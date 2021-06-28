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Covid-19

ES deve atingir a imunidade coletiva no segundo semestre, diz secretário

"Nós devemos, sim, alcançar a imunidade segura por vacinas a toda a população adulta do nosso país",  disse Nésio Fernandes em coletiva nesta segunda-feira (28)

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:59

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

28 jun 2021 às 16:59
Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
Com o ritmo atual da vacinação no Espírito Santo,  o secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, acredita que a imunidade coletiva será alcançada no segundo semestre deste ano. A declaração foi feita durante pronunciamento on-line na tarde desta segunda-feira (28). 
ES deve atingir a imunidade coletiva no segundo semestre, diz secretário
Para o secretário,  a vigilância de novas cepas e a maior testagem vai colaborar para que esse patamar do controle da pandemia chegue mais rápido ao Estado. 
"Com medidas e a vigilância ativa e genômica, o Estado poderá detectar a transmissão de novas variantes e romper a cadeia de transmissão do coronavírus. Acreditamos que o segundo semestre possa ser de grande êxito para o controle da pandemia em território brasileiro. Nós devemos, sim, alcançar a imunidade segura por vacinas a toda a população adulta do nosso país", observou Nésio. 
Assim, a ampliação do acesso à vacinação, associada à queda da curva de contágio, pode colaborar para que a imunidade coletiva seja atingida o mais rápido possível. "O Espírito Santo já chegou ao grupo de vacinação com mais de 40 anos, sendo que, deste grupo até 60 anos, é a faixa etária com maior número de mortos. A principal arma de efetividade contra a pandemia é a vacina", pontuou.
Até setembro deste ano, ele reforçou que a expectativa é de que toda a população capixaba com mais de 18 anos deve ter recebido pelo menos a primeira dose de vacina ou uma dose da Janssen, de aplicação única.  

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