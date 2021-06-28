ES pretende retomar ensino presencial obrigatório no 2° semestre

"Nós reconhecemos que, com um avanço pleno da imunização, somado à necessária adoção do uso das máscaras, dos protocolos e, principalmente, de um cenário de real testagem em massa, nós devemos viver, no segundo semestre deste ano, um período de maior robustez na retomada das atividades sociais e econômicas. A vacinação é uma medida de prevenção primária sanitária, cientificamente comprovada, segura, e que permite que os gestores e autoridades consigam fazer desenhos e apresentar cenários futuros de maior amplitude da retomada das atividades", enfatizou Fernandes.