Exames e vacinas à disposição num só lugar em Jardim da Penha

Localizada na Praça Philogomiro Lannes, a a unidade do Cremasco Medicina Diagnóstica, em Jardim da Penha, conta com diferentes serviços para oferecer aos moradores praticidade e segurança. Crédito: Cresmasco/Divulgação

Um local para fazer uma coleta de sangue, quem sabe um ultrassom e, de quebra, ainda tomar uma vacina. Hoje em dia, em plena pandemia, quando as pessoas buscam mais praticidade e segurança, faz toda diferença ter serviços assim, reunidos num só lugar.

Os moradores de Jardim da Penha, em Vitória, por exemplo, têm à disposição a unidade do Cremasco Medicina Diagnóstica, que fica localizada na Praça Philogomiro Lannes. Lá, além dos tradicionais exames laboratoriais e de imagem, o cliente pode enviar amostras patológicas, realizar exames de genética e biologia molecular e ainda se vacinar.

"A localização da unidade foi pensada estrategicamente mesmo. É um bairro residencial. Ter todos os serviços num só lugar garante essa comodidade aos moradores, que podem se programar mais facilmente para fazer seus exames, por exemplo, antes de entrar no serviço, antes da escola...", destaca a farmacêutica Geordania Cremasco Fraga, gerente de operações do Cremasco.

A farmacêutica e gerente de operações do Cremasco, Geordania Cremasco Fraga, garante que a unidade foi desenvolvida com segurança ao seguir os protocolos da Covid-19. Crédito: Camilla Baptistin

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO

Falando ainda em comodidade, a unidade é totalmente adaptada para pessoas com deficiência e ainda tem espaço kids.

Geordania lembra que, diante do período de pandemia, a unidade de Jardim da Penha está pronta para receber os clientes com todo conforto e segurança ao seguir os protocolos da Covid-19.

Outra vantagem para os moradores do bairro é que a unidade também realiza atendimento domiciliar para coleta de exames e vacinas, tanto para particular quanto pelo convênio. "É um serviço muito solicitado por idosos e por pacientes com alguma comorbidade, que não podem se deslocar até a unidade. Além da parte de análises clínicas, a equipe pode fazer na casa do cliente a captação de materiais de biópsia ou preventivo. Sem falar nas vacinas. "Temos uma câmara portátil que mantém a temperatura ideal da vacina durante o transporte até a casa do cliente", afirma a farmacêutica.

CREMASCO MEDICINA DIAGNÓSTICA

A unidade é totalmente adaptada para pessoas com deficiência e ainda conta com espaço kids. Crédito: Cremasco/Divulgação