Filho agride a mãe de 65 anos e é preso em Vitória

Um homem de 51 anos foi preso após agredir e ameaçar a própria mãe em Vitória, na tarde desta quarta-feira (12). Segundo a Guarda Municipal, a vítima tem 65 anos e relatou que sofre agressões frequentes do filho, principalmente quando ele faz uso de drogas e bebidas alcoólicas.





Durante a prisão, de acordo com o inspetor Resende, o homem voltou a ameaçar a mãe."Ele disse que, quando saísse da cadeia, voltaria para matá-la", contou. De acordo com a Guarda, o suspeito tem quatro passagens pela polícia por diferentes crimes relacionados a violência contra mulher, além de registros por tráfico de drogas, ameaça, embriaguez ao volante, desacato à autoridade e roubo.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por ameaça e injúria, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional. O nome do preso e do bairro onde ocorreu o crime não foram divulgados para preservar a identidade da vítima.