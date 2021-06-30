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Imunização

Serra e Vitória abrem agendamento para 2ª dose de vacina contra Covid-19

Na Serra serão aplicadas doses da AstraZeneca e  da Coronavac. Já em Vitória será utilizado o imunizante da AstraZeneca
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:59

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:59

Vacina AstraZeneca
Vacina AstraZeneca será aplicada em Vitória e na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Quem está com o prazo vencendo para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 deve ficar atento. Os municípios de Serra e Vitória vão abrir horários de agendamentos para o reforço nesta quarta-feira (30).
Na Serra, a Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) abrirá 2.085 vagas para quem precisa tomar a segunda dose  da Coronavac e da AstraZeneca. O agendamento será no site da prefeitura, às 20 horas. 
A prefeitura explicou que essa abertura de marcações estava prevista para as 18 horas, porém,  em função do mutirão de vacinação que está sendo realizado no Pavilhão de Carapina nesta quarta-feira, foi necessária a mudança para que o sistema não fique sobrecarregado.

2ª DOSE EM VITÓRIA

Já na Capital, quem recebeu a primeira dose do imunizante do laboratório AstraZeneca/Oxford até o dia 24 abril já pode entrar no site a partir das 17 horas para marcar o dia de receber a segunda dose.  
Serão 1.800 vagas para aplicação a ser realizada nesta quinta-feira (1º) no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e no Centro de Celebrações de Jardim Camburi.  O agendamento pode deve ser feito no site da prefeitura de Vitória

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