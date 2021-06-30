Covid-19: ES recebe 127.930 doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca

O Espírito Santo recebeu, na manhã desta quarta-feira (30), mais 94 mil doses da vacina Astrazeneca. A informação foi compartilhada pelo Governador Renato Casagrande em uma rede social. As vacinas foram encaminhadas para a Central de Rede de Frio.
A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e às demais regionais de Saúde – Central, Norte e Sul – acontecerá na manhã desta quinta-feira (1). De acordo com a Sesa, as doses serão direcionadas à continuidade da vacinação do público geral por faixa etária e complementação dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Vacinação.
DOSES DA PFIZER CHEGAM A NOITE
Ainda na noite desta quarta (30), também está prevista a chegada de 33.930 novas doses da vacina da Pfizer. Segundo Casagrande, as novas doses vão ajudar a manter o ritmo acelerado da vacinação contra a Covid-19 no Estado. Até o mês de julho, o Espírito Santo espera receber mais de 1 milhão de doses.
NOVAS DOSES DA JANSSEN
De acordo com a Sesa, também há previsão de chegada de novas doses da Janssen (Johnson & Johnson) ainda esta semana. Entretanto, a Secretaria da Saúde aguarda a confirmação do quantitativo e a data de chegada pelo Ministério da Saúde.
48% DOS ADULTOS VACINADOS
Até a última sexta-feira (25), o Estado já havia aplicado a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid-19 em 48,3% da população adulta, ou seja, 1.509.773 de pessoas com mais de 18 anos e que estão aptas a se imunizar. O ritmo de vacinação adotado pelo Espírito Santo tem atraído até pessoas de outros estados que desejam receber a vacina.
"O Espírito Santo estar avançando nos grupos etários que ainda não estão sendo alcançados em outros Estados faz com que seja alvo do 'turismo de vacina', principalmente em municípios que têm agendamento on-line. Havendo uma maior pressão desse tipo, a cobertura vacinal é prejudicada", afirmou o secretário de saúde, Nésio Fernandes, em coletiva na última segunda-feira.
O deslocamento de pessoas de outros estados para receber a vacina no Espírito Santo não configura qualquer tipo de infração, já que a vacinação acontece por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, se ocorrido em grande escala, pode gerar prejuízos locais. Por isso, a Sesa está avaliando modos de barrar o fenômeno, caso seja necessário no futuro, como a exigência do título de eleitor no momento da vacinação e o bloqueio de computador que tenha IP de fora do Espírito Santo na plataforma de agendamento on-line que ainda será implementada no Estado.