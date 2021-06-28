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Imunização

Vitória abre agendamento para 2ª dose da Astrazeneca e da Coronavac

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), serão 2 mil vagas para Astrazeneca e 600 vagas para Coronavac

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:41

Publicado em 

28 jun 2021 às 12:41
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Vitória vai abrir nesta segunda-feira (28), a partir das 13 horas, um novo agendamento para aplicação da segunda dose das vacinas  Coronavac e Astrazeneca.  
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), serão 2 mil vagas para Astrazeneca e  600 vagas para Coronavac. 
O agendamento pode ser feito no site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
Pode agendar a segunda dose da Astrazeneca quem recebeu  a primeira até o dia 22 de abril. A vacinação ocorrerá  nesta terça-feira (29), no Maanaim Vitória (perto da rodoviária), no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha.
No caso da Coronavac, pode agendar a segunda dose quem recebeu a primeira dose há mais de 28 dias. A vacinação será realizada de terça (29) a quinta-feira (1º), nas unidades de saúde dos bairros Santo Antônio, Centro (US Vitória), Maruípe, Praia do Suá e Andorinhas. No momento da vacinação, devem ser apresentados documento com foto e comprovante de que recebeu a primeira dose em Vitória ou comprovante de residência.

CARIACICA

Em Cariacica, a prefeitura abre nesta segunda-feira (28), a partir das 14 horas, agendamento para a segunda dose da vacina Astrazeneca. O intervalo entre uma dose e outra, que era de 12 semanas, passou a ser de 10 semanas.
O agendamento deve ser feito no site vacina.cariacica.es.gov.br.

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