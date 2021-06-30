Trabalhadores da Enfermagem fazem carreata por piso salarial em Vitória

Carreata dos funcionários da enfermagem na Avenida Leitão da Silva Crédito: Fernando Madeira

Trabalhadores da área da Enfermagem realizaram uma carreata pelas ruas de Vitória na manhã desta quarta-feira (30) e reivindicam melhores condições de trabalho, além de um piso salarial de 30 horas semanais trabalhadas. Os envolvidos agitavam bandeiras e também realizavam um "buzinaço" para chamar a atenção às reivindicações da categoria.

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Por volta das 9h30, o grupo, passou pela Avenida Leitão da Silva e depois prosseguiu pela Avenida Rio Branco, já no bairro Santa Lúcia. Os manifestantes ocuparam pelo menos uma das vias e a Guarda de Trânsito Municipal ajudou a controlar o fluxo no momento em que os carros e motos transitavam no trecho em questão.

Carreata dos funcionários da enfermagem na Avenida Leitão da Silva Crédito: Fernando Madeira

Os manifestantes também estenderam faixas em homenagem aos profissionais da saúde que morreram em decorrência da pandemia da Covid-19 no Estado. O grupo também utilizou um trio elétrico durante a manifestação.

NOTA DO COREN SOBRE O PROTESTO

Atualmente, no Espírito Santo, a enfermagem é composta por mais de 45 mil profissionais, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que atuam em diversas áreas (como atenção básica, atendimento pré-hospitalar, home care, ambulatorial, e entre outros) nos cuidados às pessoas e em prol da vida. Uma profissão que exige formação especializada, comprometimento e dedicação.

Mas que, mesmo sendo essencial para a saúde coletiva, ainda não recebe o devido reconhecimento. Enfrentando, cotidianamente, falta de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) adequados, repousos inapropriados, jornadas exaustivas e baixos salários.

Por isso, a mobilização da enfermagem hoje é uma forma de gritar a toda sociedade por valorização, por meio da aprovação do Projeto de Lei nº 2564/2020, que visa instituir o piso salarial nacional e jornada de 30 horas semanais para a categoria.