Anvisa autoriza vacina da Pfizer para adolescentes com mais de 12 anos

Bula da vacina passará a indicar esta nova faixa etária para o Brasil Crédito: Márcia Leal/PMCI

Anvisa autorizou a indicação da vacina da Pfizer para adolescentes com 12 anos de idade ou mais. Com isso, a bula da vacina passará a indicar esta nova faixa etária para o Brasil.

A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa.

Antes, a vacina estava autorizada para pessoas com 16 anos de idade ou mais. Até o momento, esta é a única entre as vacinas autorizadas no Brasil com indicação para menores de 18 anos.