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Violência

Filho agride a mãe de 65 anos e é preso em Vitória

Publicado em

13 ago 2026 às 17:59

Um homem de 51 anos foi preso após agredir e ameaçar a própria mãe em Vitória, na tarde desta quarta-feira (12). Segundo a Guarda Municipal, a vítima tem 65 anos e relatou que sofre agressões frequentes do filho, principalmente quando ele faz uso de drogas e bebidas alcoólicas.


Durante a prisão, de acordo com o inspetor Resende, o homem voltou a ameaçar a mãe."Ele disse que, quando saísse da cadeia, voltaria para matá-la", contou. De acordo com a Guarda, o suspeito tem quatro passagens pela polícia por diferentes crimes relacionados a violência contra mulher, além de registros por tráfico de drogas, ameaça, embriaguez ao volante, desacato à autoridade e roubo.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por ameaça e injúria, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional. O nome do preso e do bairro onde ocorreu o crime não foram divulgados para preservar a identidade da vítima.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em estado grave

Acidente deixa motorista inconsciente e preso às ferragens na BR 101

Publicado em 13/08/2026 às 19:11
Vítima precisou ser resgatada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.
Vítima precisou ser resgatada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Douglas Abreu

Um acidente entre um caminhão e uma Fiorino foi registrado no km 150 da BR 101, na altura do Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). Após a colisão, o motorista da Fiorino ficou inconsciente e preso às ferragens. 


O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Ele não quis gravar entrevista, mas contou à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, que o carro seguia no sentido Vitória quando tentou fazer uma ultrapassagem. invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a dinâmica relatada pelo motorista.


Em entrevista à repórter, o tenente Favalessa, do Corpo de Bombeiros, informou que a vítima foi retirada das ferragens e atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O motorista foi intubado ainda no local e encaminhado a um hospital.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Estradas

Motocicleta pega fogo após acidente com carro em Muniz Freire

Publicado em 13/08/2026 às 18:31

Uma motocicleta pegou fogo após uma colisão com um carro na ES 181, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu na comunidade de Bugari, no trecho que liga a sede do município ao distrito de Anutiba. 


A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionados para atender à ocorrência. Ainda não há informações sobre feridos. O trânsito opera em meia pista.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Dois são presos por venda irregular de emagrecedores em Colatina

Publicado em 13/08/2026 às 17:50
Emagrecedores foram encontrados armazenados em uma geladeira.
Emagrecedores foram encontrados armazenados em uma geladeira. Divulgação | Polícia Civil

Dois homens, de 24 e 25 anos, foram presos durante uma ação da Polícia Civil que apurava a comercialização irregular de produtos emagrecedores em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (12). Em uma residência no bairro Esplanada, os policiais encontraram 17 frascos de um produto identificado como “T.G. 15 – Tirzepatida 15 mg”, armazenados em uma geladeira.


Segundo a corporação, a ação foi desencadeada depois que a Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) do município recebeu informações sobre a venda irregular do produto. Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito de 24 anos confessou ser responsável pela comercialização e apontou que tinha ajuda do colega de 25 anos.


Os dois foram levados à Delegacia Regional de Colatina e autuados por manter em depósito e expor à venda produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. Eles pagaram fiança e responderão ao processo em liberdade.


Segundo a Polícia Civil, a investigação continua para esclarecer a origem dos produtos e identificar outros possíveis envolvidos.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Programação

Bike Vitória e BikES terão bicicletas gratuitas no domingo

Publicado em 13/08/2026 às 16:07
Estação de bicicletas compartilhadas em Vitória
Estação de bicicletas compartilhadas em Vitória Divulgação

No próximo domingo (16), ciclistas da Grande Vitória poderão utilizar gratuitamente as bicicletas compartilhadas dos sistemas Bike Vitória e do BikES (sistema integrado que abrange Vila Velha e Serra). A iniciativa faz parte da programação pelo Dia Nacional do Ciclista, celebrado em 19 de agosto. 


A gratuidade será válida durante todo o dia nas estações das três cidades. As regras de uso serão as mesmas dos dias convencionais: cada viagem poderá durar até 75 minutos. Depois desse período, será necessário aguardar 10 minutos para fazer um novo desbloqueio.


