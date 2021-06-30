Serra e Vitória abrem agendamento para 2ª dose de vacina contra Covid-19

Na Serra, a Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) abrirá 2.085 vagas para quem precisa tomar a segunda dose da Coronavac e da AstraZeneca. O agendamento será no site da prefeitura, às 20 horas.
A prefeitura explicou que essa abertura de marcações estava prevista para as 18 horas, porém, em função do mutirão de vacinação que está sendo realizado no Pavilhão de Carapina nesta quarta-feira, foi necessária a mudança para que o sistema não fique sobrecarregado.
2ª DOSE EM VITÓRIA
Já na Capital, quem recebeu a primeira dose do imunizante do laboratório AstraZeneca/Oxford até o dia 24 abril já pode entrar no site a partir das 17 horas para marcar o dia de receber a segunda dose.
Serão 1.800 vagas para aplicação a ser realizada nesta quinta-feira (1º) no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e no Centro de Celebrações de Jardim Camburi. O agendamento pode deve ser feito no site da prefeitura de Vitória.