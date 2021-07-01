'Foi nítida a falha', diz leitor sobre erro em aplicação de vacina na Serra

Seringa estoura durante aplicação de vacina contra a Covid-19 na Serra Crédito: Reprodução

SUSPEITAS EM COMPRA DE VACINA

Lira ironiza CPI e sinaliza que não dará sequência a pedido de impeachment (Brasil, 30/06). Há corrupção instalada no Ministério da Saúde... e por causa disso não compraram a Pfizer, muita gente morreu por esse jogo sujo. Tem alguém querendo roubar nesse ministério e precisamos saber quem está por trás. Por que Flávio Bolsonaro foi até o BNDES com o gestor da empresa que intermediava a Covaxin?? Afinal, como ele consegue 20 imóveis de luxo sendo político? O ministro do Meio Ambiente pediu conta, pois está sendo investigado por enriquecimento ilícito e exportação de madeira ilegal... por que ele foi exonerado? E acham mesmo que não tem corrupção nesse governo? (Roberto Vieira) . Há corrupção instalada no Ministério da Saúde... e por causa disso não compraram a Pfizer, muita gente morreu por esse jogo sujo. Tem alguém querendo roubar nesse ministério e precisamos saber quem está por trás. Por que Flávio Bolsonaro foi até o BNDES com o gestor da empresa que intermediava a Covaxin?? Afinal, como ele consegue 20 imóveis de luxo sendo político? O ministro do Meio Ambiente pediu conta, pois está sendo investigado por enriquecimento ilícito e exportação de madeira ilegal... por que ele foi exonerado? E acham mesmo que não tem corrupção nesse governo?

Seria de se espantar se Arthur Lira acolhesse os diversos pedidos de impeachment e este pedido unificado. O governo Bolsonaro tem ele no bolso junto com outros políticos, corrupção generalizada. Fora o orçamento paralelo que sugou ainda mais os cofres, beneficiando os aliados. O Centrão, que era corrupto e inimigo do dito cidadão de bem, hoje para Bolsonaro é um aliado para manter o poder, o desgoverno que assola a nação, a barbárie deste governo genocida, a necropolítica que nós estamos sentindo na pele. (Constantino Luciano)

Não provaram nada, só falácias. Se provarem que a conta dele o saldo triplicou, que ele assinou algum documento, que existem prints de conversas pedindo propina, de adiantamento a pagamento de vacinas, sim. Do contrário prendam o Renan e o Omar. (Uelton Vitorino Ferreira)

ERRO EM VACINAÇÃO

Seringa "estoura" durante aplicação de vacina contra a Covid-19 na Serra (Cotidiano, 01/07). Eu só não consigo entender como os profissionais que aplicam a vacina ainda dão continuidade no erro. Mesmo que não seja culpa do profissional, talvez seja uma falha da seringa… ok, beleza. Mas viu que deu errado e ainda continuou, mesmo sabendo que estava sendo filmado. Não seria melhor reparar o erro e fazer o correto? Porque foi nítida a falha na aplicação. (Vanessa Valotto) . Eu só não consigo entender como os profissionais que aplicam a vacina ainda dão continuidade no erro. Mesmo que não seja culpa do profissional, talvez seja uma falha da seringa… ok, beleza. Mas viu que deu errado e ainda continuou, mesmo sabendo que estava sendo filmado. Não seria melhor reparar o erro e fazer o correto? Porque foi nítida a falha na aplicação.

