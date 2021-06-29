Vila Velha e Vitória vão ganhar novos quiosques até o final do ano

Em Vila Velha, a previsão é que cinco quiosques fiquem prontos até setembro deste ano Crédito: Vitor Jubini

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Correção Em versão anterior desta matéria, foi publicada a informação de que os quiosques em obra em Vila Velha estavam na Praia da Costa, mas o correto é Itaparica. O número de quiosques também estava errado: são 5 quiosques, não 6, como publicado anteriormente. A reportagem foi atualizada com as informações corretas.



Na expectativa de que o próximo verão seja menos afetado pela pandemia da Covid-19, as prefeituras de Vitória Vila Velha planejam inaugurar novos quiosques até o final do ano.

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Em Vila Velha, a previsão é que cinco quiosques fiquem prontos até setembro deste ano, de acordo com a secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Milena Ferrari.

"São cinco quiosques em obras em Itaparica e outros oito já estão funcionando nas orlas, totalizando 13 quiosques. Ainda serão licitados mais seis quiosques. O objetivo é propor um melhor atendimento a turistas e moradores", observou a secretária.

Ainda de acordo com Milena, a prefeitura está analisando outros lugares ao longo da orla do município para expandir a instalação das estruturas. "Estamos realizando um estudo de requalificação de toda a orla e, com isso, analisando locais onde poderão ser implantados quiosques nas praias que ainda não os possuem."

As obras foram viabilizadas por meio de licitação. Segundo nota da assessoria de imprensa, as licitações de seis quiosques estão suspensas. O Ministério Público de Contas suspendeu a licença em 31 de dezembro com a interpelação sobre a possibilidade de ter havido direcionamento na gestão anterior.

Atualmente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade está elaborando um novo edital com as correções solicitadas pelo órgão e vai lançar novo edital revisado para que não haja novo embargo.

VITÓRIA

Já na Capital, a Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDTIV) informou que, dos 14 quiosques da Praia de Camburi, quatro estão em obras. Já no mês de julho, o quiosque número 5 deve estar finalizado. Os demais estão programados para serem entregues até dezembro.

Por meio de nota, a CDTIV explicou que foi realizada uma concessão dos quiosques da cidade em 2018, quando uma empresa ficou responsável por administrar todos os estabelecimentos da orla de Camburi. A reportagem perguntou o valor das obras, mas não obteve resposta.