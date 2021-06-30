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Nesta quarta (30)

Covid-19: ES recebe 127.930 doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca

Informação é do governador Renato Casagrande. Ao todo, são 33.930 da Pifzer e 94.000 da AstraZeneca. Em julho, o Espírito Santo espera receber mais de 1 milhão de doses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 08:39

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 08:39

Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo recebeu, na manhã desta quarta-feira (30), mais 94 mil doses da vacina Astrazeneca. A informação foi compartilhada pelo Governador Renato Casagrande em uma rede social. As vacinas foram encaminhadas para a Central de Rede de Frio.
A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e às demais regionais de Saúde – Central, Norte e Sul – acontecerá na manhã desta quinta-feira (1). De acordo com a Sesa, as doses serão direcionadas à continuidade da vacinação do público geral por faixa etária e complementação dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Vacinação.

DOSES DA PFIZER CHEGAM A NOITE

Ainda na noite desta quarta (30), também está prevista a chegada de 33.930 novas doses da vacina da Pfizer. Segundo Casagrande, as novas doses vão ajudar a manter o ritmo acelerado da vacinação contra a Covid-19 no Estado. Até o mês de julho, o Espírito Santo espera receber mais de 1 milhão de doses. 

NOVAS DOSES DA JANSSEN

De acordo com a Sesa, também há previsão de chegada de novas doses da Janssen (Johnson & Johnson) ainda esta semana. Entretanto, a Secretaria da Saúde aguarda a confirmação do quantitativo e a data de chegada pelo Ministério da Saúde.

48% DOS ADULTOS VACINADOS

Até a última sexta-feira (25), o Estado já havia aplicado a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid-19 em 48,3% da população adulta, ou seja, 1.509.773 de pessoas com mais de 18 anos e que estão aptas a se imunizar. O ritmo de vacinação adotado pelo Espírito Santo tem atraído até pessoas de outros estados que desejam receber a vacina
"O Espírito Santo estar avançando nos grupos etários que ainda não estão sendo alcançados em outros Estados faz com que seja alvo do 'turismo de vacina', principalmente em municípios que têm agendamento on-line. Havendo uma maior pressão desse tipo, a cobertura vacinal é prejudicada", afirmou o secretário de saúde, Nésio Fernandes, em coletiva na última segunda-feira.
O  deslocamento de pessoas de outros estados para receber a vacina no Espírito Santo não configura qualquer tipo de infração, já que a vacinação acontece por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, se ocorrido em grande escala, pode gerar prejuízos locais. Por isso, a Sesa está avaliando modos de barrar o fenômeno, caso seja necessário no futuro, como a exigência do título de eleitor no momento da vacinação e o bloqueio de computador que tenha IP de fora do Espírito Santo na plataforma de agendamento on-line que ainda será implementada no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

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