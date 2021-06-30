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Já agendadas

Serra faz mutirão para vacinar 5 mil pessoas a partir de 35 anos

Imunização vai acontecer de 10h às 20h, no Pavilhão de Carapina, para as pessoas que fizeram o agendamento no último domingo (27). No local, também será possível doar alimentos, agasalhos e cobertores

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 07:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 07:24
Pavilhão de Carapina será concedido como área multiuso na Serra
Pavilhão de Carapina será utilizado como local de vacinação na Serra Crédito: Governo do ES/Divulgação
O município da Serra realiza, nesta quarta-feira (30), um mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Pavilhão de Carapina. A aplicação das doses vai acontecer das 10h às 20h. Serão imunizadas 5 mil pessoas com 35 anos ou mais que fizeram o agendamento no último domingo (27).
A Prefeitura da Serra ressalta que as pessoas que agendaram a vacina cheguem ao Pavilhão no horário marcado, para evitar aglomerações. No local, será disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos e é obrigatório o uso de máscaras, além de respeitar a distância de 1,5 metro de distância entre as pessoas.

CAMPANHA SOLIDÁRIA 

Além da aplicação das vacinas, a administração municipal vai promover uma campanha solidária de arrecadação de alimentos. As pessoas que vão se vacinar serão convidadas a fazer um ato de solidariedade: a Secretaria Municipal de Assistência Social vai montar um estande durante todo o dia para receber doação e alimentos não perecíveis.
A ação faz parte da campanha “Serra Vacinada contra a Fome” e vai receber também agasalhos e cobertores, que serão destinados a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.
"Esse é um momento em que observamos as pessoas com muita solidariedade. E isso é importante para os impactos que a pandemia trouxe, como o empobrecimento das pessoas e aumento da miséria. E sem contar que estamos no inverno, com baixas temperaturas. A campanha é uma manifestação de solidariedade para quem sofre com a pandemia", destacou o prefeito Sérgio Vidigal.
Além da campanha solidária, a vacinação será acompanhada de muita música. Ao longo do dia, a cantora Suzi Martins vai animar os imunizados com o melhor da Música Popular Brasileira (MPB) na voz e no violão.
Com informações da Prefeitura da Serra

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