Covid-19: Serra abre novo agendamento com 3.500 vagas para vacinação

Vacinação contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva

Também seguem dentro do público-alvo desse agendamento, gestantes e puérperas (D1); profissionais da Segurança, Educação, do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) (D1); pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência (D1); além das pessoas que já estão no prazo para receber a D2. Serão disponibilizadas cerca de 3.500 vagas.

As pessoas que agendarem suas vacinas nesta segunda receberão as doses na quarta (30) e quinta (1), nas unidades de saúde do município.

VACINAÇÃO

Vale a pena destacar que as equipes de saúde das Unidades Regionais de Novo Horizonte, Serra Sede, Jacaraípe e Feu Rosa e das Unidades Básicas de Saúde de José de Anchieta e Nova Carapina I já estão atendendo à população, de segunda a sexta, até às 19 horas.

No caso da Unidade Básica de Saúde de São Marcos, as equipes de vacinação estão preparadas para receber o público-alvo da imunização contra o novo coronavírus até às 21 horas, também de segunda a sexta.