Cariacica abre agendamento para vacinação contra Covid-19 nesta quarta (30)

Cariacica realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Estádio Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Cariacica informou que abrirá agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (30), às 14 horas. Apesar de a marcação ter dia e hora para começar, a prefeitura informou na tarde desta terça-feira (29) que o público e o número de doses ainda serão definidos.

Por nota à imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde explicou que aguarda o envio de novas doses por parte da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para abrir novos agendamentos.

Atualmente, estão sendo vacinados em Cariacica diversos públicos, confira:

Segunda dose de Coronavac para pessoas que receberam a primeira dose até dia 31 de maio;

Segunda dose de AstraZeneca para pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias;

Primeira dose para pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades e para gestantes e puérperas.

A prefeitura informou, ainda, que para abertura de vagas para novos públicos utiliza dois critérios, sendo um deles o alcance de 90% do público da faixa etária e o outro a ociosidade de vagas no agendamento. No momento, não há nenhum desses dois critérios cumpridos, por isso não houve avanço para nova faixa etária.