Gente, não dá para admitir tamanha incompetência. É vergonhoso. Deveria ter admitido o erro. Ou revacinado na hora ou dar um espaço de 15 dias e revacinado, uma vez que o êmbolo soltou, porque a enfermeira não adaptou corretamente a seringa. Vergonhoso contar com esse tipo de profissional e mais vergonhoso ainda se os que estão acima dela fecharem os olhos. (Giucinete Sfalsin)

Que enfermeira é essa que não sabe nem posicionar corretamente a agulha na seringa? Misericórdia, gente. Onde vai parar a saúde deste Estado com tantos casos de assim? É claro e óbvio que essa vacina não foi aplicada. Falar que a vacina foi aplicada, sabendo que não, é até um crime cometido por ela. (Leila Fejoli Esquenta Saia)

TRÂNSITO

Novos radares começam a funcionar a partir de julho em rodovias do ES (Cotidiano, 15/06). Tem que colocar radar mesmo. ‘Indústria da multa' é o nome dado pelos maus motoristas. Em que muda se há ou não um radar para a pessoa que respeita as leis? Em nada. (Bernardo Rodrigues) . Tem que colocar radar mesmo. ‘Indústria da multa' é o nome dado pelos maus motoristas. Em que muda se há ou não um radar para a pessoa que respeita as leis? Em nada.

Se as pessoas respeitassem o limite de velocidade, os radares seriam extintos. Mas a educação no trânsito passa longe. (Carlinha Souza)

Se realmente fosse pra diminuir os acidentes e o excesso de velocidade era só construir lombadas, quebra-molas, mas está na cara que a finalidade é outra. (Roberto Tesch)

Muito bem. Não tem problema nenhum. Radar é para pegar infratores de trânsito. Quem anda certo sempre tem razão e, mesmo se o radar estiver com problema, é pra isso que existe a via recursal para dirimir tal hipótese. (Evandro DP)

As estradas do Espírito Santo são muito perigosas por serem pistas simples, apenas alguns trechos da BR 101 Sul estão duplicados. Com isso, é necessário que tenha fiscalização eletrônica para que os infratores não coloquem em risco a vida das pessoas. Só toma multa quem anda fora da lei. (Fabrício Sales)

MORTE DE MOTOCILISTA

Motoboy morre em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha (Trânsito, 30/06). Força para a família. O rapaz era muito trabalhador, ele sempre fez as entregas de pizza com muita alegria e simpatia. Lamento muito a morte desse rapaz. A Rodosol precisa urgentemente melhorar esse trecho de nova Ponta da Fruta... lá tem um retorno perigoso demais. (Tiara Aymi) . Força para a família. O rapaz era muito trabalhador, ele sempre fez as entregas de pizza com muita alegria e simpatia. Lamento muito a morte desse rapaz. A Rodosol precisa urgentemente melhorar esse trecho de nova Ponta da Fruta... lá tem um retorno perigoso demais.

HOMENAGEM

Vitória vai ganhar monumento em homenagem a profissionais da saúde (Cotidiano, 30/06). Justíssima homenagem em monumento para eternizar nossa gratidão a todos os profissionais da área da saúde por suas atividades diuturnamente, incansáveis no combate a esse horror de pandemia! E que venha acompanhado de reajustes salariais para as categorias que estejam em defasagem ou, no mínimo, que concedam gratificações pelo trabalho exercido neste momento crítico de luta pelo caos provocado pela Covid -19. Que possamos comemorar a erradicação desta pandemia no mundo e que esse monumento fique erigido para que não esqueçamos em nenhum momento o dom de termos o direito a viver! (Ana Silveira) . Justíssima homenagem em monumento para eternizar nossa gratidão a todos os profissionais da área da saúde por suas atividades diuturnamente, incansáveis no combate a esse horror de pandemia! E que venha acompanhado de reajustes salariais para as categorias que estejam em defasagem ou, no mínimo, que concedam gratificações pelo trabalho exercido neste momento crítico de luta pelo caos provocado pela Covid -19. Que possamos comemorar a erradicação desta pandemia no mundo e que esse monumento fique erigido para que não esqueçamos em nenhum momento o dom de termos o direito a viver!

Gasto desnecessário. Acredito que todos profissionais devem ser valorizados pelo seu trabalho e a melhor forma de reconhecimento é ter um salário digno. O resto é tudo politicagem. (Joilton Rodrigues Paixão)