Para utilizar as bicicletas, é preciso instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store e na App Store, fazer o cadastro e retirar a bicicleta em uma das estações disponíveis.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Ninguém se feriu

Incêndio atinge apartamento no 14º andar de prédio em Vila Velha

Publicado em 13/08/2026 às 16:03
Incêndio atinge apartamento em Vila Velha
Incêndio atinge apartamento em Vila Velha Leitor AG

Um incêndio atingiu um apartamento no 14ª andar de um prédio no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, nesta quinta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada as 14h e as chamas já foram extintas. Ninguém ficou ferido. 


A Defesa Civil de Vila Velha informou que não tem atribuição legal para realizar avaliações técnicas em residências e apartamentos em áreas particulares. A pasta orientou que o morador afetado procure um avaliação profissional para análise dos impactos. Conforme os bombeiros, não há registro de solicitação de perícia. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Estradas

Carreta tomba na BR 101 em Anchieta e motorista fica gravemente ferido

Publicado em 13/08/2026 às 15:43
Carreta tomba na BR 101 em Anchieta
Carreta tomba na BR 101 em Anchieta Redes sociais

O motorista de uma carreta ficou gravemente ferido após o veículo tombar na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13)


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta saiu da pista e tombou fora da rodovia. Após o acidente, houve uma tentativa de saque da carga, composta por eletrônicos e eletrodomésticos. 


O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. De acordo com a Ecovias Capixaba, não houve interdição do tráfego no trecho.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Vídeo

Tanque de piche pega fogo e provoca muita fumaça na Serra

Publicado em 13/08/2026 às 15:16

Um tanque de piche pegou fogo em uma empresa localizada no bairro Civit I, na Serra, no fim da manhã desta quinta-feira (13). Um leitor de A Gazeta registrou em vídeo a grande quantidade de fumaça escura que saía do local. 


O piche é uma substância escura utilizada, entre outras finalidades, na produção de asfalto.


Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada, mas a maior parte das chamas foi controlada pelos próprios brigadistas da empresa. O incêndio foi completamente extinto e ninguém ficou ferido.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Susto

Fritadeira de lanchonete pega fogo no Terminal de Laranjeiras, na Serra

Publicado em 13/08/2026 às 14:56

Uma fritadeira pegou fogo em uma lanchonete do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quinta-feira (13). O Corpo de Bombeiros informou que as chamas ficaram restritas ao equipamento, mas a ocorrência provocou muita fumaça em uma área movimentada do terminal.


Segundo os militares, o fogo foi controlado e ninguém ficou ferido.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Colisão na ES 060

Mulher fica ferida em acidente entre moto e caminhonete em Anchieta

Publicado em 13/08/2026 às 13:43


Um carro e uma van permaneciam no local. Aos policiais, os motoristas relataram que a caminhonete seguia no sentido Guarapari quando realizou uma manobra de ultrapassagem pela contramão.


A van, que trafegava no sentido contrário, conseguiu desviar da caminhonete. A motociclista também tentou desviar, mas acabou atingindo o carro. Após a colisão, o motorista da caminhonete deixou o local e não foi localizado pela polícia. Os condutores do carro e da van estavam com a documentação regularizada e realizaram o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo.


Já a motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo a PM, foi registrado um Auto de Infração de Trânsito (AIT) por dirigir veículo sem possuir habilitação.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Carro bate em poste e deixa duas pessoas feridas em Vitória

Publicado em 13/08/2026 às 13:09

Duas pessoas ficaram feridas após um Volkswagen Virtus bater em um poste na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (13). Segundo a Guarda Municipal, o carro seguia no sentido Avenida Beira-Mar quando houve o acidente. 

Fernando Madeira | A Gazeta

Informações preliminares apuradas no local indicam que o motorista teria sofrido uma convulsão e, por isso, perdido o controle da direção. 


Quatro pessoas estavam no veículo. O motorista e o passageiro que estava no banco do carona ficaram feridos e foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os outros dois ocupantes não se feriram.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro

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