Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contra a Covid-19

Prefeituras do ES bloqueiam CPF de quem marca vacina e não comparece

O sistema de agendamento da imunização não aceita novas marcações por um período determinado; deixar de se apresentar, sem justificativa, é  um risco

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 18:43

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 jul 2021 às 18:43
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Deixar de se vacinar, quando a pessoa já está apta a receber o imunizante, é um risco Crédito: Ricardo Medeiros
Enquanto muitos vibram ao conseguir se vacinar contra a Covid-19, há pessoas que marcam o dia e horário da imunização, mas não comparecem, nem cancelam o agendamento. Nessas situações, prefeituras da Grande Vitória estão bloqueando o CPF dos usuários.
O bloqueio é feito pelo sistema de agendamento, que precisa de um tempo para "entender" que determinada pessoa não recebeu a vacina. Deixar de comparecer, sem uma justificativa razoável - estar doente, por exemplo - é um risco por continuar exposto ao Sars-Cov-2 (coronavírus) e à possibilidade de desenvolver quadro grave da infecção. 
Prefeituras do ES bloqueiam CPF de quem marca vacina e não comparece
Em Vitória, o bloqueio é por 24 horas e, em Cariacica, 48 horas. Embora não seja uma medida de punição, acaba sendo um mecanismo que estimula a frequência.
A iniciativa barra qualquer pessoa que não comparecer e também alcança aquelas que querem escolher o imunizante, apesar de o bloqueio não estar diretamente relacionado a esse público. 

Veja Também

Seringa "estoura" durante aplicação de vacina contra a Covid-19 na Serra

Aglomeração, filas e até falta de energia no mutirão da vacinação na Serra

Covid-19: mortes no ES caem quase pela metade em junho em relação a maio

A Secretaria da Saúde de Vitória ressalta que todos os imunizantes adotados no país - Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen - têm eficácia comprovada e ressalta a importância da vacinação. "Enquanto aguardam por uma vacina específica, as pessoas que continuam sem imunização correm mais risco no caso de se infectar pelo novo coronavírus."
Em Cariacica, mesmo sem haver registro de pessoas que se recusaram a tomar determinada vacina, a Secretaria de Saúde também reforça com a população sobre a importância de receber a imunização contra a Covid-19, independentemente do tipo de imunizante. 

FABRICANTE

Outra estratégia para conter pessoas que eventualmente queiram escolher a vacina é a de não divulgar o fabricante no momento do agendamento. A informação é passada no ato da imunização. 
Essa é a política adotada na Serra. "Como os agendamentos abertos pelo município para vacinas contra a Covid-19 não são disponibilizados especificamente para determinado laboratório, isso dificulta na questão da escolha do imunizante e, como consequência, o cancelamento ou troca da data", diz a Secretaria da Saúde, em nota.
Mesmo com essa medida, se houver desistência, a vaga volta a ser disponibilizada nos agendamentos seguintes.
Em Guarapari, a situação é semelhante e a novidade foi divulgada em redes sociais no início da semana. A administração municipal afirma que a escolha de vacina ocorre em um percentual muito baixo - a estimativa é de uma a cada mil pessoas. "Mas o município sempre orienta e ressalta que todas as vacinas utilizadas no país são seguras e eficazes contra a Covid-19."
Já o município de Vila Velha vai passar a adotar a medida nos próximos agendamentos, que ocorrem sempre às quintas e sextas-feiras. "A última remessa das novas vacinas recebidas da Janssen foram direcionadas ao público de 40 anos.  A partir do próximo agendamento, o público só saberá a vacina aplicada no momento da imunização", informa, em nota, a Secretaria da Saúde. A assessoria do órgão acrescentou que não foram identificados casos de cancelamento no município, mas alguns registros de falta.

LEIA MAIS 

Entenda por que você não deve escolher a marca da vacina contra a Covid-19

Coronavac é segura e induz resposta imune em crianças a partir de 3 anos

Anvisa autoriza vacina da Pfizer para adolescentes com mais de 12 anos

Janssen no ES: 8 coisas que você precisa saber sobre a vacina

Astrazeneca diz que sua vacina tem eficácia de 64% contra variante Delta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vacina Coronavírus no ES Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados