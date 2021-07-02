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Mapa de Risco

ES zera cidades em risco alto; Cariacica e Vila Velha estão em risco baixo

Com a melhora de indicadores da Covid-19, a maior parte dos municípios está no risco baixo do mapa de risco de transmissão do coronavírus

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:06

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

02 jul 2021 às 18:06
62º Mapa de Risco do ES
62º Mapa de Risco do ES Crédito: Divulgação/Governo do ES
ES zera cidades em risco alto - Cariacica e Vila Velha estão em risco baixo
Com a melhora gradativa dos indicadores da Covid-19 no Espírito Santo, o mapa de risco para a transmissão da doença também se apresenta mais favorável. Na próxima semana, o Estado não terá nenhuma cidade no risco alto, e na Região Metropolitana Cariacica e Vila Velha voltam ao risco baixo ao lado de outros 57 municípios com a mesma classificação, diminuindo as restrições das atividades econômicas e sociais.
A divulgação do novo mapa foi feita no início da noite desta sexta-feira (2).  Nenhum município capixaba estará em risco alto, enquanto 59 estarão no risco baixo e 19 no risco moderado. O novo mapa tem validade de segunda-feira (4) a domingo (11). 
"Pela primeira vez temos ocupados menos de 50% dos leitos potenciais para Covid-19. Isso tira todos os municípios do risco alto. Risco moderado e baixo é risco ainda. No risco baixo se tem menos risco, mas ainda tem. Precisamos que a população continue colaborando, faça teste se possível, utilize seu tempo e sua vez para ser vacinado, use máscaras, continue mantendo o distanciamento e também a higienização", afirmou o governador Renato Casagrande, durante o pronunciamento on-line.
Na classificação vigente até o domingo (5), as cidades de Anchieta e Mantenópolis estão em risco alto, 53 estão no moderado e mais 23 no baixo. 
Nas cidades de risco moderado, há mais restrições para funcionamento das atividades, com limitação de horários. Somente a atividade educacional está liberada, sem reservas.
Já nos municípios cuja classificação é baixa, não há restrição para nenhuma atividade comercial, incluindo bares e restaurantes. Em qualquer nível de risco, porém, o uso de máscara e o distanciamento permanecem obrigatórios nos estabelecimentos.
62º Mapa de Risco do ES
62º Mapa de Risco do ES Crédito: Divulgação/Governo do ES
A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.
Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. O mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.

CONFIRA OS MUNICÍPIOS

RISCO BAIXO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Ibiraçu, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
RISCO MODERADO: Anchieta, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, João Neiva, Mantenópolis, Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São José do Calçado e São Mateus.

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