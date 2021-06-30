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Sete metros de altura

Vitória vai ganhar monumento em homenagem a profissionais da saúde

Segundo a Prefeitura da Capital, o monumento que tem o nome de "Gratidão" será doado pelo artista Zota Coelho. O projeto é de autoria do designer e ficará na Praia de Camburi

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 19:40

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 jun 2021 às 19:40
A orla da Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória
A orla da Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Pedro Permuy
A cidade de Vitória vai ganhar um monumento para homenagear os profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus. O local escolhido para receber a estrutura foi o calçadão da Praia de Camburi, na altura do Clube dos Oficiais. Segundo a Prefeitura da Capital, o monumento que tem o nome de "Gratidão" será doado pelo artista Zota Coelho. O projeto é de autoria do designer.
Monumento em Vitória vai homenagear profissionais da saúde
Protótipo do monumento em Vitória que vai homenagear profissionais da saúde Crédito: Divulgação PMV
A peça será produzida em concreto armado sobre uma base do mesmo material, chegando a sete metros de altura. A Prefeitura não divulgou quando a estrutura será instalada.
Estrutura para homenagear profissionais da saúde será colocada na Praia de Camburi, em Vitória
Estrutura para homenagear profissionais da saúde será colocada na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Divulgação PMV
A ideia é que o monumento tenha o efeito de anamorfose, o que permite a real leitura da obra a partir de um ponto específico. A inspiração, de acordo com a PMV, vem do Vitória 360, uma estrutura localizada na Curva da Jurema.

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