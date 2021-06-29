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Imunização

Cariacica abre agendamento para vacinação contra Covid-19 nesta quarta (30)

Prefeitura do município informou que ainda vai definir o público e quantidade de doses, mas adiantou que não vai haver avanço de faixa etária

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 19:13

Publicado em 

29 jun 2021 às 19:13
Cariacica realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Estádio Kleber Andrade
Cariacica realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Estádio Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Cariacica informou que abrirá agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (30), às 14 horas.  Apesar de a marcação ter dia e hora para começar, a prefeitura informou na tarde desta terça-feira (29) que o público e o número de doses ainda serão definidos. 
Por nota à imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde explicou que aguarda o envio de novas doses por parte da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para abrir novos agendamentos.
Atualmente,  estão sendo vacinados em Cariacica diversos públicos, confira:
  • Segunda dose de Coronavac para pessoas que receberam a primeira dose até dia 31 de maio;
  • Segunda dose de AstraZeneca para pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias;
  • Primeira dose para pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades e para gestantes e puérperas.
A prefeitura informou, ainda,  que para abertura de vagas para novos públicos utiliza dois critérios, sendo um deles o alcance de 90% do público da faixa etária e o outro a ociosidade de vagas no agendamento. No momento, não há nenhum desses dois critérios cumpridos, por isso não houve avanço para nova faixa etária.
Quando houver informações da prefeitura sobre o número de doses e o público-alvo do agendamento, este texto será atualizado.

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