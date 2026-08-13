Relação por um fio: veja hábitos que podem prejudicar a conexão do casal

Aline Cantarelli defende que a conexão precisa de intenção. Para ela, esperar que a relação funcione apenas quando “der tempo” costuma ser uma armadilha. Uma orientação simples é reservar 15 minutos por dia para o casal. Não precisa ser uma conversa longa nem um encontro elaborado. Pode ser um chá, uma conversa antes de dormir, um momento sem celular ou até ficar junto em silêncio. A ideia, segundo a terapeuta, é criar um momento de atenção focada. Não adianta estar no mesmo ambiente se cada um está distraído com outra coisa.