas turmas em que é necessário), retornaram em 17 de maio
- Os anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano) retornaram, também com revezamento, no dia 24 de maio, com interrupção momentânea na semana de 31 de maio a 4 de junho
LINHARES
- As aulas presenciais nas escolas do ensino infantil e do ensino fundamental (do 1º. ao 5º. ano) na Rede Municipal de Linhares retornaram no dia 17 de maio
- As aulas presenciais para os alunos do ensino fundamental II, do 6º ao 9ª ano, retornaram no dia 7 de junho, com 50% da capacidade
- Os alunos que optarem por não ir às aulas presencialmente continuarão no ensino remoto
COLATINA
- Os alunos dos anos iniciais (1º ao 5º) do ensino fundamental e a educação infantil de Colatina retornaram no dia 24 maio. As turmas são divididas em dois grupos e revezam entre aulas presenciais e remotas
- Os estudantes dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) retornaram ao modelo presencial no dia 17 de maio
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Alunos das turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de Cachoeiro retornaram às aulas presenciais no dia 8 deste mês
- O retorno às atividades educacionais presenciais na rede municipal ocorre de forma gradual, em etapas e com revezamento. A retomada é feita com 50% de ocupação máxima nas salas de aula
- O primeiro grupo de turmas da pré-escola e as turmas de ensino fundamental I (4º e 5º anos primeiro e 1º ao 3º ano depois) também já voltaram às aulas
- No dia 14 deste mês, retornaram as turmas de Pré-I e Pré-II (Grupo 2)
- Nesta segunda-feira (21), retornam as turmas de maternal III e IV (Grupo 1)
- Em 30 de junho retornam as turmas de maternal III e IV (Grupo 2)
- Em 5 de julho voltam as turmas de Maternal I e II (Grupo 1)
- Em 19 de julho voltam as turmas de Maternal I e II (Grupo 2)