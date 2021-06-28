Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva

Com o ritmo atual da vacinação no Espírito Santo , o secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, acredita que a imunidade coletiva será alcançada no segundo semestre deste ano. A declaração foi feita durante pronunciamento on-line na tarde desta segunda-feira (28).

Your browser does not support the audio element. ES deve atingir a imunidade coletiva no segundo semestre, diz secretário

Para o secretário, a vigilância de novas cepas e a maior testagem vai colaborar para que esse patamar do controle da pandemia chegue mais rápido ao Estado.

"Com medidas e a vigilância ativa e genômica, o Estado poderá detectar a transmissão de novas variantes e romper a cadeia de transmissão do coronavírus. Acreditamos que o segundo semestre possa ser de grande êxito para o controle da pandemia em território brasileiro. Nós devemos, sim, alcançar a imunidade segura por vacinas a toda a população adulta do nosso país", observou Nésio.

Assim, a ampliação do acesso à vacinação, associada à queda da curva de contágio, pode colaborar para que a imunidade coletiva seja atingida o mais rápido possível. "O Espírito Santo já chegou ao grupo de vacinação com mais de 40 anos, sendo que, deste grupo até 60 anos, é a faixa etária com maior número de mortos. A principal arma de efetividade contra a pandemia é a vacina", pontuou.