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Imunização

Covid-19: Serra abre novo agendamento com 3.500 vagas para vacinação

O agendamento deve ser feito a partir das 18h  pelo site da prefeitura. Pessoas com 35 anos ou mais, grávidas, profissionais de saúde e segurança serão contemplados
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

28 jun 2021 às 14:05

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 14:05

Vacina Covid-19
Vacinação contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura da Serra abre, nesta segunda (28), a partir das 18 horas, novo agendamento para vacinação contra a Covid-19, já incluindo pessoas com idades acima de 35 anos, sem comorbidades. Serão disponibilizadas cerca de 3.500 vagas.
Também seguem dentro do público-alvo desse agendamento, gestantes e puérperas (D1); profissionais da Segurança, Educação, do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) (D1); pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência (D1); além das pessoas que já estão no prazo para receber a D2. Serão disponibilizadas cerca de 3.500 vagas.
As pessoas que agendarem suas vacinas nesta segunda receberão as doses na quarta (30) e quinta (1), nas unidades de saúde do município.

VACINAÇÃO

Vale a pena destacar que as equipes de saúde das Unidades Regionais de Novo Horizonte, Serra Sede, Jacaraípe e Feu Rosa e das Unidades Básicas de Saúde de José de Anchieta e Nova Carapina I já estão atendendo à população, de segunda a sexta, até às 19 horas.
No caso da Unidade Básica de Saúde de São Marcos, as equipes de vacinação estão preparadas para receber o público-alvo da imunização contra o novo coronavírus até às 21 horas, também de segunda a sexta.
Para quem tem mais de 35 anos e participou do agendamento deste domingo (27), a aplicação dessas doses acontecerá na quarta (30), das 10 às 20 horas, no Pavilhão de Carapina.

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