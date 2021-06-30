Vitória vai ganhar monumento em homenagem a profissionais da saúde

A cidade de Vitória vai ganhar um monumento para homenagear os profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus. O local escolhido para receber a estrutura foi o calçadão da Praia de Camburi, na altura do Clube dos Oficiais. Segundo a Prefeitura da Capital, o monumento que tem o nome de "Gratidão" será doado pelo artista Zota Coelho. O projeto é de autoria do designer.
A peça será produzida em concreto armado sobre uma base do mesmo material, chegando a sete metros de altura. A Prefeitura não divulgou quando a estrutura será instalada.
A ideia é que o monumento tenha o efeito de anamorfose, o que permite a real leitura da obra a partir de um ponto específico. A inspiração, de acordo com a PMV, vem do Vitória 360, uma estrutura localizada na Curva da Jurema.