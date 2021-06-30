Covid-19: ES recebe 127.930 doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca

A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo recebeu, na manhã desta quarta-feira (30), mais 94 mil doses da vacina Astrazeneca. A informação foi compartilhada pelo Governador Renato Casagrande em uma rede social. As vacinas foram encaminhadas para a Central de Rede de Frio.

A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e às demais regionais de Saúde – Central, Norte e Sul – acontecerá na manhã desta quinta-feira (1). De acordo com a Sesa, as doses serão direcionadas à continuidade da vacinação do público geral por faixa etária e complementação dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Vacinação.

DOSES DA PFIZER CHEGAM A NOITE

Ainda na noite desta quarta (30), também está prevista a chegada de 33.930 novas doses da vacina da Pfizer. Segundo Casagrande, as novas doses vão ajudar a manter o ritmo acelerado da vacinação contra a Covid-19 no Estado. Segundo Casagrande, as novas doses vão ajudar a manter o ritmo acelerado da vacinação contra a Covid-19 no Estado. Até o mês de julho, o Espírito Santo espera receber mais de 1 milhão de doses.

Receberemos hoje do @minsaude mais 94.000 doses da vacina AstraZeneca. Vamos trabalhar para continuarmos no ritmo acelerado que nos colocou no topo dos estados que mais vacinam. ? #TrabalhaVacinaEConfia — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 30, 2021

Além da AstraZeneca, outras 33.930 doses da vacina da Pfizer estão confirmadas para chegar ao ES também hoje. #TrabalhaVavacinaEConfia — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 30, 2021

NOVAS DOSES DA JANSSEN

De acordo com a Sesa, também há previsão de chegada de novas doses da Janssen (Johnson & Johnson) ainda esta semana. Entretanto, a Secretaria da Saúde aguarda a confirmação do quantitativo e a data de chegada pelo Ministério da Saúde.

48% DOS ADULTOS VACINADOS

"O Espírito Santo estar avançando nos grupos etários que ainda não estão sendo alcançados em outros Estados faz com que seja alvo do 'turismo de vacina', principalmente em municípios que têm agendamento on-line. Havendo uma maior pressão desse tipo, a cobertura vacinal é prejudicada", afirmou o secretário de saúde, Nésio Fernandes, em coletiva na última segunda-feira.