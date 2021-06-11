Vitória abre 9,5 mil vagas para vacinação contra a Covid nesta sexta

Vacinação contra Covid-19 em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

a partir das 12h desta sexta-feira (11). A marcação das vacinas pode ser feita através do site A Prefeitura de Vitória vai abrir um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 . Serão disponibilizadas 9.500 vagas. A marcação das vacinas pode ser feita através do site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.

Serão aplicadas a primeira dose do imunizante em pessoas com 50 anos ou mais, sem comorbidades; gestantes e puérperas; e trabalhadores da educação pública e privada da pré-escola, ensino fundamental I e II, ensino médio e técnico e ensino superior.

A vacinação dos trabalhadores da educação que fizerem o agendamento será realizada neste sábado (12), no Maanaim Vitória, no bairro Mário Cypreste; no ginásio da Faculdade Salesiano, no Forte São João; na Casa do Cidadão, em Itararé; e na quadra da Associação dos Moradores de Bairro República. Na segunda-feira (14), este grupo será imunizado no Maanaim Vitória e no ginásio da Faculdade Salesiano.

No momento da vacinação, segundo a resolução da CIB/Estado n° 88/2021, os trabalhadores da educação devem apresentar documento pessoal de identificação com foto e declaração padronizada emitida pela direção da unidade escolar, certificando o vínculo funcional ativo do trabalhador ou contracheque.

Já as pessoas com 50 anos ou mais, gestantes e puérperas serão vacinadas, também neste sábado, na Igreja Batista de Jardim Penha e nas unidades de saúde dos bairros Jardim Camburi, Ilha de Santa Maria, Santo Antônio e Conquista.