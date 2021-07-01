Deixar de se vacinar, quando a pessoa já está apta a receber o imunizante, é um risco Crédito: Ricardo Medeiros

Enquanto muitos vibram ao conseguir se vacinar contra a Covid-19 , há pessoas que marcam o dia e horário da imunização, mas não comparecem, nem cancelam o agendamento. Nessas situações, prefeituras da Grande Vitória estão bloqueando o CPF dos usuários.

O bloqueio é feito pelo sistema de agendamento, que precisa de um tempo para "entender" que determinada pessoa não recebeu a vacina. Deixar de comparecer, sem uma justificativa razoável - estar doente, por exemplo - é um risco por continuar exposto ao Sars-Cov-2 (coronavírus) e à possibilidade de desenvolver quadro grave da infecção.

Your browser does not support the audio element. Prefeituras do ES bloqueiam CPF de quem marca vacina e não comparece

Em Vitória , o bloqueio é por 24 horas e, em Cariacica , 48 horas. Embora não seja uma medida de punição, acaba sendo um mecanismo que estimula a frequência.

A iniciativa barra qualquer pessoa que não comparecer e também alcança aquelas que querem escolher o imunizante, apesar de o bloqueio não estar diretamente relacionado a esse público.

A Secretaria da Saúde de Vitória ressalta que todos os imunizantes adotados no país - Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen - têm eficácia comprovada e ressalta a importância da vacinação. "Enquanto aguardam por uma vacina específica, as pessoas que continuam sem imunização correm mais risco no caso de se infectar pelo novo coronavírus."

Em Cariacica, mesmo sem haver registro de pessoas que se recusaram a tomar determinada vacina, a Secretaria de Saúde também reforça com a população sobre a importância de receber a imunização contra a Covid-19, independentemente do tipo de imunizante.

FABRICANTE

Outra estratégia para conter pessoas que eventualmente queiram escolher a vacina é a de não divulgar o fabricante no momento do agendamento. A informação é passada no ato da imunização.

Essa é a política adotada na Serra . "Como os agendamentos abertos pelo município para vacinas contra a Covid-19 não são disponibilizados especificamente para determinado laboratório, isso dificulta na questão da escolha do imunizante e, como consequência, o cancelamento ou troca da data", diz a Secretaria da Saúde, em nota.

Mesmo com essa medida, se houver desistência, a vaga volta a ser disponibilizada nos agendamentos seguintes.

Em Guarapari , a situação é semelhante e a novidade foi divulgada em redes sociais no início da semana. A administração municipal afirma que a escolha de vacina ocorre em um percentual muito baixo - a estimativa é de uma a cada mil pessoas. "Mas o município sempre orienta e ressalta que todas as vacinas utilizadas no país são seguras e eficazes contra a Covid-19."