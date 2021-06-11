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Covid-19

Anvisa autoriza vacina da Pfizer para adolescentes com mais de 12 anos

A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo

Publicado em 

11 jun 2021 às 08:20

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 08:20

Como a vacina só pode ser armazenada por um período máximo de cinco dias, a prefeitura abriu para pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades
Bula da vacina passará a indicar esta nova faixa etária para o Brasil Crédito: Márcia Leal/PMCI
Anvisa autorizou a indicação da vacina da Pfizer para adolescentes com 12 anos de idade ou mais. Com isso, a bula da vacina passará a indicar esta nova faixa etária para o Brasil.
A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa.
Antes, a vacina estava autorizada para pessoas com 16 anos de idade ou mais. Até o momento, esta é a única entre as vacinas autorizadas no Brasil com indicação para menores de 18 anos.
A vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro definitivo para vacinas Covid-19 no Brasil.

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