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Agendamento

Vitória abre 9,5 mil vagas para vacinação contra a Covid nesta sexta

Serão contempladas pessoas com 50 anos ou mais, gestantes, puérperas e trabalhadores da educação pública e privada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2021 às 07:38

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 07:38

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Vitória vai abrir um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19. Serão disponibilizadas 9.500 vagas a partir das 12h desta sexta-feira (11). A marcação das vacinas pode ser feita através do site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.
Serão aplicadas a primeira dose do imunizante em pessoas com 50 anos ou mais, sem comorbidades; gestantes e puérperas; e trabalhadores da educação pública e privada da pré-escola, ensino fundamental I e II, ensino médio e técnico e ensino superior.
A vacinação dos trabalhadores da educação que fizerem o agendamento será realizada neste sábado (12), no Maanaim Vitória, no bairro Mário Cypreste; no ginásio da Faculdade Salesiano, no Forte São João; na Casa do Cidadão, em Itararé; e na quadra da Associação dos Moradores de Bairro República. Na segunda-feira (14), este grupo será imunizado no Maanaim Vitória e no ginásio da Faculdade Salesiano.
No momento da vacinação, segundo a resolução da CIB/Estado n° 88/2021, os trabalhadores da educação devem apresentar documento pessoal de identificação com foto e declaração padronizada emitida pela direção da unidade escolar, certificando o vínculo funcional ativo do trabalhador ou contracheque.
Já as pessoas com 50 anos ou mais, gestantes e puérperas serão vacinadas, também neste sábado, na Igreja Batista de Jardim Penha e nas unidades de saúde dos bairros Jardim Camburi, Ilha de Santa Maria, Santo Antônio e Conquista.
Com informações da Prefeitura de Vitória

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