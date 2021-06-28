Vitória abre agendamento para 2ª dose da Astrazeneca e da Coronavac

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Prefeitura de Vitória vai abrir nesta segunda-feira (28), a partir das 13 horas, um novo agendamento para aplicação da segunda dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), serão 2 mil vagas para Astrazeneca e 600 vagas para Coronavac.

O agendamento pode ser feito no site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br , ou no aplicativo Vitória Online.

Pode agendar a segunda dose da Astrazeneca quem recebeu a primeira até o dia 22 de abril. A vacinação ocorrerá nesta terça-feira (29), no Maanaim Vitória (perto da rodoviária), no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha.

No caso da Coronavac, pode agendar a segunda dose quem recebeu a primeira dose há mais de 28 dias. A vacinação será realizada de terça (29) a quinta-feira (1º), nas unidades de saúde dos bairros Santo Antônio, Centro (US Vitória), Maruípe, Praia do Suá e Andorinhas. No momento da vacinação, devem ser apresentados documento com foto e comprovante de que recebeu a primeira dose em Vitória ou comprovante de residência.

CARIACICA

Em Cariacica, a prefeitura abre nesta segunda-feira (28), a partir das 14 horas, agendamento para a segunda dose da vacina Astrazeneca. O intervalo entre uma dose e outra, que era de 12 semanas, passou a ser de 10 semanas.